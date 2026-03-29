ইয়ুথ লিগের সূচি ঘোষণা বিসিবির, খেলা কোথায়

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
কক্সবাজারে আগামীকাল শুরু ইয়ুথ ক্রিকেট লিগ। ছবি: সংগৃহীত

চার দল নিয়ে হবে ইয়ুথ ক্রিকেট লিগ। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে টুর্নামেন্টের সূচি ঘোষণা করেছে। লিগ পর্ব শেষে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে ওঠা দল হবে চ্যাম্পিয়ন।

মধ্যাঞ্চল, পূর্বাঞ্চল, উত্তরাঞ্চল, দক্ষিণাঞ্চল—এই চার দল নিয়ে হবে কক্সবাজারে আগামীকাল শুরু হচ্ছে ক্রিকেট লিগ। কক্সবাজারের মূল ভেন্যুতে মাঠে নামবে মধ্যাঞ্চল-দক্ষিণাঞ্চল। আজই কক্সবাজারের একাডেমী মাঠে উত্তরাঞ্চলের বিপক্ষে খেলতে নামবে পূর্বাঞ্চল। প্রথম রাউন্ড শেষে ক্রিকেটাররা ৩ এপ্রিল বিশ্রাম নেবেন। অনুশীলনে ফিরবেন ৪ এপ্রিল।

৫ এপ্রিল কক্সবাজারের মূল ভেন্যুতে মধ্যাঞ্চল-পূর্বাঞ্চল ম্যাচ দিয়ে শুরু দ্বিতীয় রাউন্ড। একই দিন একাডেমী মাঠে উত্তরাঞ্চলের বিপক্ষে খেলবে দক্ষিণাঞ্চল। দ্বিতীয় রাউন্ডের ম্যাচ শেষে ৯ এপ্রিল বিশ্রাম নেবেন ক্রিকেটাররা। এক দিন বিশ্রাম শেষে পরের দিনই (১০ এপ্রিল) শুরু হবে অনুশীলন। ১১ এপ্রিল তৃতীয় রাউন্ডের ম্যাচে কক্সবাজারের মূল ভেন্যুতে মুখোমুখি হবে পূর্বাঞ্চল-দক্ষিণাঞ্চল। একাডেমী মাঠে অপর ম্যাচে উত্তরাঞ্চলের প্রতিপক্ষ মধ্যাঞ্চল।

কক্সবাজারের আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে পরশু রিপোর্ট করেছেন চার দলের ক্রিকেটাররা। গতকাল কক্সবাজারের একাডেমী মাঠে হয়েছে অনুশীলন। ঢাকা এবং ঢাকা মেট্রোকে নিয়ে তৈরি করা হয়েছে মধ্যাঞ্চল । চট্টগ্রাম এবং সিলেট বিভাগ নিয়ে পূর্বাঞ্চল গঠন করা হয়েছে। রাজশাহী এবং রংপুর বিভাগ নিয়ে হয়েছে উত্তরাঞ্চল। দক্ষিণাঞ্চল গঠিত হয়েছে বরিশাল এবং খুলনা বিভাগ নিয়ে।

ট্রেনের ধাক্কায় দুমড়েমুচড়ে গেল প্রাইভেট কার

