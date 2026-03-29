ইয়ুথ লিগের সূচি ঘোষণা বিসিবির, খেলা কোথায়

চার দল নিয়ে হবে ইয়ুথ ক্রিকেট লিগ। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে টুর্নামেন্টের সূচি ঘোষণা করেছে। লিগ পর্ব শেষে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে ওঠা দল হবে চ্যাম্পিয়ন।
মধ্যাঞ্চল, পূর্বাঞ্চল, উত্তরাঞ্চল, দক্ষিণাঞ্চল—এই চার দল নিয়ে হবে কক্সবাজারে আগামীকাল শুরু হচ্ছে ক্রিকেট লিগ। কক্সবাজারের মূল ভেন্যুতে মাঠে নামবে মধ্যাঞ্চল-দক্ষিণাঞ্চল। আজই কক্সবাজারের একাডেমী মাঠে উত্তরাঞ্চলের বিপক্ষে খেলতে নামবে পূর্বাঞ্চল। প্রথম রাউন্ড শেষে ক্রিকেটাররা ৩ এপ্রিল বিশ্রাম নেবেন। অনুশীলনে ফিরবেন ৪ এপ্রিল।
৫ এপ্রিল কক্সবাজারের মূল ভেন্যুতে মধ্যাঞ্চল-পূর্বাঞ্চল ম্যাচ দিয়ে শুরু দ্বিতীয় রাউন্ড। একই দিন একাডেমী মাঠে উত্তরাঞ্চলের বিপক্ষে খেলবে দক্ষিণাঞ্চল। দ্বিতীয় রাউন্ডের ম্যাচ শেষে ৯ এপ্রিল বিশ্রাম নেবেন ক্রিকেটাররা। এক দিন বিশ্রাম শেষে পরের দিনই (১০ এপ্রিল) শুরু হবে অনুশীলন। ১১ এপ্রিল তৃতীয় রাউন্ডের ম্যাচে কক্সবাজারের মূল ভেন্যুতে মুখোমুখি হবে পূর্বাঞ্চল-দক্ষিণাঞ্চল। একাডেমী মাঠে অপর ম্যাচে উত্তরাঞ্চলের প্রতিপক্ষ মধ্যাঞ্চল।
কক্সবাজারের আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে পরশু রিপোর্ট করেছেন চার দলের ক্রিকেটাররা। গতকাল কক্সবাজারের একাডেমী মাঠে হয়েছে অনুশীলন। ঢাকা এবং ঢাকা মেট্রোকে নিয়ে তৈরি করা হয়েছে মধ্যাঞ্চল । চট্টগ্রাম এবং সিলেট বিভাগ নিয়ে পূর্বাঞ্চল গঠন করা হয়েছে। রাজশাহী এবং রংপুর বিভাগ নিয়ে হয়েছে উত্তরাঞ্চল। দক্ষিণাঞ্চল গঠিত হয়েছে বরিশাল এবং খুলনা বিভাগ নিয়ে।
২০২৪ সালে নেপালকে হারিয়েই শিরোপা জিতেছিল বাংলাদেশ। ললিতপুরের আনফা কমপ্লেক্সে স্বাগতিকদের কাঁদিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল বাংলাদেশ। শিরোপা ধরে রাখার মিশনে নামা বাংলাদেশ এবার নেপালকে পেল সেমিফাইনালেই। ফাইনালে উঠতে আত্মবিশ্বাসী মার্ক কক্সের শিষ্যরা।১ ঘণ্টা আগে
উরুগুয়ের সঙ্গে আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচে ড্রয়ের পর এখন ইংল্যান্ডের চোখ জাপান ম্যাচের দিকে। তার আগে বড় ধরনের সংকটে পড়েছে তারা। একসঙ্গে দলটির আটজন খেলোয়াড় ক্যাম্প ছেড়ে চলে গেছেন। তাতে দল সাজাতে বেশ হিমশিম খেতে হচ্ছে প্রধান কোচ থমাস টুখেলকে।২ ঘণ্টা আগে
ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে জিতে বিএনপি সরকার গঠন করার পর টেকনোক্র্যাট কোটায় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার আগ থেকেই বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) নিয়ে তুলনামূলক বেশি বক্তব্য রেখেছেন আমিনুল হক। সংসদ অধিবেশনে আজ যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর বক্তব্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ জুড়ে থাকল বিসিবি।৩ ঘণ্টা আগে
দিল্লি ক্যাপিটালসকে বেশ বিপদেই ফেলে দিয়েছেন বেন ডাকেট। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) শুরুর আগ মুহূর্তে সরে দাঁড়ান এই ইংলিশ উইকেটরক্ষক ব্যাটার। বিষয়টি নিয়ে গত কয়েক দিন ধরেই আলোচনা-সমালোচনা চলছে ক্রিকেট দুনিয়ায়। এবার বিষয়টি নিয়ে কথা বললেন ভারতের কিংবদন্তি ক্রিকেটার সুনিল গাভাস্কার।৩ ঘণ্টা আগে