প্রত্যাবর্তন রাঙিয়ে মাসসেরার তালিকায় মোসাদ্দেক

প্রায় চার বছর পর বাংলাদেশ দলে ফিরেই নিজের সামর্থ্যের প্রমাণ দিয়েছেন মোসাদ্দেক হোসেন। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ঐতিহাসিক ওয়ানডে সিরিজ জয়ে অলরাউন্ড পারফরম্যান্স করে জিতেছেন সিরিজের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার। এবার জুন মাসের আইসিসির সেরা খেলোয়াড় হওয়ার সংক্ষিপ্ত তালিকায় জায়গা করে নিলেন তিনি।
২০২২ সালের নভেম্বরের পর মোসাদ্দেকের জন্য বাংলাদেশ দলের দরজাটা বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘ অপেক্ষা শেষে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ দিয়ে জাতীয় দায়িত্বে ফেরেন। প্রত্যাবর্তনের প্রথম ওয়ানডেতেই খেলেন অপরাজিত ৮৬ রানের ইনিংস। পাশাপাশি নেন ২ উইকেট। তাঁর অলরাউন্ড নৈপুন্যে অস্ট্রেলিয়াকে ৮৬ রানে হারায় বাংলাদেশ। এর মাধ্যমে দীর্ঘ ২১ বছর পর অজিদের বিপক্ষে ওয়ানডেতে জয়ের স্বাদ পায়।
দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ১৫ রানের পর সিরিজের শেষ ম্যাচে ৫৬ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন মোসাদ্দেক। তিন ম্যাচে দুটি অর্ধশতকে বাংলাদেশের হয়ে করেন সর্বোচ্চ ১৫৭ রান। তাঁর এমন পারফরম্যান্সে স্বাগতিকেরা সিরিজটা জিতে নেয় ২-১ ব্যবধানে। প্রথমবার অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ জয়ের নায়ক হয়ে থাকলেন মোসাদ্দেক।
মোসাদ্দেকের সঙ্গে মাসসেরার দৌড়ে রয়েছেন নিউজিল্যান্ডের পেসার নাথান স্মিথ এবং ভারতের অধিনায়ক শুভমান গিল। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে ১৬ উইকেট নিয়ে ব্ল্যাক ক্যাপদের ২-১ ব্যবধানের সিরিজ জয়ে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন স্মিথ। অন্যদিকে গত মাসে টেস্ট ও ওয়ানডে দুই সংস্করণেই ব্যাট হাতে দুর্দান্ত সময় পার করেছেন গিল। আফগানিস্তানের বিপক্ষে টেস্টে ১২৬ রানের ইনিংস খেলার পর ইংল্যান্ডের বিপক্ষে দুই ওয়ানডেতে করেন ২৩৮ রান। সিরিজসেরার পুরস্কার জেতেন এই ভারতীয় তারকা ব্যাটার।
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