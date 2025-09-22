বিশ্বকাপের পর ব্রেক নেওয়ার কথা ভাবছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক

ক্রীড়া ডেস্ক
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ শুরু হচ্ছে আগামী সপ্তাহেই। হাইব্রিড মডেলে ভারত ও শ্রীলঙ্কায় হবে আইসিসির এই ইভেন্ট। কিন্তু টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তাভাবনা জানিয়ে দিয়েছেন নিগার সুলতানা জ্যোতি। বিশ্বকাপ শেষে ছুটিতে যাওয়ার চিন্তা বাংলাদেশ অধিনায়কের।
বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়ার আগে আজ মিরপুরে অফিশিয়াল ফটোসেশন করেছেন বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা। ফটোসেশন শেষে বাংলাদেশ অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতি ও নারী দলের প্রধান কোচ সারোয়ার ইমরান সংবাদ সম্মেলনে অংশ নিয়েছেন। বিশ্বকাপ শেষে ব্রেক নেওয়ার যে চিন্তা জ্যোতি করছেন, সেটা মূলত ওয়ার্কলোডের কারণে বলে জানিয়েছেন তিনি। সাংবাদিকদের বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন, ‘গত ৬ মাস ধরে টানা খেলে যাচ্ছি। ওয়ার্কলোড সামলানোটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বকাপের পর ব্রেক নেওয়ার চিন্তা করছি। ফিট না থেকে জাতীয় দলে খেলাটা ঠিক হবে না।’
লিটন দাসের নেতৃত্বে বাংলাদেশ দল এখন এশিয়া কাপ খেলতে সংযুক্ত আরব আমিরাতে। মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্টে যাওয়ার আগে জাকের আলী অনিক-শামীম হোসেন পাটোয়ারীদের পাওয়ার হিটিং শিখিয়েছেন জুলিয়ান রস উড। জাকেরদের পাশাপাশি জ্যোতিরাও পাওয়ার হিটিংয়ের ক্লাস করেছেন উডের কাছে। জ্যোতির মতে উডের কাছ থেকে যা শিখেছেন, সেটা বিশ্বকাপে কাজে লাগাতে পারলে দলেরই উপকার হবে। পাওয়ার হিটিং ক্লাস প্রসঙ্গে বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন, ‘এত অল্প সময়ের মধ্যে সবকিছু তো মানিয়ে নেওয়া যায় না। পাওয়ার হিটিংয়ের কাজটা তিনি (জুলিয়ান রস উড) শেখাতে চেয়েছেন। কিন্তু সময় কম থাকায় সম্ভব হয়নি। আমরা যে সংস্করণে খেলতে যাচ্ছি, সেখানে অবশ্যই পাওয়ার হিটিংয়ের প্রয়োজন আছে। দুই একটা জিনিস তিনি (উড) শিখিয়েছেন। ক্রিকেটাররা যদি সেটা কাজে লাগাতে পারে, তাহলে সেটা আমাদের অনেক উপকারে আসবে।’
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবশেষ ম্যাচ জ্যোতি খেলেছেন এ বছরের এপ্রিলে পাকিস্তানের বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে। কিন্তু ক্রিকেট থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন ছিলেন না তিনি। আগস্টে ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৫ দলের বিপক্ষে দুটি ম্যাচ নারী দল খেলেছে জ্যোতিদের বিপক্ষে। জ্যোতি, মুর্শিদা খাতুন, ফাহিম খাতুন—জাতীয় দলের এই ক্রিকেটাররা ছাড়া বেশির ভাগ ক্রিকেটারই ছিলেন অচেনা। তবে কিশোরদের বিপক্ষে দুই ম্যাচে ৯৪ ও ৪৯ রানে গুটিয়ে গিয়েছিল বাংলাদেশের মেয়েরা। সেই ম্যাচের প্রসঙ্গ টেনে জ্যোতি আজ বলেন, ‘প্রস্তুতি ভালো হয়নি। আমাদের জন্য যত সুযোগ-সুবিধা দরকার ছিল, সবই আমরা পেয়েছি। কিন্তু সেরকম হয়নি। তবে ক্রিকেটাররা তাদের নিজেদের মতো চেষ্টা করেছেন। অনূর্ধ্ব-১৫ দলের বিপক্ষে সবাই খেলেনি। এটাও সত্যি যে আমরা আশানুরূপ খেলতে পারিনি।’
বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ড—এই আট দল নিয়ে রাউন্ড রবিন পদ্ধতিতে হবে ২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ। প্রথম রাউন্ডের ২৮ ম্যাচ,দুই সেমিফাইনাল ও ফাইনালসহ টুর্নামেন্টের ৩১ ম্যাচ হবে পাঁচ স্টেডিয়ামে। কলম্বো, ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামের পাশাপাশি ইন্দোরের হোলকার, গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া, বিশাখাপত্তনমের ওয়াই এস রাজাশেখর রেড্ডি স্টেডিয়ামে নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ হবে। আগামীকাল দুপুরের ফ্লাইটে শ্রীলঙ্কার উদ্দেশে রওনা দেবেন জ্যোতিরা।
