তরুণ পেসাররা কীভাবে গতি বাড়াবে

আগামী ২৭ এপ্রিল থেকে সারাদেশে শুরু হচ্ছে বিসিবি-রবি বোলার হান্ট। তার আগে আজ এই আয়োজনের উদ্বোধনী হয়ে গেল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাইজুল ইসলাম, তাসকিন আহমেদ, ইবাদত হোসেন চৌধুরী, নাঈম হাসানদের মতো বাংলাদেশ দলের পরিচিত মুখরা।
বোলার হান্টকে সামনে রেখে তরুণ পেসারদের জন্য পরামর্শ দিয়েছেন তাসকিন। তরুণদের শুধু জোরে বল করার চেষ্টা না করে কার্যকর ডেলিভারির দিকে মনোযোগ দেওয়ার বিষয়টি উঠে আসে আলোচনায়। তবে তাসকিন মনে করেন, পেসারদের নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী গতি বাড়ানোর চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।
তাসকিন বলেন, ‘যেহেতু এটা বোলিং হান্ট আর এক্সপার্ট কোচরা থাকবেই ওখানে দেখার জন্য, সেই সঙ্গে জাতীয় দলের ক্রিকেটাররা থাকবে। আমি যেটা চাইব, পেসাররা যাদের কাছে জোরটাই প্রধান শক্তি, সে যেন জোরে করার চেষ্টা করে।’
এরপর গতি বাড়ানোর একটি কৌশলের কথাও জানান তাসকিন, ‘যাতে ইয়র্কার করার চেষ্টা করে, তাহলে পেসটা বেশি উঠবে। জোর এবং লাইন লেংথ দুইটাই, কিন্তু আমি চাইব যে জোরেই বল করুক।’
তাসকিনের মতে, তরুণ পেসাররা গতি ও নিয়ন্ত্রণের সমন্বয় করতে পারলে ভবিষ্যতে বাংলাদেশ আরও দারুণ সব পেসার পাবে। উদাহরণ হিসেবে ইবাদত হোসেনের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘তাহলে ইবাদতের মতো আমরা আরও দ্রুত গতির বোলার পাবো ইনশা আল্লাহ।’
তরুণ ক্রিকেটাররা সকালে কী খেয়ে বোলার হান্টে আসবে—এমন প্রশ্ন করা হয়েছিল স্পিনার নাঈমকে। জবাবে তিনি বলেন, ‘না, আসলে ওরকম কিছু... ব্রেকফাস্ট করে আসবে। চেষ্টা করবে হলো নার্ভাস না থেকে নিজের সেরাটা দেয়ার জন্য। কারণ, এটা হলো অনেক বড় সুযোগ ওদের জন্য। এখানে আপনার ন্যাশনাল টিমের কোচ থাকবে। আমি স্পিনারদেরকে বলবো যাতে ওরা ওদের ১০০%টা দিয়ে এখানে ক্যাম্পের সিলেক্ট হয়। স্পিনারদের আসলে স্পিনের ওপর ফোকাস করা উচিত।’
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