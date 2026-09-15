Ajker Patrika
En
ক্রিকেট

বড় জয়ে সিরিজ শুরু অস্ট্রেলিয়ার

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২১: ৫৫
বড় জয়ে সিরিজ শুরু অস্ট্রেলিয়ার
সিরিজে এগিয়ে গেল মিচেল মার্শের দল। ছবি: ক্রিকইনফো

শক্তি, সামর্থ্য কিংবা পরিসংখ্যান—সবদিক থেকেই এগিয়ে ছিল অস্ট্রেলিয়া। মাঠের পারফরম্যান্সেও স্পষ্ট ছিল সেটার ছাপ। ব্যাটিং কিংবা বোলিং, দুই বিভাগেই জিম্বাবুয়ের ওপর ছড়ি ঘুরিয়েছে সফরকারীরা। ফলস্বরূপ বড় জয়ে সিরিজ শুরু করেছে মিচেল মার্শের দল।

সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে জিম্বাবুয়েকে ৫৯ রানে হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। এই জয়ে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল অজিরা। দ্বিতীয় ম্যাচে আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর মাঠে নামবে দুই দল। সিরিজে টিকে থাকতে সে ম্যাচে জিততেই হবে জিম্বাবুয়েক।

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এই সিরিজ দিয়ে এক বছর পর ওয়ানডে দলে ফিরেছেন ব্রেন্ডন টেলর। প্রত্যাবর্তনেই দারুণ একটি রেকর্ড গড়েন এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার। ভারতের কিংবদন্তি ক্রিকেটার শচীন টেন্ডুলকারকে পেছনে ফেলে পুরুষদের ওয়ানডে ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘ ক্যারিয়ারের মালিক এখন তিনি। মঙ্গলবার অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে মাঠে নামার পর টেলরের ওয়ানডে ক্যারিয়ারের দৈর্ঘ্য দাঁড়িয়েছে ২২ বছর ৪ মাস। অন্যদিকে ২০১২ সালে ওয়ানডে থেকে অবসর নেওয়া শচীনের ক্যারিয়ার স্থায়ী হয়েছিল ২২ বছর ৩ মাস। ম্যাচ হারার পর টেলরের এই রেকর্ড কিছুটা হলেও ম্লান হলো।

হারারে স্পোর্টস ক্লাব মাঠে আগে ব্যাট করে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৮ উইকেটে ২৯৪ রান তোলে অস্ট্রেলিয়া। জবাবে ৪৫.১ ওভারে ২৩৫ রানে গুটিয়ে যায় জিম্বাবুয়ে।

অস্ট্রেলিয়ার তিনশ ছোঁয়া পুঁজিতে সবচেয়ে বড় অবদান ম্যাট রেনশর; সেঞ্চুরির দেখা পেয়েছেন এই ব্যাটার। এরপর বোলিংয়ে নেন ১ উইকেট। এমন পারফরম্যান্সের পর অনুমিতভাবেই ম্যাচসেরার পুরস্কার উঠেছে তাঁর হাতে।

ব্যাটিংয়ে রেনশের পর বোলিংয়ে অস্ট্রেলিয়ার জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন নাথান এলিস। এই পেসার ৫ উইকেট নেওয়ায় পুরো ৫০ ওভার খেলতে পারেনি জিম্বাবুয়ে। এলিসের সমান ৫ উইকেট নেন নিউম্যান নায়ুম্বরি। কিন্তু তাঁর এমন পারফরম্যান্স দলের হার ঠেকাতে যথেষ্ট ছিল না।

বিষয়:

খেলাঅস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটজিম্বাবুয়ে ক্রিকেটক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত