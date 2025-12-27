অস্ট্রেলিয়ায় ১৫ বছরের অপেক্ষা ফুরাল ইংল্যান্ডের

ক্রীড়া ডেস্ক
অ্যাশেজ জয়ের ভাবনা নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার গিয়ে ব্যর্থতার চক্রে আটকা পড়েছিল ইংল্যান্ড। টানা ৩ হারে আগেই ছাইদানি হাতছাড়া করেছে সফরকারী দল। অবশেষে চতুর্থ ম্যাচে এসে জয়ের দেখা পেল তারা। মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে বক্সিং ডে টেস্টে অজিদের ৪ উইকেটে হারিয়েছে বেন স্টোকসের দল।
এই জয়ে দীর্ঘ ১৫ বছর পর অস্ট্রেলিয়ার মাঠে অ্যাশেজের কোনো ম্যাচ জিতল ইংল্যান্ড। এর আগে সবশেষ ২০১০-১১ মৌসুমে তাসমান পাড়ের দেশটিতে মর্যাদাপূর্ণ সিরিজটি জিতেছিল ইংলিশরা। এরপর অস্ট্রেলিয়ার মাঠে সবশেষ তিনটি অ্যাশেজে কোনো ম্যাচ জিতেত পারেনি দলটি। অবশেষে ফুরাল সে অপেক্ষা। পার্থ, ব্রিসবেন ও অ্যাডিলেডে ব্যর্থতার পর চলমান অ্যাশেজে প্রথমবারের মতো স্বস্তির দেখা পেল অতিথিরা। অ্যাশেজ হারের পরের ম্যাচেই সান্ত্বনা খুঁজে পেল ইংল্যান্ড। ১৮ ম্যাচের অপেক্ষা শেষে অস্ট্রেলিয়ায় জয়ের দেখা পল তারা।
বোলারদের দাপটে মেলবোর্ন টেস্টের প্রথম দিনই ২০ উইকেট পড়েছে। দুইবার ব্যাটিংয়ে নামতে হয়েছে অস্ট্রেলিয়াকে। তাই ম্যাচটি যে দ্রুত শেষ হবে সেটা প্রথম দিনের খেলা শেষেই বোঝাই যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত দুই দিনেই শেষ হলো মেলবোর্ন টেস্ট। ব্যতিক্রম কেবল চতুর্থ ইনিংস। আগের তিন ইনিংসে ব্যাটাররা ব্যর্থ হলেও এবার আর মুখ থুবড়ে পড়েনি ইংল্যান্ডের ব্যাটিং লাইন। ১৭৫ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে ৬ উইকেট হারিয়ে জয় তুলে নিয়েছে সফরকারী দল।
রান তাড়ায় উদ্বোধনী জুটিতে ৫১ রান এনে দেন জ্যাক ক্রলি ও বেন ডাকেট। অন্তত এই টেস্টের ব্যাটারদের দুর্দশার বিপরীতে এমন জুটিতে ভালো বলতেই হয়। ভালো শুরুর পরও জয়ের পথটা সহজ ছিল না ইংল্যান্ডের। ব্রাইডন কার্স, জো রুট, স্টোকসরা আউট হয়ে দলকে চাপের মুখে ফেলেন। তবে চলতি অ্যাশেজে হতাশার গল্পটা আর দীর্ঘ হয়নি ইংল্যান্ডের। ছোট এবং মাঝারি মানের কয়েকটি ইনিংসে ভর করে এবারের অ্যাশেজের প্রথম জয়ের দেখা পায় স্টোকসরা।
৩৪ রান করা ডাকেটকে ফিরিয়ে ইংল্যান্ডের জুটি ভাঙেন মিচেল স্টার্ক। দলীয় ৬৫ রানে ৬ রান করা কার্স ফিরলে দ্বিতীয় উইকেট হারায় তারা। স্বাভাবিকভাবেই তখন চলতি টেস্টে ব্যাটারদের ব্যর্থতার বিষয়টি সামনে চলে আসছিল। তৃতীয় উইকেটে জ্যাকব বেথেলের সঙ্গে ৪৭ রানের মূল্যবান জুটি গড়ে বিপদ সামাল দেন ক্রলি। ৩৭ রান করে ফেরেন এই ওপেনার। জ্যাকব বেথেল আউট হন ৪০ রান করে। জয় থেকে তখন ৩৮ রান দূরে ইংল্যান্ড। এরপর জো রুট (১৫ রান) ও স্টোকস (২ রান) ফিরলেও আর কোনো বিপদে পড়তে হয়নি তাদের। হ্যারি ব্রুক ১৮ ও জেমি স্মিথ ৩ রানে অপরাজিত থেকে দলের জয় নিশ্চিত করেন।
ক্রীড়া ডেস্ক
ক্রীড়া ডেস্ক
জয় দিয়েই ২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) যাত্রা শুরু করেছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্তর সেঞ্চুরিতে সিলেট টাইটানসকে ৮ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে হারিয়েছে তারা। দ্বিতীয় ম্যাচে আজ রাজশাহীর প্রতিপক্ষ ঢাকা ক্যাপিটালস। দিনের অপর ম্যাচে সিলেট টাইটানসের প্রতিপক্ষ নোয়াখালী এক্সপ্রেস। একনজরে আজকের টিভি সূচি।
ক্রিকেট
বিপিএল
ঢাকা ক্যাপিটালস-রাজশাহী ওয়ারিয়র্স
বেলা ১টা, সরাসরি
সিলেট টাইটানস-নোয়াখালী এক্সপ্রেস
সন্ধ্যা ৬টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
মেলবোর্ন টেস্ট: দ্বিতীয় দিন
অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
ভোর ৫টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১ ও ২
বিগ ব্যাশ লিগ
ব্রিসবেন হিট-অ্যাডিলেড স্টাইকার্স
বেলা ২টা ১৫ মিনিট, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
নটিংহাম-ম্যানসিটি
সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
আর্সেনাল-ব্রাইটন
রাত ৯টা, সরাসরি
চেলসি-অ্যাস্টন ভিলা
রাত ১১টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লিভারপুল-উলভারহ্যাম্পটন
রাত ৯টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বিপিএলের খেলোয়াড় নিলামে এবার সবচেয়ে বেশি ১ কোটি ১০ লাখ টাকা পেয়েছেন মোহাম্মদ নাঈম শেখ। কোটি টাকার ওপরে দাম পাওয়া একমাত্র ক্রিকেটারও তিনি। কিন্তু যে প্রত্যাশায় এই দামে তাঁকে কিনে নিয়েছিল চট্টগ্রাম রয়্যালস, দলের প্রথম ম্যাচে অন্তত সে প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়েছেন ২৬ বছর বয়সী এই ব্যাটার। করেছেন মাত্র ১১ রান। আর তাঁর দল বিপিএলে নবাগত নোয়াখালী এক্সপ্রেসের বিপক্ষে ৬ উইকেট হারিয়ে তুলেছে ১৭৪ রান। পরে ব্যাটিংয়ে নেমে ১০৯ রানে অলআউট হয়ে ৬৫ রানে হেরেছে নোয়াখালী এক্সপ্রেস।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বারবার ব্যর্থ হলেও ঘরোয়া ক্রিকেটে মোহাম্মদ নাঈমের ব্যাট বরাবরই চওড়া। সব সময়ই রান পান তিনি। ঘরোয়া ক্রিকেটে তাঁর ব্যাটিং ধারাবাহিকতার দিকে তাকিয়েই সম্ভবত সবচেয়ে বেশি দামে তাঁকে কিনে নিয়েছিল চট্টগ্রাম রয়্যালস। উইকেটে এসে ১১টি বল খেলেছেন। ২টি চারে ১১ রান করে মেহেদী হাসান রানার বলে ক্যাচ দিয়ে ফিরেছেন সাব্বির হোসেনের হাতে। নাঈম আউট হয়ে গেলেও আরেক ওপেনার মির্জা বেগ এক প্রান্ত ধরে রেখে খেলতে থাকেন। আর তাতেই টস জিতে আগে ব্যাটিং বেছে নেওয়া চট্টগ্রামের স্কোর দাঁড়ায় ৬ উইকেটে ১৭৪ রান।
ওপেনিংয়ে ২৯ রানের জুটির পর মাহফিজুল ইসলামকে নিয়ে ২৫ বলে ৩৫ রান যোগ করেন মির্জা বেগ। দলের ৬৪ রানে ব্যক্তিগত ১৬ করে ফিরে যান মাহফিজুল। তবে এরপরই জাতীয় দলের টেস্ট ওপেনার মাহমুদুল হাসান জয়কে নিয়ে ৪১ বলে ৫৮ রানের বড় জুটিটি গড়েন পাকিস্তানি ব্যাটার মির্জা বেগ। মাহমুদুল হাসান জয়ও তেমন রান করতে পারেননি। নোয়াখালী এক্সপ্রেসের বোলারদের তৃতীয় শিকার হওয়ার আগে ১২ বলে করেন ১৭ রান। চট্টগ্রাম রয়্যালসের অধিনায়ক মেহেদী হাসান উইকেটে এসে অবশ্য রান তোলার গতি বাড়িয়ে নিতে মনোযোগী হন। সাব্বির হোসেনের শিকার হওয়ার আগে ১৩ বলে করেন ২৬ রান। ৩টি চার ও ১টি ছয়ে সাজানো তাঁর ইনিংস।
১৭৫ রানের লক্ষ্য তাড়ায় নেমে নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারিয়ে ১৬.৫ ওভারেই অলআউট নোয়াখালী। ওপেনার মাজ সাদাকাত ২৭ বলে ইনিংস-সর্বোচ্চ ৩৮ রান করেন। হায়দার আলী ২৪ বলে করেন ২৮ রান। নোয়াখালী এক্সপ্রেসের ইনিংসে আর মাত্র একজনই—হাবিবুর রহমান সোহান রানের দুই অঙ্ক ছুঁতে পারেন।
ইনিংসের শেষ বলে বোলার হাসান মাহমুদকে স্লগ সুইপ করতে গিয়ে পরাস্ত হয়ে এলবিডব্লুর ফাঁদে পড়েন। শেষ পর্যন্ত ৬৯ বলে ৮০ রান করেন তিনি। ৭টি চার ও ২ ছয়ে সাজানো তাঁর ইনিংস। বল হাতে সবচেয়ে সফল তানভির ইসলাম; ৩৯ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। ২টি করে উইকেট নিয়েছেন শরীফুল, মেহেদী হাসান ও মুকিদুল ইসলাম।
ক্রীড়া ডেস্ক
বিজয় হাজারে ট্রফিতে আজকের দিনটা দুই রকমের হয়ে থাকল বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মার জন্য। দিল্লির হয়ে দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ে এদিন বিশ্ব রেকর্ড গড়েছেন কোহলি। অন্যদিকে শূন্য রানে আউট হয়ে তেতো অভিজ্ঞতা নিয়ে মাঠ ছেড়েছেন রোহিত।
বেঙ্গালুরুতে গুজরাটের বিপক্ষে ৬১ বলে ৭৭ রানের ইনিংস খেলেন কোহলি। এই ইনিংস খেলার পথে লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে অন্তত ৫ হাজার রান করেছেন এমন ব্যাটারদের মধ্যে সর্বোচ্চ গড়ের মালিক বনে গেছেন সাবেক এই অধিনায়ক। আগের রেকর্ডটি ছিল মাইকেল বেভানের দখলে। অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তি ব্যাটারের গড় ৫৭.৮৬। ৫৭.৮৭ গড় নিয়ে তাঁকে পেছনে ফেললেন কোহলি।
তিনে আছেন স্যাম হেইন। এই ইংলিশ ব্যাটারের গড় ৫৭.৭৬। পরের স্থান দুটিতে আছেন চেতেশ্বর পূজারা (৫৭.০১) ও রুতুরাজ গায়কোয়াড় (৫৬.৬৮)। বিশ্ব রেকর্ডের ম্যাচে ৭৭ রানের ইনিংসের পাশাপাশি দুটি ক্যাচ নিয়ে ম্যাচসেরার পুরস্কার জেতেন কোহলি। আগের ম্যাচে অন্ধ্রপ্রদেশের বিপক্ষে ১৩১ রানের ইনিংস খেলে লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটের ইতিহাসে দ্রুততম ১৬ হাজারি রানের ক্লাবে প্রবেশ করেন তিনি। পেছনে ফেলেন ব্যাটিং মাস্টার শচীন টেন্ডুলকারকে।
একই দিন মুম্বাইয়ের হয়ে উত্তরখন্ডের বিপক্ষে মাঠে নামেন রোহিত। জয়পুরে ওপেনিং করতে নেমে পেসার দেবেন্দ্র বোরার বলে জগমোহন নগরকোটির হাতে ধরা পড়েন তিনি। তাতেই দীর্ঘ ১৩ বছর পর লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে প্রথম বলে আউট হলেন। এর আগে সবশেষ ২০১২ সালের জুলাইয়ে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে গোল্ডেন ডাক মারেন রোহিত।
