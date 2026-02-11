ইংল্যান্ডকে হারিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দুইয়ে দুই

ক্রিকেটে নিজেদের সোনালি অধ্যায় অনেক আগেই পেছনে ফেলে এসেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। বিগত শতাব্দীর সত্তর থেকে নব্বইয়ের দশকের ক্যারিবীয় ক্রিকেটের যে গৌরবগাথা, তা এখন শুধুই ইতিহাস। তারপরও খর্বশক্তির ওয়েস্ট ইন্ডিজ টি-টোয়েন্টি সংস্করণে অন্য রকম দল। এ কথা তারা প্রমাণ করেছে ২০১২ ও ২০১৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতে।
এবারও ভালো কিছুর আশা নিয়ে টুর্নামেন্ট খেলতে এসেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। স্কটিশদের হারিয়ে বিশ্বকাপ শুরু করা ক্যারিবীয়রা গতকাল নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে হারিয়ে দিয়েছে ইংল্যান্ডকেও। শেরফান রাদারফোর্ডের ৪২ বলে ৭৬ রানের সুবাদে আগে ব্যাট করে ৬ উইকেটে ১৯৬ রান তোলে উইন্ডিজ; যাতে ভূমিকা আছে হেটমায়ারের ১২ বলে ২৩ ও জেসন হোল্ডারের ১৭ বলে ৩৩ রানের ক্যামিওরও।
জবাবে ১৯ ওভারে ইংল্যান্ড ১৬৬ রানে অলআউট। তাতে উইন্ডিজের জয় ৩০ রানে।
প্রথম পাঁচ ও ১০ ওভারে ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্কোর যেখানে ছিল ৫৫/২ ও ৭৯/৪, সেখানে ইংল্যান্ডের স্কোর ছিল ৫৮/১ ও ৯৩/৪। কিন্তু শেষ দিকে দ্রুত উইকেট হারিয়ে ১৯ ওভারেই অলআউট। ৩০ বলে ইনিংস সর্বোচ্চ ৪৭ রান করে অপরাজিত থাকেন স্যাম কারান। বল হাতে সবচেয়ে সফল গুডাকেশ মোটি; ৩৩ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট।
২০২৫ পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) নাহিদ রানাকে নিয়েছিল পেশোয়ার জালমি। যদিও তাঁকে বেঞ্চে বসিয়েই রেখেছিল পেশোয়ার। এবার নিলামে সেই একই ফ্র্যাঞ্চাইজি নিল বাংলাদেশের এই গতি তারকাকে। এই পিএসএলেই একই দলে খেলবেন মোস্তাফিজুর রহমান ও পারভেজ হোসেন ইমন।৩ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি হিসেবে গত অক্টোবরে নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে খুব একটা স্বস্তিতে থাকতে পারেননি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। কদিন পরপর নানা ইস্যু চলে আসছে দেশের ক্রিকেটে। তিনি মনে করেন, ক্রিকেট বোর্ডের বাইরের একটি শক্তি অবিরত তাঁর পরিচালনা পর্ষদের কাজে ‘বিরক্ত’ করে চলেছে।৩ ঘণ্টা আগে
১৫ ফেব্রুয়ারি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের বিপক্ষে লড়াইয়ের জন্য পাকিস্তান সরকার তাদের দলকে সবুজ সংকেত দেওয়ার পর থেকেই কলম্বোতে ক্রিকেট উত্তেজনা তুঙ্গে উঠেছে। এই উত্তেজনার সরাসরি প্রভাব পড়েছে এভিয়েশন বা বিমান খাতে।৪ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে আফগানিস্তান এখন বিশ্ব ক্রিকেটের অন্যতম শক্তিশালী ও সমীহ জাগানিয়া নাম। ক্রিকেটের এই সংক্ষিপ্ত সংস্করণে বিশ্বের যেকোনো বড় দলকে ধরাশায়ী করার সামর্থ্য তারা বারবার দেখিয়েছে। তবে খেলা যখন টাই হয়ে সুপার ওভারে গড়ায়, তখনই খেই হারিয়ে ফেলেন মোহাম্মদ নবি-রশিদ খানরা। আহমেদাবাদে আজ৫ ঘণ্টা আগে