Ajker Patrika
ক্রিকেট

ইংল্যান্ডকে হারিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দুইয়ে দুই

ক্রীড়া ডেস্ক    
ইংল্যান্ডকে হারিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দুইয়ে দুই
আদিল রশিদকে ফিরিয়ে দিয়ে শামার জোসেফের উচ্ছ্বাস। ছবি: আইসিসি

ক্রিকেটে নিজেদের সোনালি অধ্যায় অনেক আগেই পেছনে ফেলে এসেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। বিগত শতাব্দীর সত্তর থেকে নব্বইয়ের দশকের ক্যারিবীয় ক্রিকেটের যে গৌরবগাথা, তা এখন শুধুই ইতিহাস। তারপরও খর্বশক্তির ওয়েস্ট ইন্ডিজ টি-টোয়েন্টি সংস্করণে অন্য রকম দল। এ কথা তারা প্রমাণ করেছে ২০১২ ও ২০১৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতে।

এবারও ভালো কিছুর আশা নিয়ে টুর্নামেন্ট খেলতে এসেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। স্কটিশদের হারিয়ে বিশ্বকাপ শুরু করা ক্যারিবীয়রা গতকাল নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে হারিয়ে দিয়েছে ইংল্যান্ডকেও। শেরফান রাদারফোর্ডের ৪২ বলে ৭৬ রানের সুবাদে আগে ব্যাট করে ৬ উইকেটে ১৯৬ রান তোলে উইন্ডিজ; যাতে ভূমিকা আছে হেটমায়ারের ১২ বলে ২৩ ও জেসন হোল্ডারের ১৭ বলে ৩৩ রানের ক্যামিওরও।

জবাবে ১৯ ওভারে ইংল্যান্ড ১৬৬ রানে অলআউট। তাতে উইন্ডিজের জয় ৩০ রানে।

প্রথম পাঁচ ও ১০ ওভারে ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্কোর যেখানে ছিল ৫৫/২ ও ৭৯/৪, সেখানে ইংল্যান্ডের স্কোর ছিল ৫৮/১ ও ৯৩/৪। কিন্তু শেষ দিকে দ্রুত উইকেট হারিয়ে ১৯ ওভারেই অলআউট। ৩০ বলে ইনিংস সর্বোচ্চ ৪৭ রান করে অপরাজিত থাকেন স্যাম কারান। বল হাতে সবচেয়ে সফল গুডাকেশ মোটি; ৩৩ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট।

বিষয়:

খেলাটি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শেরপুরে ট্রাক-অটোরিকশা সংঘর্ষে নির্বাচন কর্মকর্তাসহ ২ জন নিহত, আহত ৫

তিন বাহিনীর ১৪১ কর্মকর্তাকে ভূতাপেক্ষ পদোন্নতি

‘ঠাকুরগাঁও জামায়াত আমিরকে টাকা বহনে অনাপত্তি দিয়েছিল কাস্টমস কর্তৃপক্ষ’

গোপালগঞ্জে ৪ ভোটকেন্দ্রে ককটেল বিস্ফোরণ

চন্দনাইশে গভীর রাতে স্বতন্ত্র প্রার্থীর ১০ লাখ টাকাসহ মাইক্রোবাস জব্দ, আটক ৩

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

জাতীয় পার্টির ভাইস চেয়ারম্যানের পাঁচ শতাধিক নেতা-কর্মী নিয়ে বিএনপিতে যোগদান

জাতীয় পার্টির ভাইস চেয়ারম্যানের পাঁচ শতাধিক নেতা-কর্মী নিয়ে বিএনপিতে যোগদান

জেএসসির সঙ্গে বৃত্তিও বাতিল, নবমে বিভাগ বিভাজন নয়

জেএসসির সঙ্গে বৃত্তিও বাতিল, নবমে বিভাগ বিভাজন নয়

জয়ের নিয়ামক জেন-জি

জয়ের নিয়ামক জেন-জি

কুষ্টিয়ায় ভোটকেন্দ্রের সিসি ক্যামেরা চুরি

কুষ্টিয়ায় ভোটকেন্দ্রের সিসি ক্যামেরা চুরি

নির্বাচনে টংয়ের দোকানে বসাসহ যেসব কাজ করতে পারবে না পুলিশ

নির্বাচনে টংয়ের দোকানে বসাসহ যেসব কাজ করতে পারবে না পুলিশ

সম্পর্কিত

ইংল্যান্ডকে হারিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দুইয়ে দুই

ইংল্যান্ডকে হারিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দুইয়ে দুই

পিএসএলে সেই পুরোনো দলে নাহিদ রানা, একই দলে ইমন-মোস্তাফিজ

পিএসএলে সেই পুরোনো দলে নাহিদ রানা, একই দলে ইমন-মোস্তাফিজ

একটা এক্সটার্নাল ফোর্স অহেতুক ডিস্টার্ব করেছে: বিসিবি সভাপতি

একটা এক্সটার্নাল ফোর্স অহেতুক ডিস্টার্ব করেছে: বিসিবি সভাপতি

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ দেখতে বিমানভাড়া দেড় লাখ টাকার বেশি

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ দেখতে বিমানভাড়া দেড় লাখ টাকার বেশি