ঘরের মাঠে রান তাড়ার রেকর্ড গড়ে সিরিজ জিতল অস্ট্রেলিয়া

ক্রীড়া ডেস্ক    
ম্যাচ শেষে অ্যাডাম জাম্পার আলিঙ্গনে অস্ট্রেলিয়ার জয়ের নায়ক গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। ছবি: এএফপি
আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার রান তাড়া করে জয়ের রেকর্ড ছিল ১৫৮। ২০০৯ সালে ব্রিসবেনে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে এবং ২০২২ সালে পার্থে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে এই রান তাড়া করে জিতেছিল অস্ট্রেলিয়া। সেই রেকর্ড ভেঙে গতকাল কেয়ার্নসে নতুন রেকর্ড গড়ল অস্ট্রেলিয়া। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের শেষটিতে রেকর্ড ১৭৩ রান তাড়া করে ২ উইকেটে জিতল অস্ট্রেলিয়া। এতে ২-১ ব্যবধানে সিরিজও জিতল স্বাগতিকেরা।

অস্ট্রেলিয়ার রেকর্ড এই রান তাড়ায় বড় ভূমিকা রেখেছেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। ১৭৩ রানের লক্ষ্য তাড়ায় অস্ট্রেলিয়া যখন ৮৮ রানে ৪ উইকেট খুইয়ে বিপাকে, তখনই অনেকবারের মতো এদিনও ব্যাট হাতে অস্ট্রেলিয়ার ত্রাতা হয়ে আবির্ভূত হন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। ৩৬ বলে হার না মানা ৬২ রান করে ম্যাক্সওয়েল। ৮টি চার ও২টি ছয়ে সাজানো তাঁর ইনিংসটি স্ট্রাইকরেট ১৭২.২২। ১ বল ও ২ উইকেটে হাতে রেখে জিতে যায় অস্ট্রেলিয়া।

ম্যাক্সওয়েলের ফিফটির আগে ওপেনিংয়ে এসে ফিফটি করেন অধিনায়ক মিচেল মার্শ। করবিন বোশ নেন ৩ উইকেট।

এর আগে টসে হেরে প্রথমে ব্যাট করে ডেওয়াল্ড ব্রেভিসের ২৬ বলে ৫৩ এবং রাসি ফন ডার ডুসেনের ২৬ বলে ৩৮* রানের সুবাদে ৭ উইকেটে ১৭২ রান তোলে দক্ষিণ আফ্রিকা। ডেওয়াল্ড ব্রেভিস হয়েছেন ম্যান অব দ্য সিরিজ। ম্যাচসেরা ম্যাক্সওয়েল।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
