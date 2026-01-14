অনিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাসে ঝুঁকিতে নারী ফুটবলারদের ফিটনেস

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
কমলাপুর বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ মোস্তফা কামাল স্টেডিয়ামের মূল ফটক দিয়ে ঢুকলেই চোখে পড়বে ঝালমুড়ি-ভেলপুরির অস্থায়ী দোকান। সেসব খাবার আবার সানন্দে খাচ্ছে নারী ফুটবলাররা। হোক সেটা ম্যাচের আগে কিংবা পরে।
নারী ফুটবল লিগে এমন দৃশ্য দেখা যায় নিয়মিতই। একে তো এক ভেন্যুতেই হচ্ছে লিগের সব ম্যাচ। তাই ম্যাচের দিন অন্তত আড়াই শ ফুটবলারের আনাগোনা থাকে স্টেডিয়ামে। কিন্তু পথের ধারের এই খাবার খেতে তাঁদের মধ্যে খুব একটা দ্বিধাবোধ কাজ করে না। জাতীয় দলের রাডারে থাকা ফুটবলাররাও এর ব্যতিক্রম নন।
অথচ লিগের পরপরই শুরু হবে এশিয়ান কাপের প্রস্তুতি। প্রথমবারের মতো এশিয়ান মঞ্চে নাম লিখিয়েছে বাংলাদেশ। এর আগে মানহীন লিগ ও অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস ফিটনেস নিয়ে দুশ্চিন্তা বরং বাড়াবেই।
জাতীয় দলের কোচ পিটার বাটলার এখানে শৃঙ্খলার ঘাটতিকেই বড় করে দেখছেন, ‘আমার এখতিয়ারের বাইরে গেলে আমি আর কিছুই নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। তবে আমার ক্যাম্পে চিনি, অস্বাস্থ্যকর খাবার বা কোমল পানীয় নেই। ক্যাম্পের বাইরে যা হচ্ছে, সেটার ওপর আমার নিয়ন্ত্রণ নেই। শৃঙ্খলার অভাবেই এমনটা হচ্ছে।’
লিগের প্রতি রাউন্ডেই দেখা মিলছে গোলবন্যার। গতকাল ৫ ম্যাচে হয়েছে ৩২ গোল। প্রথম ম্যাচে কাচারিপাড়া একাদশ উন্নয়ন সংস্থাকে ৯-১ গোলে হারিয়েছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন নাসরিন স্পোর্টস একাডেমি। লিগে ৫ ম্যাচে এটি তাদের প্রথম জয়। দলের হয়ে একাই ৫ গোল করেন পপি রানী। ম্যাচসেরা হয়ে তিনি বলেন, ‘লিগে প্রথমবার জয় পেলাম আমরা। খুব ভালো লাগছে।’
দ্বিতীয় ম্যাচে ঢাকা রেঞ্জার্সকে ৭-০ গোলে হারিয়েছে সেনাবাহিনী। ৫ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে তারা। হ্যাটট্রিকসহ চার গোল করেছেন উন্নতি খাতুন। তৃতীয় ম্যাচে সদ্যপুস্করিনীকে একই ব্যবধানে হারিয়েছে ফরাশগঞ্জ। দারুণ ছন্দে থাকা শামসুন্নাহার জুনিয়র করেছেন ৪ গোলে। লিগে এ নিয়ে ১৮ গোল করেছেন তিনি। তাই ম্যাচসেরার পুরস্কার অবধারিতভাবে ওঠে তাঁর হাতে। অসুস্থতা নিয়েও খেলার কথা জানিয়ে এই ফরোয়ার্ড বলেন, ‘সবাই আমার ওপর ভরসা করে। তাই আমিও চেষ্টা করছি আমার দলকে সেরাটা দেওয়ার। তবে ভালোই যাচ্ছে। অনেক সময় অনেক মিস হয়, আবার গোল হয়। সে ক্ষেত্রে অবশ্যই ভালো লাগে যে গোল করতে পারলাম। টানা চার খেলায় ম্যাচসেরা হয়েছি। এটা তো একটা রেকর্ডও। আমি অনেক অসুস্থ ছিলাম। সো আমি নিজেকেই পুরস্কার উৎসর্গ করছি। এটা আমার জন্য কঠিন পরীক্ষা ছিল।’
চতুর্থ ম্যাচে আনসারকে ৮-০ গোলে হারিয়েছে শক্তিশালী রাজশাহী স্টারস। জোড়া গোল করেছেন রেশমী আক্তার। ম্যাচসেরা হয়েছেন এক গোল করা ঋতুপর্ণা চাকমা, ‘পরপর দুবার ম্যাচসেরা হয়েছি। আমাদের দলের সবকিছু বেশ গোছানো। কোচের পরিকল্পনা অনুযায়ী খেলার চেষ্টা করেছি। সেটাই হয়েছে।’
শেষ ম্যাচে বিকেএসপিকে ১-০ গোলে হারিয়েছে পুলিশ এফসি। একমাত্র গোলটি করেন আইরিন আক্তার।
