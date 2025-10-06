বাংলাদেশের এমন আনন্দের মুহূর্তে না থেকেও ছিলেন লিটন

ক্রীড়া ডেস্ক
আব্দুল্লাহ আহমদজাইয়ের অফস্টাম্পের অনেক বাইরের বল। নুরুল হাসান সোহান তুলে মারলেন কাভারের ওপর দিয়ে। তাতেই আফগানরা হয়ে গেল বাংলাওয়াশ। এমন অর্জনের পর সামাজিক মাধ্যমে জাকের আলী অনিক-তানজিদ হাসান তামিমদের অভিনন্দন জানিয়েছেন লিটন দাস।
প্রথম দুই ম্যাচ জিতে আগেই সিরিজ নিশ্চিত করেছিল বাংলাদেশ। শারজায় গতকাল তৃতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচটা ছিল আফগানিস্তানের কাছে ধবলধোলাই এড়ানোর মিশন। কিন্তু ছন্দে থাকা বাংলাদেশকে কি হারানো এত সহজ! প্রথম দুই টি-টোয়েন্টিতে রুদ্ধশ্বাস জয় পেলেও গতকাল জাকেরের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ ২ ওভার হাতে রেখে ৬ উইকেটে জিতেছে। আফগানদের ধবলধোলাইয়ের পর নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে একটি ছবি লিটন পোস্ট করেছেন। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশ দল ‘উইনার’ লেখা বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে ফটোসেশন করছে। সেটা টিভিতে দেখছেন লিটন। জাকেরদের চ্যাম্পিয়ন তকমা দিয়ে লিটন লিখেছেন, ‘মনে হয়েছে যেন তাদের সঙ্গে আমিও সিরিজ জিতেছি। তোমাদের জন্য অনেক গর্ব হচ্ছে চ্যাম্পিয়নরা।’
সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে লিটন শামিল হতেন তামিম-জাকেরদের সঙ্গে। কিন্তু টি-টোয়েন্টির নিয়মিত অধিনায়ক লিটন এশিয়া কাপের মাঝপথে চোটে পড়ায় সুপার ফোরের শেষ দুই ম্যাচে খেলতে পারেননি। আফগানিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজটাও তাঁর খেলা হলো না। আফগানদের এমন ধবলধোলাইয়ের উপলক্ষে থাকতে না পারায় স্বাভাবিকভাবেই তিনি আফসোসে পুড়ছেন। তবে দলের জয়ে সব দুঃখ ভুলে যাচ্ছেন লিটন। ফেসবুকে তিনি লিখেছেন, ‘দলকে জিততে দেখে সবচেয়ে বেশি ভালো লাগছে। সেখানে না থাকার কারণে আফসোস হচ্ছে। তবে দলের জয়েই আমার কাছে অনেক বড় খুশির উপলক্ষ।’
লিটন না থাকায় বাংলাদেশের সবশেষ পাঁচ টি-টোয়েন্টিতে অধিনায়কত্ব করেছেন জাকের। তাঁর নেতৃত্বে সুপার ফোরে ভারত-পাকিস্তানের কাছে হেরেছে বাংলাদেশ। তাতে এশিয়া কাপের ফাইনালে উঠতে পারেনি বাংলাদেশ। সেই জাকেরের নেতৃত্বে বাংলাদেশ ৩-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই করেছে আফগানিস্তানকে। তাতে দেরাদুনের প্রতিশোধও নেওয়া হয়ে গেছে। ২০১৮ সালে বাংলাদেশকে ৩–০ ব্যবধানে টি–টোয়েন্টি সিরিজে ধবলধোলাই করেছিল আফগান। এই নিয়ে দুইবার আফগানিস্তানকে টি–টোয়েন্টি সিরিজে হোয়াইটওয়াশ করেছে বাংলাদেশ। ২০২৩ সালে আফগানদের বিপক্ষে ২–০ ব্যবধানে টি–টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছিল বাংলাদেশ।
