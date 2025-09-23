Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

বাঁচা-মরার লড়াইয়ে নামছে শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান

ক্রীড়া ডেস্ক    
তিন বছর পর টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হচ্ছে শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান। ছবি: ক্রিকইনফো
তিন বছর পর টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হচ্ছে শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান। ছবি: ক্রিকইনফো

বিশ্বকাপ ও এশিয়া কাপ বাদে সীমিত ওভারের ক্রিকেটে যেন সাক্ষাৎই হয় না পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কার। ওয়ানডেতে সর্বশেষ সিরিজ খেলেছে ৬ বছর আগে। টি-টোয়েন্টিতেও তা-ই। ৩ বছর আগে এশিয়া কাপের ফাইনালের পর আবারও সেই এশিয়া কাপে মুখোমুখি হচ্ছে তারা।

আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে সুপার ফোরের লড়াইটি শুরু হবে রাত সাড়ে ৮টায়। দুই দলের জন্য ম্যাচটি বাঁচা-মরার। কারণ, হারলে কার্যত শেষ হয়ে যাবে ফাইনাল খেলার সম্ভাবনা। সুপার ফোরে নিজেদের প্রথম ম্যাচে হারের মুখই দেখেছে তারা।

গ্রুপ পর্বের ৩ ম্যাচের প্রতিটিতে জয় পেলেও সুপার ফোরের শুরুতে বাংলাদেশের কাছে হেরে যায় শ্রীলঙ্কা। সেই হার ভুলে ঘুরে দাঁড়ানোয় চোখ অধিনায়ক চারিত আসালাঙ্কার, ‘আমরা সবাই জানি ম্যাচটি আমাদের জিততেই হবে। বাংলাদেশের বিপক্ষে বাজেভাবে হেরেছি আমরা। সেই হার ভুলে আমাদের সামনে এগোতে হবে। বাকি দুটি ম্যাচ যদি জিতি, তাহলে সহজেই ফাইনালে যেতে পারব।’

পাকিস্তানের ব্যাটার সাহিবজাদা ফারহান অবশ্য শ্রীলঙ্কাকে হারাতে আত্মবিশ্বাসী। পরশু ভারতের কাছে ৬ উইকেটে হারলেও ফাইনালে খেলার স্বপ্ন দেখছেন তিনি, ‘যেভাবে আমরা ভারতের বিপক্ষে ব্যাটিং করেছি, ছেলেরা খুবই আত্মবিশ্বাসী। শ্রীলঙ্কার ব্যাপারে কথা বলতে গেলে আমরা ম্যাচটি জিতব। কারণ, এটি আমাদের জন্য বাঁচা-মরার লড়াই। প্রস্তুতি আমাদের দুর্দান্ত। সবাই চায় ভারতের বিপক্ষে ফাইনাল খেলতে।’

Capture

গতকাল কোনো ম্যাচ না থাকায় সব দল পেয়েছে বিশ্রাম। শ্রীলঙ্কা অবশ্য বাড়তি বিশ্রাম পেয়েছে। সে ক্ষেত্রে পাকিস্তানকে খেলতে হবে এক দিনের বিরতি নিয়েই।

বিষয়:

খেলাএশিয়া কাপক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেটশ্রীলঙ্কা ক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ফাইল বাসায় নিয়ে গায়েব করেন উপদেষ্টা— আসিফ মাহমুদের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের মেয়রের অভিযোগ

চীনা যুদ্ধবিমান থেকে এলএস-৬ বোমা ফেলে কেন নিজ দেশে ‘হত্যাযজ্ঞ’ চালাল পাকিস্তান

ভবদহের দুঃখ ঘোচাতে আসছে সেনাবাহিনী, খনন করবে ৫ নদ-নদীর ৮১.৫ কিমি

ধর্ষণের শিকার শিশুর স্বজনকে মারতে উদ্যত হওয়া সেই চিকিৎসক বরখাস্ত

তাহসান তো জিহাদিদের মতোই কথা বললেন: তসলিমা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

তাহসান তো জিহাদিদের মতোই কথা বললেন: তসলিমা

তাহসান তো জিহাদিদের মতোই কথা বললেন: তসলিমা

মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ফাইল বাসায় নিয়ে গায়েব করেন উপদেষ্টা— আসিফ মাহমুদের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের মেয়রের অভিযোগ

উপদেষ্টা আসিফের বিরুদ্ধে গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ তুললেন চট্টগ্রামের মেয়র শাহাদাত

চীনা যুদ্ধবিমান থেকে এলএস-৬ বোমা ফেলে কেন নিজ দেশে ‘হত্যাযজ্ঞ’ চালাল পাকিস্তান

চীনা যুদ্ধবিমান থেকে এলএস-৬ বোমা ফেলে কেন নিজ দেশে ‘হত্যাযজ্ঞ’ চালাল পাকিস্তান

সম্পর্কিত

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের বিতর্কিত ঘটনায় আইপিএলকে ধুয়ে দিলেন আফ্রিদি

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের বিতর্কিত ঘটনায় আইপিএলকে ধুয়ে দিলেন আফ্রিদি

বাঁচা-মরার লড়াইয়ে নামছে শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান

বাঁচা-মরার লড়াইয়ে নামছে শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান

৬ বছর পর বেঙ্গলের প্রেসিডেন্ট সৌরভ, ভারতের ম্যাচ নিয়ে কী পরিকল্পনা

৬ বছর পর বেঙ্গলের প্রেসিডেন্ট সৌরভ, ভারতের ম্যাচ নিয়ে কী পরিকল্পনা

বিসিবির নির্বাচন নিয়ে উত্তাপ-বিতর্ক বাড়ছেই

বিসিবির নির্বাচন নিয়ে উত্তাপ-বিতর্ক বাড়ছেই