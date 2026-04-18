আইপিএলে বদলি ক্রিকেটারের বদলি তিনি

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) এবারের মৌসুমে বিদেশি পেসারদের চোটে নাজেহাল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। চোটের তালিকার সবশেষ সংযোজন ডেভিড পেইন। তাঁর বদলি হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকার পেস বোলিং অলরাউন্ডার জেরাল্ড কুটসিয়াকে দলে ভিড়িয়েছে হায়দরাবাদ।
আইপিএলের বাকি সময়ের জন্য ২ কোটি রুপিতে কুটসিয়াকে নিয়েছে হায়দরাবাদ। মজার বিষয় হলো—যাঁর বদলি হিসেবে কুটসিয়াকে দলে নিয়েছে হায়দরাবাদ, সেই পেইনকেও নেওয়া হয়েছিল বদলি ক্রিকেটার হিসেবে। অস্ট্রেলিয়ান পেসার জ্যাক এডওয়ার্ডস চোট পেলে পেইনকে নেয় হায়দরাবাদ। দুই ম্যাচে পাঁচ ওভার বল করে ৭০ রান দেন। গোড়ালির চোটে টুর্নামেন্ট থেকেই ছিটকে গেছেন তিনি।
কুটসিয়ার জন্য আইপিএলে সুযোগ পাওয়া এটাই প্রথম নয়। ২০২১ সালের মৌসুমে তাঁকে দল নিয়েছিল রাজস্থান রয়্যালস। সেবার কোনো ম্যাচ খেলা হয়নি কুটসিয়ার। ২০২৪ সালে মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের হয়ে ১০ ম্যাচে নেন ১৩ উইকেট। গত মৌসুমে গুজরাট টাইটানসের হয়ে ৪ ম্যাচে পান ২ উইকেট। নিলামে অবিক্রিত থাকলেও শেষ পর্যন্ত এবারও আইপিএল খেলার সুযোগ পেলেন কুটসিয়া।
দারুণ ফর্মে আছেন কুটসিয়া। আইপিএল শুরুর আগে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ৫ ম্যাচে ঝুলিতে পুরেন ৮ উইকেট; ওভারপ্রতি খরচ করেন ৬.২১ রান। এই ফর্মই এবার তাঁকে আইপিএলে খেলার সুযোগ করে দিল।
এবারের আইপিএলে সব মিলিয়ে তিন জন পেসারকে হারাল হায়দরাবাদ। এডওয়ার্ডস এবং পেইন ছাড়াও চোটের কারণে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গেছেন ব্রাইডন কার্স। অনুশীলনের সময় চোট পাওয়ায় একটি ম্যাচও খেলা হয়নি এই ইংলিশ ক্রিকেটারের। তাঁর বদলি হিসেবে শ্রীলঙ্কার পেসার দিলশান মাদুশঙ্কাকে দলে নিয়েছে হায়দরাবাদ।
এত চোটের ভীড়ে একটি সুখবরও আছে অরেঞ্জ আর্মিদের জন্য। পিঠের চোট থেকে সেরে উঠায় দলে যোগ দেওয়ার অনুমতি পেয়েছেন তারকা অলরাউন্ডার প্যাট কামিন্স। সিডনিতে স্ক্যানের পর তাঁকে খেলতে সবুজ সংকেত দিয়েছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার (সিএ) মেডিকেল বিভাগ। আগামী ২৫ এপ্রিল রাজস্থান রয়্যালসের বিপক্ষে মাঠে নামার কথা রয়েছে কামিন্সের।
সাবেক অধিনায়কদের সম্মানে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নেওয়া ‘ক্যাপ্টেনস কার্ড’ উদ্যোগটি নিয়ে এবার বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন সাবেক টাইগার পেসার তাপস বৈশ্য। বিসিবির এই পদক্ষেপকে সাধারণ ক্রিকেটারদের প্রতি চরম বৈষম্যমূলক ও অপমানজনক হিসেবে অভিহিত করেছেন তিনি। শনিবার নিজের ফেসবুক প্রোফাইলে এক দীর্ঘ পো২০ মিনিট আগে
নিলাম থেকে ক্যামেরুন গ্রিনকে প্রায় ৩৩ কোটি টাকায় কিনেছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। আকাশচুম্বী প্রত্যাশা থাকলেও মাঠের খেলায় একের পর এক হতাশ করেই যাচ্ছিলেন রেকর্ড দামে বিক্রি হওয়া এই অলরাউন্ডার। অবশেষে ব্যাট হাতে বড় ইনিংস খেললেন গ্রিন। গুজরাট টাইটান্সের বিপক্ষে গতকাল ফিফটির দেখা পান তিনি। তবে ভাগ্য বদলায়ন২ ঘণ্টা আগে
২০২২ কাতার বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে বিশ্বজুড়ে হইচই ফেলে দিয়েছিল সৌদি আরব। ডাগ-আউটে দাঁড়িয়ে সেই অসাধ্য সাধনের কারিগর ছিলেন হার্ভে রেনার্ড। আসন্ন ২০২৬ বিশ্বকাপেও মধ্যপ্রাচ্যের এই দেশটিকে চূড়ান্ত পর্বে পৌঁছে দিয়েছেন তিনি। কিন্তু বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার মাত্র ৫৫ দিন আগে সেই রেনার্ডকেই চাকরি থেকে বরখাস৩ ঘণ্টা আগে
ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) পথে না হেঁটে এবার পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল) খেলছেন মঈন আলী। বিষয়টি নিয়ে গত কিছু দিন ধরেই আলোচনা হচ্ছে ক্রিকেটাঙ্গনে। অবশেষে বিষয়টি পরিষ্কার করলেন ইংল্যান্ডের এই তারকা অলরাউন্ডার।৩ ঘণ্টা আগে