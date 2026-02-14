সবার আগে সুপার এইটের টিকিট কাটবে কারা

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আজ সন্ধ্যায় ‘ডি’ গ্রুপের ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে মাঠে নামবে দক্ষিণ আফ্রিকা। দুটি করে ম্যাচে শতভাগ জয় নিয়ে উভয় দলের সংগ্রহ ৪ পয়েন্ট। আজ যারা জিতবে তারাই চলমান বিশ্বকাপের প্রথম দল হিসেবে শেষ আটে পা রাখবে। এ ছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। একনজরে আজকের টিভি সূচি।
ক্রিকেট
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ
আয়ারল্যান্ড-ওমান
বেলা ১১টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
ইংল্যান্ড-স্কটল্যান্ড
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
নিউজিল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
টি স্পোর্টস, টি-টোয়েন্টি
ফুটবল
এফএ কাপ
ম্যানসিটি-স্যালফোর্ড সিটি
রাত ৯ টা, সরাসরি
অ্যাস্টন ভিলা-নিউক্যাসল
রাত ১১টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি
লিভারপুল-ব্রাইটন
রাত ২ টা, সরাসরি
সনি টেন ২
নিজেদের ইনিংস শেষে কিছুটা নির্ভার ছিল যুক্তরাষ্ট্র। ব্যাটাররা বড় পুঁজি এনে দেওয়ার পর বোলাররাও নিজেদের কাজটা করেছেন দারুণভাবেই। ব্যাটে-বলে দাপট দেখিয়ে নেদারল্যান্ডসকে ৯৩ রানের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। চলমান টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এটা তাদের প্রথম জয়।১২ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শুরুতেই বিপদে পড়ে গেছে অস্ট্রেলিয়া। জিম্বাবুয়ের কাছে হারায় অজিদের সুপার এইটে খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। গ্রুপ পর্বের বাধা অতিক্রম করে শেষ আটে খেলতে চাইলে এখন বেশ কিছু সমীকরণ ২০২১ সালের চ্যাম্পিয়নদের পক্ষে যেতে হবে।১২ ঘণ্টা আগে
আইসিসির আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে কলম্বোয় যাচ্ছেন না বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। তাই প্রেমাদাসায় উপস্থিত থেকে ভারত-পাকিস্তানের ক্রিকেট ম্যাচ দেখা হচ্ছে না তাঁর। দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর লড়াই দেখতে না যাওয়ার কথা আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেছেন বিসিবি সভাপতি।১৩ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সবচেয়ে দর্শকপ্রিয় ম্যাচটি হবে আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি। সেদিন কলম্বোর প্রেমাদাসা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ভারতের বিপক্ষে খেলতে নামবে পাকিস্তান। আসন্ন ম্যাচটির আগে সূর্যকুমার যাদবের দলকে সতর্ক করে দিয়েছেন ভারতের সাবেক তারকা স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন।১৩ ঘণ্টা আগে