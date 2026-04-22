মাদক পরীক্ষায় ধরা পড়ে তদন্তের মুখে পাকিস্তানি ক্রিকেটার

বিনোদনমূলক মাদক নিয়েছিলেন। আর সেটাই কাল হয়ে যেতে বসেছে মোহাম্মদ নাওয়াজের। ডোপ টেস্টে ‘পজিটিভ’ হওয়ার পর এই অলরাউন্ডারের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)।
নাওয়াজের পজিটিভ হওয়া এবং তাঁর বিরুদ্ধে পিসিবির তদন্তের খবর দিয়েছে ক্রিকইনফো। পিসিবি সংশ্লিষ্ট এক সূত্র ক্রিকেট ভিত্তিক এই ওয়েবসাইটকে জানিয়েছে, ঘটনাটি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলকে জানানো হয়েছ এবং এই ঘটনায় পিসিবি যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া শুরু করেছে।
জানা গেছে, এ বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে অনুষ্ঠিত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে মাদক পরীক্ষায় নাওয়াজের নমুনায় এই পজিটিভ ফল আসে। ৩২ বছর বয়সী এই স্পিনিং অলরাউন্ডার টুর্নামেন্টে পাকিস্তানের হয়ে সাতটি ম্যাচেই খেলেছিলেন। ১৫ রানের পাশাপাশি নিয়েছিলেন ৭ উইকেট। তবে সুপার এইট পর্ব থেকেই বিদায় নিয়েছিল পাকিস্তান।
এই ঘটনার সরাসরি প্রভাব পড়েছে তাঁর ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট ক্যারিয়ারেও। ইংল্যান্ডের ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট ‘ভাইটালিটি ব্লাস্টে’ সারের হয়ে খেলার চুক্তিটি বাতিল হয়ে গেছে।
বিশ্বকাপের পরই সারের সঙ্গে পুরো মৌসুমের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন নাওয়াজ। পিসিবি তাঁকে অনাপত্তিপত্রও (এনওসি) দিয়েছিল। চলতি সপ্তাহে সারের পক্ষ থেকে তাঁর নাম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করার কথা থাকলেও মাদক-কাণ্ডের খবর আসার পর তা বাতিল করা হয়েছে।
