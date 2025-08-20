মিথ্যা বিয়ে নিয়ে পরিস্থিতি ঘোলাটে করতে চান না ভারতীয় ক্রিকেটারের স্ত্রী

ক্রীড়া ডেস্ক
যুজবেন্দ্র চাহালের সঙ্গে ধনশ্রী ভার্মার বিবাহবিচ্ছেদের ঘটনা নিয়ে গত কয়েক বছর ধরে আলোচনা হচ্ছে। ভারতের বিভিন্ন গণমাধ্যমে শোনা যাচ্ছে নানা রকম কথাবার্তা। চাহালের স্ত্রী ধনশ্রী যে তাতে হাঁপিয়ে উঠেছেন। সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে এটা নিয়ে করেছেন ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য।
চাহাল-ধনশ্রীর সম্পর্কের টানাপোড়েন চলছে গত কয়েক বছর। ১৮ মাস ধরে তাঁরা আছেন আলাদা। বিবাহবিচ্ছেদের পর আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন চাহাল—জুলাই মাসের শেষে রাজ সামানি নামে এক ‘সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার’-এর সঙ্গে কথা বলার সময় এমন তথ্য সামনে এসেছিল। প্রায় এক মাস পর গতকাল ‘হিউম্যান্স অব বোম্বে’ নামে এক পডকাস্টে ধনশ্রীর দাবি, চাহালের সঙ্গে মিথ্যা বিয়ের ঘটনা নিয়ে পরিস্থিতি ঘোলাটে করা তিনি (ধনশ্রী) পছন্দ করেন না। ধনশ্রী বলেন, ‘ব্যক্তিগত জীবন বলতে যা বুঝি, সেটা হলো এটা প্রাইভেট থাকা উচিত। দেখুন একটা কয়েনের দুই পাশ থাকে। এক হাতে তো তালি বাজে না। আমি কিছু বলছি না সবাই সেটার সুযোগ নেবেন, এমনটা তো ঠিক না। কারও সঙ্গে এমনটা হওয়া উচিত না।’
একই ঘটনা নিয়ে বারবার ঘাঁটাঘাঁটি করায় ধনশ্রী যে কতটা বিরক্ত, সেটা তাঁর কথায় ফুটে উঠেছে। হিউম্যান্স অব বোম্বে পডকাস্টে তিনি বলেন, ‘ভালো কিছু যদি অর্জন করতে চান, তাহলে সেটা বারবার ঘেঁটে দেখার কোনো মানে হয় না। এ ব্যাপারে আমার অনেক কিছু বলার আছে। নিজের পক্ষেও তো কিছু থাকে। আমি কি এখন সেটার গভীরে যাব? না। তবে ভবিষ্যতে হয়তো করতে পারি।’ ভালোবাসার অর্থ বলতে কী বোঝেন—পডকাস্টে এমন প্রশ্নের উত্তরে ধনশ্রী বলেন, ‘সবাই তো ভালোবাসা চায়। কে চায় না, যদি একটু বলতে পারেন? নিজেকে ভালোবাসা সবচেয়ে বেশি জরুরি। কারণ, এটাই যে জীবনের এক নম্বর ব্যাপার। আগে নিজেকে ভালোবাসুন। তারপর ভালোবাসা খুঁজুন।’
২০১৬ সালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন চাহাল-ধনশ্রী। তবে দুজনেই যাঁর যাঁর ক্যারিয়ার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় কেউ কাউকে তেমন সময় দিতে পারেননি। এ কারণেই তাঁদের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদের গুঞ্জন জোরালো হয়ে উঠেছিল। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে চাহাল-ধনশ্রী। ভারতের সংবাদমাধ্যম ‘ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস’-এর বরাতে জানা গেছে, বিচ্ছেদপ্রক্রিয়া চলার মধ্যে ধনশ্রী পেয়েছিলেন ৪ কোটি ৭৫ লাখ রুপি। বাংলাদেশি মুদ্রায় ৬ কোটি ৬৩ লাখ টাকা। পেশায় কোরিয়াগ্রাফার ধনশ্রীর সঙ্গে এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে বিচ্ছেদ হয়েছে বলে শোনা গেছে।
যুজবেন্দ্র চাহালের সঙ্গে ধনশ্রী ভার্মার বিবাহবিচ্ছেদের ঘটনা নিয়ে গত কয়েক বছর ধরে আলোচনা হচ্ছে। ভারতের বিভিন্ন গণমাধ্যমে শোনা যাচ্ছে নানা রকম কথাবার্তা। চাহালের স্ত্রী ধনশ্রী যে তাতে হাঁপিয়ে উঠেছেন। সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে এটা নিয়ে করেছেন ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য।
চাহাল-ধনশ্রীর সম্পর্কের টানাপোড়েন চলছে গত কয়েক বছর। ১৮ মাস ধরে তাঁরা আছেন আলাদা। বিবাহবিচ্ছেদের পর আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন চাহাল—জুলাই মাসের শেষে রাজ সামানি নামে এক ‘সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার’-এর সঙ্গে কথা বলার সময় এমন তথ্য সামনে এসেছিল। প্রায় এক মাস পর গতকাল ‘হিউম্যান্স অব বোম্বে’ নামে এক পডকাস্টে ধনশ্রীর দাবি, চাহালের সঙ্গে মিথ্যা বিয়ের ঘটনা নিয়ে পরিস্থিতি ঘোলাটে করা তিনি (ধনশ্রী) পছন্দ করেন না। ধনশ্রী বলেন, ‘ব্যক্তিগত জীবন বলতে যা বুঝি, সেটা হলো এটা প্রাইভেট থাকা উচিত। দেখুন একটা কয়েনের দুই পাশ থাকে। এক হাতে তো তালি বাজে না। আমি কিছু বলছি না সবাই সেটার সুযোগ নেবেন, এমনটা তো ঠিক না। কারও সঙ্গে এমনটা হওয়া উচিত না।’
একই ঘটনা নিয়ে বারবার ঘাঁটাঘাঁটি করায় ধনশ্রী যে কতটা বিরক্ত, সেটা তাঁর কথায় ফুটে উঠেছে। হিউম্যান্স অব বোম্বে পডকাস্টে তিনি বলেন, ‘ভালো কিছু যদি অর্জন করতে চান, তাহলে সেটা বারবার ঘেঁটে দেখার কোনো মানে হয় না। এ ব্যাপারে আমার অনেক কিছু বলার আছে। নিজের পক্ষেও তো কিছু থাকে। আমি কি এখন সেটার গভীরে যাব? না। তবে ভবিষ্যতে হয়তো করতে পারি।’ ভালোবাসার অর্থ বলতে কী বোঝেন—পডকাস্টে এমন প্রশ্নের উত্তরে ধনশ্রী বলেন, ‘সবাই তো ভালোবাসা চায়। কে চায় না, যদি একটু বলতে পারেন? নিজেকে ভালোবাসা সবচেয়ে বেশি জরুরি। কারণ, এটাই যে জীবনের এক নম্বর ব্যাপার। আগে নিজেকে ভালোবাসুন। তারপর ভালোবাসা খুঁজুন।’
২০১৬ সালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন চাহাল-ধনশ্রী। তবে দুজনেই যাঁর যাঁর ক্যারিয়ার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় কেউ কাউকে তেমন সময় দিতে পারেননি। এ কারণেই তাঁদের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদের গুঞ্জন জোরালো হয়ে উঠেছিল। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে চাহাল-ধনশ্রী। ভারতের সংবাদমাধ্যম ‘ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস’-এর বরাতে জানা গেছে, বিচ্ছেদপ্রক্রিয়া চলার মধ্যে ধনশ্রী পেয়েছিলেন ৪ কোটি ৭৫ লাখ রুপি। বাংলাদেশি মুদ্রায় ৬ কোটি ৬৩ লাখ টাকা। পেশায় কোরিয়াগ্রাফার ধনশ্রীর সঙ্গে এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে বিচ্ছেদ হয়েছে বলে শোনা গেছে।
ভুটানে যেন বাংলাদেশি ফুটবলারদের মেলা বসেছে। গত কয়েক মাসে ১৫ ফুটবলার দেশটির লিগে নাম লিখিয়েছেন ধাপে ধাপে। এবার সেখানে সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী চ্যাম্পিয়নশিপ খেলতে গিয়েছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৭ দল। থিম্পুর চ্যাংলিমিথান স্টেডিয়ামে সন্ধ্যা ৬টায় আজ স্বাগতিক ভুটানের মুখোমুখি হবে তারা।১৪ মিনিট আগে
২০২৪-২৫ মৌসুমটা মোহাম্মদ সালাহর জন্য কেটেছে স্বপ্নের মতো। একের পর এক গোল করেছেন। জিতেছেন ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা। দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের স্বীকৃতি হিসেবে জিতলেন বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কার। এই পুরস্কার জিতে রেকর্ড গড়েছেন মিসরীয় ফরোয়ার্ড।১ ঘণ্টা আগে
অনূর্ধ্ব-১৭ নারী সাফ শুরু হচ্ছে আজ। থিম্পুর চ্যাংলিমিথান স্টেডিয়ামে প্রথম দিনই মাঠে নামছে বাংলাদেশ-ভুটান। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে ম্যাচটি। তবে বাংলাদেশ-ভুটান অনূর্ধ্ব-১৭ সাফের ম্যাচ টিভিতে দেখাবে না।২ ঘণ্টা আগে
রিয়াল মাদ্রিদ তো এমনি এমনি ‘রয়্যাল মাদ্রিদ’ তকমা পায়নি। চ্যাম্পিয়নস লিগ, লা লিগার মতো মেজর টুর্নামেন্টের শিরোপা তাদের ক্যাবিনেটে কতটি আছে, সেটা তারা গুণেও শেষ করতে পারবে না। একের পর এক টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পাশাপাশি গড়ছে নিত্যনতুন রেকর্ডও।২ ঘণ্টা আগে