Ajker Patrika
ক্রিকেট

বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড প্রথম ওয়ানডে দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৭ এপ্রিল ২০২৬, ০৯: ৫৪
ট্রফি উন্মোচন করেছেন দুই দলের অধিনায়ক। ছবি: বিসিবি

সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে আজ মাঠে নামবে বাংলাদেশ এবং নিউজিল্যান্ড। মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে বেলা ১১টায়। ম্যাচটি সরাসরি দেখা যাবে টি-স্পোর্টস এবং নাগরিক টিভিতে। এ ছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।

ক্রিকেট

প্রথম ওয়ানডে

বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড

বেলা ১১টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস

পিএসএল

লাহোর-কোয়েটা

রাত ৮টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস

আইপিএল

গুজরাট-কলকাতা

রাত ৮টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১ ও ৩

নারী টি-টোয়েন্টি

দক্ষিণ আফ্রিকা-ভারত

রাত ১০টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

