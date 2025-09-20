Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

পাকিস্তান ম্যাচে প্যাটেলকে না পেলে কী করবে ভারত

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১: ৫০
ওমানের বিপক্ষে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন প্যাটেল। ছবি: ইএসপিএনক্রিকইনফো
ওমানের বিপক্ষে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন প্যাটেল। ছবি: ইএসপিএনক্রিকইনফো

এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্বের খেলা শেষ করেছে ভারত। ৩ ম্যাচের সবকটিতেই জয় তুলে নিয়েছে সূর্যকুমার যাদবের দল। এবার তাদের সামনে সুপার ফোরের মিশন। শেষ চারের প্রথম ম্যাচে আগামীকাল রাতে পাকিস্তানের বিপক্ষে মাঠে নামবে তারা। তার আগে বড় ধরনের দুশ্চিন্তায় পড়েছে ভারত।

সবশেষ ম্যাচে ওমানকে ২১ রানে হারিয়েছে ভারত। জয়ের পরও স্বস্তিতে নেই ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। কারণ এদিন মাথায় চোট পেয়েছেন দলটির স্পিনিং অলরাউন্ডার অক্ষর প্যাটেল। তাই পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচে তাকে পাওয়া নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়েছে। প্রতিবেশী দেশটির বিপক্ষে ম্যাচে শেষ পর্যন্ত প্যাটেল সুস্থ না হয়ে উঠলে কিছুটা সমস্যায় পড়তে হবে ভারতকে।

গ্রুপ পর্বের সবগুলো ম্যাচে ৩ স্পিনার নিয়ে একাদশ সাজিয়েছে ভারত। প্যাটেলের সঙ্গে বাকি দুজন ছিলেন বরুণ চক্রবর্তী ও কুলদীপ যাদব। প্রথম দুই ম্যাচ খেললেও ওমানের বিপক্ষে বিশ্রামে ছিলেন বরুণ। সুপার ফোরের প্রথম ম্যাচে প্যাটলকে না পেলে স্ট্যান্ডবাই তালিকায় থাকা রিয়ান পরাগ বা ওয়াশিংটন সুন্দরকে একাদশে নিতে হবে ভারতকে। তারাও প্যাটেলের মতো বিকল্প অলরাউন্ডারের ভূমিকা পালন করতে পারবেন।

যদিও এখনই প্যাটেলের বিকল্প ভাবছে না ভারত। ওমানের বিপক্ষে ম্যাচ শেষে ভারতের ফিল্ডিং কোচ দিলীপ জানিয়েছেন, প্যাটেলের অবস্থা এখন ভালো। পাকিস্তান ম্যাচের আগে সময় আছে ৪৮ ঘণ্টা। এই সময়ের মধ্যে প্যাটেল সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন কিনা সেটাই চিন্তার বিষয়।

আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে ভারতের করা ১৮৮ রানের জবাবে ১৬৭ রানে থামে ওমান। তাদের ইনিংসের ১৫ তম ওভারের ঘটনা। শিভম দুবের করা সে ওভারের একটি বল উড়িয় মারেন হাম্মাদ মির্জা। ক্যাচ নিতে মিড অফ থেকে দৌঁড়ে যান প্যাটেল। বল ধরলেও হাতে জমাতে পারেননি। উল্টো পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত পান। মাঠে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হলেও আর খেলা চালিয়ে যেতে পারেননি।

অস্বস্তি বোধ করায় শেষ পর্যন্ত মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন প্যাটেল। এদিন মাত্র ওক ওভার বল করেন তিনি। সে ওভারে দেন ৪ রান। তার আগে ব্যাট হাতে ১৩ বলে ২৬ রানের ছোট ঝড়ো ইনিংস খেলেন প্যাটেল। তার ২০০ স্ট্রাইকরেটের ইনিংসটি সাজানো ছিল ৩ চার ও এক ছয়ের সাহায্যে।

বিষয়:

খেলাভারতক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাংলাদেশ ভ্রমণে উচ্চমাত্রার সতর্কতা জারি করল কানাডা

মাঝ আকাশে হাত ভাঙল বিমানের কেবিন ক্রুর, অঙ্গহানির আশঙ্কা

এরদোয়ানকে খলিফা উমর (রা.)-এর সঙ্গে খ্রিষ্টানদের চুক্তিপত্রের প্রতিলিপি উপহার দিলেন জেরুজালেমের পাদরি

আ.লীগের মিছিল না ঠেকিয়ে খাওয়াদাওয়া, তিন পুলিশ কর্মকর্তা ক্লোজড

রাজশাহীতে পিস্তল হাতে ভাইরাল ছাত্রলীগ নেতা, পুলিশের দাবি—নজরে আসেনি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

এরদোয়ানকে খলিফা উমর (রা.)-এর সঙ্গে খ্রিষ্টানদের চুক্তিপত্রের প্রতিলিপি উপহার দিলেন জেরুজালেমের পাদরি

এরদোয়ানকে খলিফা উমর (রা.)-এর সঙ্গে খ্রিষ্টানদের চুক্তিপত্রের প্রতিলিপি উপহার দিলেন জেরুজালেমের পাদরি

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় শীর্ষে ইউটিউব, কনটেন্ট তৈরিতে প্রাধান্য পাচ্ছে এআই প্রযুক্তি

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় শীর্ষে ইউটিউব, কনটেন্ট তৈরিতে প্রাধান্য পাচ্ছে এআই প্রযুক্তি

এমপিদের নতুন গাড়ি ও বাড়তি সুবিধার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল পূর্ব তিমুর

এমপিদের নতুন গাড়ি ও বাড়তি সুবিধার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল পূর্ব তিমুর

আক্রান্ত হলে পরস্পরকে রক্ষা করবে সৌদি আরব–পাকিস্তান, যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

আক্রান্ত হলে পরস্পরকে রক্ষা করবে সৌদি আরব–পাকিস্তান, যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

জনবিক্ষোভে নতুন নেপাল

জনবিক্ষোভে নতুন নেপাল

সম্পর্কিত

পাকিস্তান ম্যাচে প্যাটেলকে না পেলে কী করবে ভারত

পাকিস্তান ম্যাচে প্যাটেলকে না পেলে কী করবে ভারত

বাংলাদেশ কি প্রতিশোধ নিতে পারবে

বাংলাদেশ কি প্রতিশোধ নিতে পারবে

ওমানের ব্যাটিং দৃঢ়তার পরও ভারতের তিনে তিন

ওমানের ব্যাটিং দৃঢ়তার পরও ভারতের তিনে তিন

পাকিস্তানের বিপক্ষে ঐতিহাসিক ম্যাচটাই এখন জ্যোতিদের অনুপ্রেরণা

পাকিস্তানের বিপক্ষে ঐতিহাসিক ম্যাচটাই এখন জ্যোতিদের অনুপ্রেরণা