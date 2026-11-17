টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন
জোহানেসবার্গ টেস্টের তৃতীয় দিনের খেলায় মাঠে নামবে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ আফ্রিকা। জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) সপ্তম রাউন্ডের শেষ দিন আজ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে আজকের যত খেলা।
ক্রিকেট
জোহানেসবার্গ টেস্ট: ৩য় দিন
বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ২টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
এনসিএল: ৪র্থ দিন
সিলেট-বরিশাল
ময়মনসিংহ-রাজশাহী
ঢাকা-চট্টগ্রাম
রংপুর-খুলনা
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
বিসিবি ইউটিউব
দ্বিতীয় টেস্ট: প্রথম দিন
পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা
সকাল ১০টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
পিটিভি স্পোর্টস
ফুটবল
সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ: ফাইনাল
ভারত-পাকিস্তান
রাত ৮টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
উয়েফা নেশনস লিগ
পোল্যাান্ড-সুইডেন
রাত ১টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি
সনি টেন ৫
ওয়েলস-পর্তুগাল
রাত ১টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি
সনি টেন ৪