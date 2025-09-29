আলাউদ্দিন বাবুর রেকর্ড বোলিং

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
এনসিএল টি-টোয়েন্টিতে সেরা বোলিং কার? এই প্রশ্নে এখন থেকে নাম নিতে হবে আলাউদ্দিন বাবুর। আজ বরিশালের বিপক্ষে ১৬ রানে ৫ উইকেট নিয়েছেন তিনি। তাতে তাঁর দল রংপুর ৬ উইকেটে হারিয়েছে বরিশালকে। দিনের আরেক ম্যাচে রাজশাহীর বিপক্ষে ৩০ রানে জিতেছে চট্টগ্রাম।
সিলেটে দিনের প্রথম ম্যাচে বল হাতে চমক দেখান আলাউদ্দিন বাবু। ৩.৩ ওভারে ১৬ রানে ৩৩ বছর বয়সী এই পেসার ৫ উইকেট তুলে নিলে ১০৬ রানে অলআউট হয়ে যায় বরিশাল। ফজলে মাহমুদ রাব্বি ২৫ বলে ইনিংস সর্বোচ্চ ২৭ রান করেন। এনসিএল টি-টোয়েন্টিতে বাবুর এই বোলিংই প্রতিযোগিতার সেরা। আগের সেরা ছিল, রুবেল হোসেনের ২০১০ সালে ঢাকার বিপক্ষে চট্টগ্রামের হয়ে ৩২ রানে ৫ উইকেট নিয়েছিলেন তিনি।
লক্ষ্য তাড়ায় রংপুর ১৩.৩ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান তুলে ফেলে। ওপেনার অনিক সরকার ৩৫ বলে ৩টি চার ও ৫টি ছয়ে ৫৪ করে অপরাজিত থাকেন।
দিনের আরেক ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে ৬ উইকেটে ১৫৫ রান তোলে চট্টগ্রাম। মুমিনুল হক ও শাহাদাত হোসেন দিপু ৪৫ করে রান করেন। জবাব দিতে এসে রাজশাহী ২০ ওভার খেললেও ৮ উইকেটে ১২৫ রানের বেশি তুলতে পারেনি। চট্টগ্রামের জয় ৩০ রানে।
