মোস্তাফিজের পরিবর্তে কাকে নিল ইংল্যান্ডের ফ্র্যাঞ্চাইজি

বার্মিংহাম ফনিক্সের হয়ে ইংল্যান্ডের ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট দ্য হান্ড্রেড খেলার কথা ছিল মোস্তাফিজুর রহমানের। কিন্তু চোটের কারণে ছিটকে গেছেন এই পেসার। তাঁর বদলি হিসেবে অস্ট্রেলিয়ান বোলার বেন দারশুইসকে দলে নিয়েছে বার্মিংহাম।
এরই মধ্যে বার্মিংহামের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন দারশুইস। ফ্র্যাঞ্চাইজিটির অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে দেওয়া এক বার্তায় বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।
বাংলাদেশের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে দ্য হান্ড্রেডে অভিষেক হওয়ার কথা ছিল মোস্তাফিজের। কিন্তু চোটের কারণে অপেক্ষা বাড়ল কাটার মাস্টারের। জিম্বাবুয়ে সফরে পাওয়া চোট থেকে পুরোপুরি সেরে না ওঠায় এবারের আসর থেকে ছিটকে গেছেন তিনি।
সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে জিম্বাবুয়ের কাছে ২৫ রানে হেরে যায় বাংলাদেশ। সে ম্যাচে ডান হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পান মোস্তাফিজ। সেই চোট তারকা পেসারকে সিরিজের বাকি দুই ম্যাচ থেকে ছিটকে দেয়। এরপর দেশে ফিরে আসেন মোস্তাফিজ।
পরবর্তীতে মোস্তাফিজের হাঁটুর চোটের কথাও শোনা যায়। শুরুতে বার্মিংহামের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল, দলের সঙ্গে যোগ দেওয়ার পর বাংলাদেশি ক্রিকেটারের শারীরিক অবস্থা মূল্যায়ন করা হবে। সেই সিদ্ধান্ত বদলে ঢাকাতেই মোস্তাফিজের ফিটনেস টেস্ট করা হয়। সেখানে উতরে যেতে পারেননি তিনি।
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