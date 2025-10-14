লঙ্কা-আফগান সিরিজ নিয়ে আইসিসির কাছে পাকিস্তানের বিশেষ দাবি

ক্রীড়া ডেস্ক
আবুধাবিতে আজ রাতে তৃতীয় ওয়ানডে দিয়ে শেষ হচ্ছে বাংলদেশ-আফগানিস্তান দ্বিপক্ষীয় সিরিজ। এই সিরিজের পর রশিদ খান, মোহাম্মদ নবিদের যাওয়ার কথা পাকিস্তানে। টি-টোয়েন্টি সংস্করণে হতে যাওয়া ত্রিদেশীয় সিরিজে শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তানকে আতিথেয়তা দেবে পাকিস্তান। কিন্তু পাক-আফগান যুদ্ধের আঁচ যে লেগেছে ক্রিকেটেও।
১৭ থেকে ২৯ নভেম্বর পাকিস্তান-আফগানিস্তান-শ্রীলঙ্কা ত্রিদেশীয় সিরিজ হওয়ার কথা। এক মাসেরও বেশি সময় পর পাকিস্তানে শুরু হচ্ছে এই ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজ। কিন্তু দুই প্রতিবেশী পাকিস্তান-আফগানিস্তানের যুদ্ধের ফলে এখন সিরিজটি মাঠে গড়ানো নিয়েই তৈরি হয়েছে শঙ্কা। কারণ, আফগানিস্তান ত্রিদেশীয় সিরিজ থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিতে পারে বলে শোনা যাচ্ছে। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি এখন তাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) দ্বারস্থ হয়েছেন। আইসিসির দরজায় যে নাকভি কড়া নেড়েছেন, সেটা ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমস, এনডিটিভি গত রাতে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে।
নাকভি একই সঙ্গে পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। রাষ্ট্রীয় সংঘাতের ফলে পরিস্থিতি কতটা ভয়ংকর হয়ে ওঠে, তা একটা দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রধান হিসেবে তাঁর ভালো করেই জানা। ভারতের বার্তা সংস্থা প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া (পিটিআই) এক সূত্রের বরাতে বলেছে, ‘সূচি অনুযায়ী আগামী মাসে ত্রিদেশীয় সিরিজ (পাকিস্তান-আফগানিস্তান-শ্রীলঙ্কা) হওয়ার কথা। কিন্তু পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি আইসিসির কাছে দাবি জানিয়েছেন যেন এই সিরিজের বিকল্প কিছু ভেবে রাখা হয়।’
নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে আফগানিস্তান-পাকিস্তান সীমান্ত। আফগান সরকারের দাবি, শনিবার রাতে তাদের প্রতিশোধমূলক হামলায় পাকিস্তানের ৫৮ সেনাসদস্যকে হত্যা করা হয়েছে। এদিকে পাকিস্তানি কর্মকর্তারা দাবি করেছেন, তাদের বাহিনী সীমান্ত সংলগ্ন আফগানিস্তানের ১৯ চৌকি দখল করেছে। এই লড়াইয়ে ২০০ তালেবান যোদ্ধাকে হত্যা করা হয়েছে বলে দাবি পাকিস্তানের।
এর আগে এ বছরের এপ্রিলে ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের পেহেলগামে বন্দুকধারীদের গুলিতে পর্যটক নিহতের ঘটনায় ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক উত্তপ্ত। মে মাসে যখন দুই দেশ সামরিক সংঘাতে জড়িয়েছিল, তখন ভারত এর নাম দিয়েছিল ‘অপারেশন সিঁদুর’। এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ বাতিলের কত চেষ্টাই না করা হয়েছিল। সব ছাপিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতে এই দুই দল মুখোমুখি হয়েছে তিনবার। প্রত্যেকবারই জিতেছে ভারত।
মরুর বুকে ভারত-পাকিস্তান লড়াইয়েও দেখা গেছে উত্তপ্ত রাজনীতির প্রভাব। দুই দলের ক্রিকেটারদের করমর্দন না করা, পাকিস্তানি ক্রিকেটার সাহিবজাদা ফারহানের বন্দুকের গুলির মতো উদযাপন, হারিস রউফ ও জসপ্রীত বুমরার বিমান ভূপাতিত করার পাল্টাপাল্টি উদযাপন—কী ছিল না এশিয়া কাপে! এমনকি ২৮ সেপ্টেম্বর ভারত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর শিরোপা ছাড়াই উদযাপন করেছে। নাকভি মঞ্চে থাকলে শিরোপা নেবেন না সূর্যকুমার, জসপ্রীত বুমরা, হার্দিক পান্ডিয়ারা—এমন শর্ত জুড়ে দিয়েছিল ভারত। কিন্তু তিনি যে ছিলেন বড্ড নাছোড়বান্দা। কারণ, এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) প্রধান হওয়ায় শিরোপাটা ভারতকে তিনিই দিতে চেয়েছিলেন।
লাহোরে পরশু শুরু হয়েছে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। দ্বিতীয় টেস্ট ২০ অক্টোবর রাওয়ালপিন্ডিতে শুরু হবে। টেস্ট সিরিজ শেষে দুই দল সীমিত ওভারের ক্রিকেটে মুখোমুখি হবে। ২৮ অক্টোবর রাওয়ালপিন্ডিতে মাঠে গড়াবে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি। লাহোরে ৩১ অক্টোবর ও ১ নভেম্বর হবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় টি-টোয়েন্টি। তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ হবে ফয়সালাবাদে। ওয়ানডে তিনটি হবে ৪, ৬ ও ৮ নভেম্বর।
