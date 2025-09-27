বাংলাদেশের ব্যাটিংয়ের কী ছিরি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জেতার জন্য ভালো খেলতে তো হয়ই, থাকতে হয় লড়াইয়ের মানসিকতাও। এশিয়া কাপের সুপার ফোরে পরশু পাকিস্তানের বিপক্ষে লড়াইয়ের সেই মানসিকতা কি ছিল বাংলাদেশের? খুব স্বাভাবিকভাবে প্রশ্নটা আসছে। দারুণ ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিংয়ের সমন্বয় খুব কম ম্যাচে হয় বাংলাদেশের। একদিন ভালো ব্যাটিং তো বাজে বোলিং ও ফিল্ডিং, আরেক দিন ভালো বোলিং তো বাজে ব্যাটিং-ফিল্ডিং। বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের জন্য সমস্যা নিত্যদিনের। এরপরও যদি লড়াইয়ের মানসিকতা না থাকে, তাহলে বাংলাদেশ ম্যাচ জেতার আশা করে কী করে! পাকিস্তানের বিপক্ষে সেই মানসিকতাই দেখা যায়নি বাংলাদেশ দলে। প্রতিপক্ষ চাপে পড়লে, সেই চাপের ফায়দা নিয়ে আরও চাপে ফেলতে হয়। কিন্তু ৪৯ রানে পাকিস্তানের ৫ উইকেট তুলে নিয়েও চাপটা ধরে রাখতে পারেনি বাংলাদেশ। উল্টো একের পর এক ক্যাচ ছেড়ে তাদের রান তোলার সুযোগ করে দিয়েছে। একসময় যেখানে মনে হয়েছিল পাকিস্তান ১০০ রান করতে পারবে কি না সন্দেহ, সেখানে তারা তুলেছে ১৩৫। এর কৃতিত্ব যতটা না পাকিস্তানি ব্যাটারদের, তার চেয়ে বেশি বাংলাদেশের ফিল্ডারদের। কমপক্ষে তিনটি ক্যাচ ফেলেছেন তাঁরা।
জয়ের জন্য মাঝারি মানের একটা লক্ষ্য তাড়া করতে এসে ‘দ্রুতই খেলা শেষ করে প্লেন ধরতে হবে’ এমন একটা অস্থিরতা ছিল ব্যাটারদের মধ্যে। চার উইকেট পড়ে যাওয়ার পরও উইকেটে যেভাবে ছটফট করছিলেন নুরুল হাসান সোহান, সেটা কারও কাছে স্বাভাবিক মনে হয়নি। ২১ বলে ১৬ রান করেছেন। কিন্তু ছোট এই ইনিংস খেলার পথে দ্রুত ফিরে যাওয়ার সব চেষ্টাই করেছিলেন তিনি। দিনের খেলা শেষে বাংলাদেশ দলের কোচ ফিল সিমন্স পরাজয়ের কারণ নিয়ে বলেছেন, ‘ব্যাটিংয়ের সময় আমরা ভালো সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি। শট নির্বাচনও ভালো ছিল না আমাদের।’
