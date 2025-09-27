Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

বাংলাদেশের ব্যাটিংয়ের কী ছিরি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ব্যাটারদের ব্যর্থতায় এশিয়া কাপের ফাইনালে উঠতে পারেনি বাংলাদেশ। ছবি: এএফপি
ব্যাটারদের ব্যর্থতায় এশিয়া কাপের ফাইনালে উঠতে পারেনি বাংলাদেশ। ছবি: এএফপি

জেতার জন্য ভালো খেলতে তো হয়ই, থাকতে হয় লড়াইয়ের মানসিকতাও। এশিয়া কাপের সুপার ফোরে পরশু পাকিস্তানের বিপক্ষে লড়াইয়ের সেই মানসিকতা কি ছিল বাংলাদেশের? খুব স্বাভাবিকভাবে প্রশ্নটা আসছে। দারুণ ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিংয়ের সমন্বয় খুব কম ম্যাচে হয় বাংলাদেশের। একদিন ভালো ব্যাটিং তো বাজে বোলিং ও ফিল্ডিং, আরেক দিন ভালো বোলিং তো বাজে ব্যাটিং-ফিল্ডিং। বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের জন্য সমস্যা নিত্যদিনের। এরপরও যদি লড়াইয়ের মানসিকতা না থাকে, তাহলে বাংলাদেশ ম্যাচ জেতার আশা করে কী করে! পাকিস্তানের বিপক্ষে সেই মানসিকতাই দেখা যায়নি বাংলাদেশ দলে। প্রতিপক্ষ চাপে পড়লে, সেই চাপের ফায়দা নিয়ে আরও চাপে ফেলতে হয়। কিন্তু ৪৯ রানে পাকিস্তানের ৫ উইকেট তুলে নিয়েও চাপটা ধরে রাখতে পারেনি বাংলাদেশ। উল্টো একের পর এক ক্যাচ ছেড়ে তাদের রান তোলার সুযোগ করে দিয়েছে। একসময় যেখানে মনে হয়েছিল পাকিস্তান ১০০ রান করতে পারবে কি না সন্দেহ, সেখানে তারা তুলেছে ১৩৫। এর কৃতিত্ব যতটা না পাকিস্তানি ব্যাটারদের, তার চেয়ে বেশি বাংলাদেশের ফিল্ডারদের। কমপক্ষে তিনটি ক্যাচ ফেলেছেন তাঁরা।

image

জয়ের জন্য মাঝারি মানের একটা লক্ষ্য তাড়া করতে এসে ‘দ্রুতই খেলা শেষ করে প্লেন ধরতে হবে’ এমন একটা অস্থিরতা ছিল ব্যাটারদের মধ্যে। চার উইকেট পড়ে যাওয়ার পরও উইকেটে যেভাবে ছটফট করছিলেন নুরুল হাসান সোহান, সেটা কারও কাছে স্বাভাবিক মনে হয়নি। ২১ বলে ১৬ রান করেছেন। কিন্তু ছোট এই ইনিংস খেলার পথে দ্রুত ফিরে যাওয়ার সব চেষ্টাই করেছিলেন তিনি। দিনের খেলা শেষে বাংলাদেশ দলের কোচ ফিল সিমন্স পরাজয়ের কারণ নিয়ে বলেছেন, ‘ব্যাটিংয়ের সময় আমরা ভালো সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি। শট নির্বাচনও ভালো ছিল না আমাদের।’

বিষয়:

খেলাএশিয়া কাপক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

জাতিসংঘে নেতানিয়াহুর ভাষণের সময় ওয়াকআউট করল কোন কোন দেশ, বাংলাদেশও কি ছিল

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও ফার্স্টলেডির সঙ্গে ড. ইউনূস, পাশে মেয়ে দীনা

বাগমারা উপজেলা বিএনপি: বেপরোয়া বহিষ্কৃত নেতারা

বিএনপির চোখ জামায়াত ও চরমোনাইয়ের দিকে

ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি: হাইব্রিড পদ্ধতির বিশ্ববিদ্যালয় চলবে দুপুর থেকে সন্ধ্যা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইসরায়েলের সতর্কবার্তা উপেক্ষা করে আন্তর্জাতিক জলসীমায় গাজা অভিমুখী ৫০ নৌযান

ইসরায়েলের সতর্কবার্তা উপেক্ষা করে আন্তর্জাতিক জলসীমায় গাজা অভিমুখী ৫০ নৌযান

মামুনের কথা অসংগতিপূর্ণ, আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে: পুলিশ

মামুনের কথা অসংগতিপূর্ণ, আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে: পুলিশ

শুটিং স্পটে মডেলকে দলবদ্ধ ধর্ষণ, পরিচালকসহ ৩ জনের নামে মামলা

শুটিং স্পটে মডেলকে দলবদ্ধ ধর্ষণ, পরিচালকসহ ৩ জনের নামে মামলা

যুক্তরাষ্ট্রে যেতে চেয়েছিলেন সোহেল তাজ, ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে বিমানবন্দর থেকে

যুক্তরাষ্ট্রে যেতে চেয়েছিলেন সোহেল তাজ, ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে বিমানবন্দর থেকে

জাতিসংঘে নেতানিয়াহুর ভাষণের সময় বেরিয়ে গেলেন বহু দেশের প্রতিনিধি

জাতিসংঘে নেতানিয়াহুর ভাষণের সময় বেরিয়ে গেলেন বহু দেশের প্রতিনিধি

সম্পর্কিত

আফগানিস্তান সিরিজই মিস করতে পারেন লিটন

আফগানিস্তান সিরিজই মিস করতে পারেন লিটন

বাংলাদেশের ব্যাটিংয়ের কী ছিরি

বাংলাদেশের ব্যাটিংয়ের কী ছিরি

বেনজেমা-রোনালদোর ভাইরাল ঘটনা নিয়ে সৌদি লিগের আবেগী পোস্ট

বেনজেমা-রোনালদোর ভাইরাল ঘটনা নিয়ে সৌদি লিগের আবেগী পোস্ট

বাংলাদেশ-ভারত সাফের ফাইনাল দেখবেন কোথায়

বাংলাদেশ-ভারত সাফের ফাইনাল দেখবেন কোথায়