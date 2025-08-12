এশিয়া কাপের দল নিয়ে মধুর সমস্যায় ভারত

ক্রীড়া ডেস্ক
এশিয়া কাপের আগে বাংলাদেশের বিপক্ষে সাদা বলের সিরিজ খেলার কথা ছিল ভারতের। কিন্তু সেই সিরিজ পিছিয়ে নেওয়া হয়েছে আগামী বছরে। এশিয়া কাপের আগে তাই আর কোনো সিরিজ নেই তাদের। তবে দল সাজাতে গিয়ে মধুর সমস্যার মধ্যে পড়েছে নির্বাচক কমিটি। বিশেষ করে ওপেনিংয়ে।
টেস্টে দারুণ নেতৃত্ব দিয়ে ইংল্যান্ডের মাটিতে সিরিজ ড্র করে এসেছেন শুবমান গিল। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে অবশ্য এক বছর ধরে দলে নেই তিনি। এশিয়া কাপেও তাঁর সুযোগ পাওয়ার নিশ্চয়তা নেই। এমনটাই জানিয়েছে ভারতীয় বার্তা সংস্থা পিটিআই।
শুধু গিল কেন, যশস্বী জয়সওয়াল ও লোকেশ রাহুলের মতো আইপিএলের নিয়মিত পারফরমারকে নিয়েও আছে শঙ্কা। অজিত আগারকারের নেতৃত্বাধীন ভারতের নির্বাচক কমিটি দল ঘোষণা করার কথা ২০ আগস্টের মধ্যে। তা নির্ভর করছে যখন সেন্ট্রাল অফ এক্সিলেন্সের স্পোর্টস সায়েন্স দল সব খেলোয়াড়ে মেডিক্যাল বুলেটিন দেবে।
ওপেনিংয়ে গত এক বছরে ভারত আস্থা রেখে অভিষেক শর্মা ও সাঞ্জু স্যামসনের ওপর। অভিষেক আবার র্যাঙ্কিংয়ের এক নম্বর ব্যাটার। বিসিসিআইয়ের এক সূত্র বলেন, ‘অভিষেক শর্মা বিশ্বের এক নম্বর টি-টোয়েন্টি ব্যাটার। সাঞ্জু স্যামসন ব্যাট ও গ্লাভস দুটোতেই দুর্দান্ত ছিলেন গত বছর। তাই এটি অবশ্যই কঠিন সিদ্ধান্ত। তবে গিলের বর্তমান ফর্মকে উপেক্ষা করা যায় না। আইপিলেও সে ভালো করেছে। টপ অর্ডারে অনেক পারফরমার থাকায় নির্বাচকদের জন্য সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।’
এশিয়া কাপে সহ-অধিনায়ক তা নিয়ে রয়েছে দ্বিধা। অক্ষর প্যাটেল ও যশপ্রীত বুমরা এগিয়ে আছেন সেই দৌড়ে। ভারতের সব ম্যাচ যেহেতু দুবাইয়ে হবে তাই দলে স্পিনারদের আধিপত্য থাকাই স্বাভাবিক। অক্ষরের সঙ্গে দলে দেখা যেতে পারে বরুণ চক্রবর্তী, কুলদীপ যাদব ও ওয়াশিংটন সুন্দরকে। পেস আক্রমণে বুমরার সঙ্গী হিসেবে থাকতে পারেন অর্শদ্বীপ সিং, হারশিত রানা কিংবা প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা। অধিনায়কের দায়িত্ব থাকবে সূর্যকুমার যাদবের ওপর।
১০ সেপ্টেম্বর এশিয়া কাপে প্রথম ম্যাচে আরব আমিরাতের মুখোমুখি হবে ভারত। ১৪ সেপ্টেম্বর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তান ও ১৯ সেপ্টেম্বর ওমানের বিপক্ষে লড়বে তারা।
