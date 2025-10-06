Ajker Patrika
বুলবুলই ফের বিসিবি সভাপতি, সহসভাপতি পদে চমক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৬ অক্টোবর ২০২৫, ২১: ১০
আরও একবার বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি হলেন আমিনুল ইসলাম বুলবুল। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় দেশের ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রধান হলেন দেশের প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরিয়ান।

বিসিবির সভাপতি হওয়া দৌঁড়ে ছিলেন বুলবুল ও তামিম ইকবাল। কিন্তু অনিয়মের অভিযোগ এনে গত ১ অক্টোবর নিজের প্রার্থীতা বাতিল করেন তামিম। তাই বুলবুলের জন্য সভাপতি হওয়া ছিল কেবল সময়ের ব্যাপার। নির্বাচনের আনুষ্ঠানিকতা শেষে ফের বিসিবির শীর্ষ চেয়ারটিতে বসলেন তিনি।

সভাপতি হিসেবে বুলবুল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নির্বাচিত হলেও চমক ছিল সহ–সভাপতির পদ নিয়ে। আগের দিন আব্দুল্লাহ আল ফুয়াদ রেদুয়ান সরে দাঁড়ানোয় একটি পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নির্বাচিত হন ফারুক আহমেদ। সাবেক ক্রিকেটারের সঙ্গী হওয়ার কথা ছিল নাজমুল আবেদীন ফাহিমের। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে সহ–সভাপতির বাকি পদটিতে বসেছেন শাখাওয়াত হোসেন।

দীর্ঘদিন ধরে আইসিসির ডেভেলপমেন্ট অফিসার হিসেবে কাজ করছেন বুলবুল। অনেক দিন ধরেই পরিবার নিয়ে থাকেন মেলবোর্নে। সম্প্রতি তিনি দেশে এসেছেন পারিবারিক প্রয়োজনে। সেই সফরই এখন বাংলাদেশ ক্রিকেটের পালাবদলের এক অধ্যায়ে

প্রথমে নির্বাচনের আনুষ্ঠিকতা শেষে বিসিবির পরিচালনা পর্ষদে জায়গা পেয়েছেন ২৩ জন। বাকি দুজন এসেছেন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের (এনএসসি) কোটায়। পরবর্তীতে তাদের ভোটে সভাপতি ও সহ–সভাপতি নির্বাচিত হয়।

