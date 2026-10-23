‘রানার এবারও না খেলা বাংলাদেশের জন্য অনেক বড় ধাক্কা’

‘রানার এবারও না খেলা বাংলাদেশের জন্য অনেক বড় ধাক্কা’
ঝোড়ো গতির বোলিংয়ের পাশাপাশি বাউন্সার, ইয়র্কারে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার কৌশলটা নাহিদ রানার ভালোই জানা। বাংলাদেশের গতিতারকার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ইয়ান বিশপ, ওয়াকার ইউনিস, হার্শা ভোগলের মতো ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু রানার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরার অপেক্ষা কেবল বেড়েই চলেছে। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) প্রধান নির্বাচক হাবিবুল বাশার সুমনেরও আক্ষেপ ঝরেছে রানাকে নিয়ে।
জুলাইয়ে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি ম্যাচটাই নাহিদ রানার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এখন পর্যন্ত শেষ ম্যাচ। টেস্টে সবশেষ খেলেছেন সিলেটে পাকিস্তানের বিপক্ষে। আজ বিসিবি যে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে প্রথম টেস্টের জন্য ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে, সেখানে জায়গা হয়নি রানার। আজ আনভির ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সাংবাদিকদের সুমন বলেন, ‘নাহিদ রানাকে এই সিরিজে না পাওয়াটা অনেক বড় ধাক্কা। তবে চোট হলে কিছু করার নেই।’
১২ টেস্টের ক্যারিয়ারে ৩৮ উইকেট নিয়েছেন রানা। ইনিংসে দুইবার পেয়েছেন ৫ উইকেট। সেই রানা অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশের ঐতিহাসিক ১-১ সমতায় ড্র করা সিরিজের অংশ হতে পারেননি। অস্ট্রেলিয়ার মাঠে তাঁর আগুনে বোলিং দেখার অপেক্ষায় থাকলেও ক্রিকেটপ্রেমীরা তা মিস করেছেন। রানা না খেললেও ডারউইনে হাসান মাহমুদ ৯ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন। যার মধ্যে প্রথম ইনিংসে নিয়েছেন ৬ উইকেট। অস্ট্রেলিয়াকে ৬ উইকেটে হারায় বাংলাদেশ। সেই হাসান পরবর্তীতে আবুধাবিতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে হ্যাটট্রিকসহ পেয়েছেন ৫ উইকেট। বাংলাদেশের তৃতীয় বোলার হিসেবে টেস্টে হ্যাটট্রিকের কীর্তি গড়েন হাসান।
শরীফুল ইসলাম আবুধাবি টেস্টের একাদশে সুযোগ না পেলেও ম্যাকাইতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৪৮ রানে নিয়েছেন ৭ উইকেট। বিদেশের মাঠে বাংলাদেশের সেরা বোলিংয়ের কীর্তি এখন তাঁরই। পেস বোলিং বিভাগে তাসকিন আহমেদ-হাসানের সঙ্গে ইবাদত-শরীফুল। সুমন বলেন, ‘পাশাপাশি নাহিদ রানার অনুপস্থিতিতে যে ফাস্ট বোলাররা খেলছে, প্রত্যেকেই দারুণ খেলছে। তাসকিন ফিরেছে। হাসান বলেন, ইবাদত বলেন, শরীফুল শেষ টেস্ট না খেললেও তার আগের টেস্টে ৬ উইকেট নিয়েছে।’
২০২৫-২৭ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রে বাংলাদেশের বাকি রয়েছে ৬ ম্যাচ। যার মধ্যে চারটিই ঘরের মাঠে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দুই টেস্টের পাশাপাশি বাংলাদেশ দুই টেস্ট খেলবে ইংল্যান্ডের বিপক্ষেও। নাজমুল হোসেন শান্ত-মেহেদী হাসান মিরাজদের অপর দুই টেস্ট দক্ষিণ আফ্রিকার মাঠে। বর্তমানে চার নম্বরে থাকা বাংলাদেশের ফাইনাল খেলার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।
বিসিবি প্রধান নির্বাচক সুমনও টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল খেলার স্বপ্ন দেখছেন। আজ তিনি বলেন, ‘লক্ষ্যটা খুবই স্পষ্ট। মানে এই দুইটা ম্যাচ তো টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অংশ। তাই এই সিরিজটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দলের দিকে তাকান। খুব বেশি পরিবর্তন করিনি। এখনো লিটনকে নিয়ে দুশ্চিন্তা রয়েছে। তবে আমরা আশাবাদী সে ঠিক হয়ে যাবে। টেস্ট দলটা তো ভালো খেলছে মাশা আল্লাহ।’
টেস্টে ইতিহাসে প্রথম উইকেটরক্ষক ব্যাটার হিসেবে একটি ম্যাচে দুবার ৫০ + রান ও ৯টি ডিসমিসালের রেকর্ড গড়েন লিটন দাস। আফগানিস্তানের বিপক্ষে আবুধাবি টেস্টে এই কীর্তি গড়েন তিনি। এমন দারুণ একটি টেস্টের পর হিপ জয়েন্টের চোটে জিম্বাবুয়ে-আফগানিস্তানের বিপক্ষে ত্রিদেশীয় ওয়ানডে সিরিজে খেলা হয়নি লিটনের। তাঁকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের দলে রাখা হয়েছে।
রানাকে আফগানিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট দল থেকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল। কারণ, সেই টেস্টটা ২০২৫-২৭ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অংশ ছিল না। এবার ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজেও খেলতে পারছেন না বাংলাদেশের গতিতারকা।
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিতীয় টেস্টের ভেন্যু সিলেট। ৫ নভেম্বর শুরু হবে এই ম্যাচ। বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ ২০২৫-২৭ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অংশ। বর্তমানে ৭৫ শতাংশ সফলতার হার নিয়ে শীর্ষে অস্ট্রেলিয়া। দুইয়ে থাকা নিউজিল্যান্ডের সফলতার হার ৭২.২২ শতাংশ। বাংলাদেশ অবস্থান করছে চারে। তাদের সফলতার হার ৫৫.৫৬ শতাংশ।