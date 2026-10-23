ফেরার পর আবার কেন বাদ সৌম্য, প্রধান নির্বাচকের ব্যাখ্যা
১২ বছর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ক্যারিয়ার হলেও বাংলাদেশ দলে থিতু হতে পারেননি সৌম্য সরকার। একবার জাতীয় দলের দরজা খোলে, আবার সেটা বন্ধ হয়ে যায়। আসা-যাওয়ার মধ্যে থাকা সৌম্যকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলে না রাখার ব্যাখ্যা নিলেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) প্রধান নির্বাচক হাবিবুল বাশার সুমন।
মিরপুরে ২৮ অক্টোবর শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। আজ বিসিবি প্রথম টেস্ট সামনে রেখে ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে বিসিবি। তবে এখানে রাখা হয়নি সৌম্যকে। অথচ কদিন আগে আফগানিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট দলে ছিলেন তিনি। যদিও তাঁর একাদশে সুযোগ মেলেনি। আনভির ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আজ সংবাদমাধ্যমকর্মীরা সৌম্যর এভাবে বাদ পড়া নিয়ে সুমনকে জিজ্ঞেস করেন। জবাবে বিসিবি প্রধান নির্বাচক বলেন, ‘দেখুন শেষ ওয়ানডে সিরিজে সৌম্য সরকারের ভালো যায়নি। কিন্তু একটু যদি পেছনে তাকান, তাহলে দেখবেন সৌম্যর জিম্বাবুয়েতে ম্যাচজয়ী ইনিংস রয়েছে। দুই ম্যাচ আগে। খুব বেশিদিন না কিন্তু।’
আবুধাবি-শারজায় চলমান জিম্বাবুয়ে-আফগানিস্তানকে নিয়ে ত্রিদেশীয় ওয়ানডে সিরিজের দলে ছিলেন সৌম্য। তবে বাংলাদেশ যেমন দুই ম্যাচ খেলে বাদ পড়েছে, তাঁরও সিরিজটা ভালো যায়নি। আফগানিস্তানের বিপক্ষে রানের খাতা খোলার আগেই নিজের মুখোমুখি হওয়া প্রথম বলে আউট হয়েছেন সৌম্য। জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে করেন ৯ রান।
সৌম্যকে মিরপুর টেস্টের দলে না নেওয়ার ব্যাখ্যায় সুমন মনে করিয়ে দিয়েছেন ঘরোয়া প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটের মৌসুমের কথা। বিসিবি প্রধান নির্বাচক বলেন, ‘এই ম্যাচটায় (মিরপুর টেস্ট) দলে রাখা হয়নি। তার পেছনে অন্যতম একটা কারণ এখন প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট চলছে। আপনারা এটা জানেন। আমাদের একাদশে পরিবর্তন আনার সম্ভাবনা কম। সৌম্য সরকারের আসলে একাদশে খেলার সুযোগটা কম। আমরা চাই সে যেন প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে খেলে।’
জাতীয় লিগ ক্রিকেটের চতুর্থ রাউন্ড শুরু হচ্ছে আগামীকাল। শেষ হবে ২৭ অক্টোবর। ঠিক তার পরদিনই মাঠে গড়াবে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম টেস্ট। তাছাড়া আজ যে টেস্ট দল ঘোষণা করা হয়েছে, সেখানে আছেন দুই ওপেনার সাদমান ইসলাম ও তানজিদ হাসান তামিম। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দুই টেস্ট, আফগানিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট—বাংলাদেশের সবশেষ তিন টেস্টে তানজিদ তামিম-সাদমান ওপেন করেছেন। কোনো বাড়তি ওপেনার রাখা হয়নি।
ওপেনিংয়ের পর তিন নম্বরে অনেক দিন ধরেই খেলছেন মুমিনুল হক। সৌম্য যেহেতু সচরাচর টপ অর্ডারে খেলেন, তাই মিরপুর টেস্টে তাঁর সুযোগ হয়নি বলে জানিয়েছেন সুমন। বিসিবি প্রধান নির্বাচক বলেন, ‘যেহেতু ২৭ তারিখ শেষ হবে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট, এ কারণে আমরা তৃতীয় ওপেনার হিসেবে কাউকে রাখিনি। এই মুহূর্তে আমরা চাই যাদের তৃতীয় ওপেনার হিসেবে বিবেচনা করছি, তারা যেন সবাই প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে খেলে। এজন্য সৌম্য সরকার দলে নেই।’
হারারেতে গত জুলাইয়ে বাংলাদেশের ধবলধোলাই এড়ানোর ম্যাচে সৌম্য ৮২ বলে ৬৯ রানের ইনিংস খেলেছেন। তবে ২০২১ সালে মিরপুরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচের পর টেস্টে আর সুযোগই হয়নি তাঁর। এ বছরের আগস্টে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক অস্ট্রেলিয়া সিরিজের দলে থাকলেও একাদশে জায়গা পাননি। সুমন বলেন, ‘আমরা অস্ট্রেলিয়ায় যখন খেলতে গিয়েছিলাম, সৌম্য সরকারকে নিয়েছিলাম। সেই কন্ডিশনে আমাদের মনে হয়েছিল ওপেনিংয়ে সেই সেরা। আমরা বাকি কিছু ওপেনারদের নিয়ে কাজ করেছি। তারা ঠিক সেসময় অতটা প্রস্তুত ছিল না। তাদে আমরা সময় দিতে চেয়েছি। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট শুরু হয়েছে। আমরা চেয়েছিলাম তারা প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট খেলুক। সেই চিন্তাভাবনা থেকেই আসলে সৌম্য সরকারকে আনা। তবে এখন দেখি আমাদের চলমান প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে বেশ কিছু ক্রিকেটার দেখেছি। পরবর্তীতে যখন দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের দল দেব, সেখানে কেউ না কেউ যাবে।’
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিতীয় টেস্টের ভেন্যু সিলেট। ৫ নভেম্বর শুরু হবে এই ম্যাচ। বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ ২০২৫-২৭ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অংশ। বর্তমানে ৭৫ শতাংশ সফলতার হার নিয়ে শীর্ষে অস্ট্রেলিয়া। দুইয়ে থাকা নিউজিল্যান্ডের সফলতার হার ৭২.২২ শতাংশ। বাংলাদেশ অবস্থান করছে চারে। তাদের সফলতার হার ৫৫.৫৬ শতাংশ।