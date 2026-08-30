‘ভারতের ক্রিকেটার-কোচদের এবার জরিমানা করা উচিত’

কলম্বোতে সদ্য সমাপ্ত ভারত-শ্রীলঙ্কা দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ এমনিতেই আলোচনায় সোনাল দিনুশার বীরত্বপূর্ণ ব্যাটিংয়ে। তাঁর অনবদ্য সেঞ্চুরিতে (১৩৩*) শ্রীলঙ্কা হেরে যাওয়া ম্যাচ ড্র করেছে ভারতের বিপক্ষে। তবে দিনুশাই নন, ভারতীয় বোলারদের অনিয়ন্ত্রিত বোলিংও এসেছে আলোচনায়। সুনীল গাভাস্কার এখানে বোলারদের পাশাপাশি কোচদেরও শাস্তি চেয়েছেন।
ভারত-শ্রীলঙ্কা সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে দুই আম্পায়ার শরফুদ্দৌলা ইবনে শহীদ সৈকত ও আহসান রাজার অনেক ব্যস্ত সময় গেছে। ক্রিকেটারদের আবেদনে সাড়া দেওয়ার পাশাপাশি রিভিউর সিদ্ধান্তও বদলাতে হয়েছে। একই সঙ্গে নো বলের সংকেতও তাঁদের দিতে হয়েছে বারবার। যেখানে কলম্বো টেস্টে দুই ইনিংস মিলে ভারত ১৩ নো বল করেছে। যার মধ্যে সারানশ জৈন করেছেন ৭ নো বল এবং রবীন্দ্র জাদেজা চারবার বোলিং ক্রিজ অতিক্রম করেছেন।
টেস্টে নো বল করলে শাস্তি হিসেবে ফ্রি হিট চালুর পরামর্শ দিয়েছিলেন ভারতীয় স্পিন বোলিং কোচ সাইরাজ বাহুতুলে। তবে বাহুতুলের কথার সঙ্গে কোনোভাবেই একমত হতে পারছেন না গাভাস্কার। নো বল ঠেকাতে বিশেষ এক টোটকা দিয়েছেন ভারতীয় ব্যাটিং কিংবদন্তি। ভারতের সংবাদমাধ্যম মিড-ডেতে লেখা কলামে গাভাস্কার বলেন, ‘প্রত্যেক নো বলের ভুলের জন্য দ্বিগুণ জরিমানা করা হলে সেটা কেমন হবে! বোলিং কোচের ওপর জরিমানা করা হবে অর্ধেক। এই টাকা ছেলেরা ডিনারের জন্য খরচ করতে পারে।’
ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টিতে নো বলের জন্য ফ্রি হিট চালু করা হয়েছে অনেক আগে থেকেই। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে ব্যাটাররা রানের বন্যা বইয়ে দেন। যদিও মাঝেমধ্যে তাঁরা ব্যর্থ হয়ে থাকেন। তবে টেস্টে নো বলের পরিবর্তে ফ্রি হিট ব্যবস্থা আসেনি।
সাদা বলের ক্রিকেটের মতো যদি টেস্টেও নো বল করলে ফ্রী হিট চালু করা হয়, তাতে ব্যাটাররা বেশি লাভবান হবেন বলে মনে করেন গাভাস্কার। ভারতের কিংবদন্তি অধিনায়ক বলেন, ‘দয়া করে টেস্টে এমন ব্যবস্থা চালু করে ব্যাটারদের রান করা সহজ করে দেবেন না। এমনিতেই ওভারে সীমিত আকারে দুইবার বাউন্সার দেওয়া, বাউন্ডারির সীমানা ছোট করায় ব্যাটারদের অনেক সুবিধা হয়েছে।’
কলম্বোতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্ট ড্র করে ১-০ ব্যবধানে সিরিজ জিতেছে ভারত। ২০২৫-২৭ চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রে ১১ টেস্টে ৫ জয়, ৪ হার ও ২ ড্রয়ে ভারতের এখন ৬৮ পয়েন্ট। ৫১.৫২ শতাংশ সফলতার হার নিয়ে পাঁচে অবস্থান করছে ভারত। তাদের ঠিক ওপরে রয়েছে বাংলাদেশ। ৫৫.৫৬ শতাংশ সফলতার হার নিয়ে নাজমুল হোসেন শান্ত-মেহেদী হাসান মিরাজদের দল অবস্থান করছে চারে। প্রথম তিনে থাকা অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও নিউজিল্যান্ডের সফলতার হার ৮০, ৭৫ ও ৭২.২২ শতাংশ।
চোখের পলক পড়তে না পড়তেই উইকেট পড়ছে। শুধু পাকিস্তানেরই নয়, লর্ডসে সিরিজের চতুর্থ টেস্টে মুড়ি-মুড়কির মতো উইকেট পড়ছে ইংল্যান্ডেরও। পেসারদের সুইং-গতিতে পরাস্ত হচ্ছেন ব্যাটাররা। এমন বিরুদ্ধ কন্ডিশনে দাঁড়িয়ে ‘ভঙ্গুর’ পাকিস্তানকে ভাঙতে হবে ৪২ বছরের পুরোনো এক রেকর্ড।২ ঘণ্টা আগে
চ্যাম্পিয়ন গান গেয়ে ভাইরাল ওয়েস্ট ইন্ডিজের ডোয়াইন ব্রাভো ক্যারিয়ারে চ্যাম্পিয়ন তো কম হননি। ২০১২ ও ২০১৬ সালে দুটি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ তো জিতেছেনই। ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টেও চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বাদ পেয়েছেন। এবার তাঁর জার্সিকে পাঠানো হলো অবসরে।৩ ঘণ্টা আগে
দলবদলের ভবিষ্যৎ নিয়ে যখন জল্পনা তুঙ্গে, ঠিক তখনই আতলেতিকো মাদ্রিদের মূল দলের সঙ্গে অনুশীলনে ফিরেছেন হুলিয়ান আলভারেস। অসুস্থতার কারণে কয়েক দিন দলের বাইরে থাকার পর আবার সতীর্থদের সঙ্গে মাঠে নেমেছেন আর্জেন্টাইন এই ফরোয়ার্ড।৩ ঘণ্টা আগে
অ্যাস্টন ভিলার সঙ্গে ছয় বছরের সম্পর্কের ইতি টেনে চেলসিতে যোগ দিয়েছেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্তিনেস। ৩৩ বছর বয়সী এই গোলরক্ষকের সঙ্গে তিন বছরের চুক্তি করেছে স্ট্যামফোর্ড ব্রিজের ক্লাবটি।৪ ঘণ্টা আগে