পাকিস্তান কি তাহলে নিজেদের পায়ে কুড়াল মারতে যাচ্ছে

ক্রীড়া ডেস্ক
ভারত ম্যাচের পর সবকিছু ওলটপালট হতে শুরু করে পাকিস্তানের জন্য। সালমান আলী আগার দলের কাছে এশিয়া কাপের সুপার ফোরে ওঠা এখন পড়ে গেছে অনিশ্চয়তার মধ্যে। প্রতিপক্ষ সংযুক্ত আরব আমিরাতের কথা না হয় বাদই থাক, নিজেদের গর্ত খোঁড়ার মতো একটা পরিস্থিতি তৈরি করতে যাচ্ছে পাকিস্তান।
ঝামেলাটা তৈরি হয়েছে মূলত দুবাইয়ে পরশু ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের পর। এই ম্যাচে ভারতের ৭ উইকেটের জয় ছাপিয়ে হ্যান্ডশেকের ঘটনা নিয়ে আলোড়ন তৈরি হয়েছে। দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর ম্যাচের রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফট পাকিস্তান অধিনায়ক সালমানকে ভারতীয় দলপতি সূর্যকুমার যাদবের সঙ্গে করমর্দন করতে নিষেধ করেছিলেন। আইসিসির নিয়মে না থাকলেও খেলা শেষে দুই দলের হাত মেলানোর সৌজন্যমূলক রীতিটা মানেনি ভারত। এ কারণে পাইক্রফটের অপসারণ চেয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। এমনকি এক সূত্রের বরাতে ক্রিকবাজের গতকালের এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, পাইক্রফটকে না সরালে আগামীকাল (১৭ সেপ্টেম্বর) আরব আমিরাতের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কট করবে পাকিস্তান।
আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে গতকাল আরব আমিরাতের কাছে ৪২ রানে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গেছে ওমান। তাতে করে ভারতের সুপার ফোরে ওঠা নিশ্চিত হয়েছে। দুবাইয়ে আগামীকাল হতে যাওয়া পাকিস্তান-আরব আমিরাত ম্যাচটা দুই দলের জন্যই ‘বাঁচা-মরা’র ম্যাচ। দুই দলেরই এখন পয়েন্ট ২। এই ম্যাচে (পাকিস্তান-আরব আমিরাত) পাইক্রফট ম্যাচ রেফারির দায়িত্ব পালন করবেন। এখন পাকিস্তান এই ম্যাচ বয়কট করলে ওয়াকওভার পেয়ে যাবে আরব আমিরাত। তাতে ২ পয়েন্ট নিয়েই ২০২৫ এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্বে থেমে যাবে পাকিস্তানের পথচলা। কারণ, ভারতের সমান ৪ পয়েন্ট নিয়ে আমিরাত উঠে যাবে সুপার ফোরে।
৪ পয়েন্ট নিয়ে এখন ‘এ’ গ্রুপের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে ভারত। তাদের নেট রানরেট +৪.৭৯৩। পাকিস্তান, আমিরাত দুই দলেরই পয়েন্ট ২। কিন্তু নেট রানরেটের বিচারে পাকিস্তান ও আমিরাতের অবস্থান দুই ও তিনে। পাকিস্তান, আমিরাতের নেট রানরেট +১.৬৪৯ ও -২.০৩০। শুক্রবার আবুধাবিতে ভারত-ওমান ম্যাচ দিয়ে শেষ হবে এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্ব।
