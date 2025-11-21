Ajker Patrika
ক্রিকেট

মেয়েদের আইপিএলের নিলামে মারুফাসহ তিন বাংলাদেশি

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২১ নভেম্বর ২০২৫, ২২: ০৮
মেয়েদের আইপিএলের নিলামে বাংলাদেশের মারুফা আক্তার। ছবি: ক্রিকইনফো
মেয়েদের আইপিএলের নিলামে বাংলাদেশের মারুফা আক্তার। ছবি: ক্রিকইনফো

২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন মারুফা আক্তার। তাঁর দুর্দান্ত বোলিংয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি), লাসিথ মালিঙ্গা, মিতালি রাজরা। ক্যারিয়ারে প্রথমবার ওয়ানডে বিশ্বকাপে নজরকাড়া বোলিং করা মারুফা আছেন ২০২৬ উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগের (ডব্লুপিএল) নিলামে। মেয়েদের আইপিএল নামে পরিচিত এই টুর্নামেন্টে নিলামে আছেন আরও দুই বাংলাদেশি।

মেয়েদের আইপিএল নিলামে কত ক্রিকেটার নাম লিখিয়েছেন, তাঁদের তালিকা প্রকাশ করেছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডে। সেই তালিকায় বাংলাদেশের তিন ক্রিকেটারের নাম দেখা গেছে। মারুফার পাশাপাশি অন্য দুই বাংলাদেশি হচ্ছেন স্বর্ণা আক্তার ও রাবেয়া খান। স্বর্ণা, রাবেয়া দুজনই লেগস্পিনার। শেষের দিকে ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারেন স্বর্ণা। তিন বাংলাদেশি ক্রিকেটারেরই ভিত্তিমূল্য ৩০ লাখ রুপি।

তিন ক্যাটাগরিতে মেয়েদের আইপিএলে ক্রিকেটারদের নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ৫০ লাখ ভিত্তিমূল্যের ক্রিকেটার ১৪ জন। ৪০ লাখ ভিত্তিমূল্যের ক্রিকেটার আছেন ৬ জন। আর ৩০ লাখ ভিত্তিমূল্যের ৮৮ ক্রিকেটার আছেন মেয়েদের আইপিএলের নিলামে। ২৭৭ ক্রিকেটারের নাম আছে মেয়েদের আইপিএলের নিলাম। তাঁদের মধ্যে ১৯৪ ভারতীয় ও বিদেশি ক্রিকেটার ৮৩। ২৭৭ জনের মধ্যে দল পাবেন ৭৩ ক্রিকেটার। বিদেশি ক্রিকেটারদের জন্য আছে ২৩টি স্লট।

২০২৩ সালে শুরু হয়েছে ডব্লুপিএল। দুইবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স ও একবার শিরোপা জিতেছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। তবে এখন পর্যন্ত মেয়েদের আইপিএলে বাংলাদেশের কোনো ক্রিকেটার খেলেননি। নতুন বছরের ৭ জানুয়ারি শুরু হওয়ার কথা চতুর্থ ডব্লুপিএল। মেয়েদের আইপিএল জেতার পরের বছর বেঙ্গালুরু জেতে ছেলেদের আইপিএলও। এ বছরের ৩ জুন পাঞ্জাব কিংসকে ৬ রানে হারিয়ে প্রথমবারের মতো শিরোপা জয়ের স্বাদ পায় বিরাট কোহলির বেঙ্গালুরু।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...