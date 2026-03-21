‘মা ছাড়া ঈদ কখনো পরিপূর্ণ হয় না’

ক্রীড়া ডেস্ক    
কিছু দিন আগে মা হারিয়েছেন শেখ মেহেদী হাসান। ছবি: ফেসবুক পেজ

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে সারাদেশে চলছে খুশির জোয়ার। বিশেষ এই দিনে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বার্তা দিয়ে নিজেদের খুশি ভাগ করছেন সাধারণ মানুষ। পিছিয়ে নেই ক্রিকেটাররাও। ভিন্ন ভিন্ন বার্তায় ঈদ শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয় দলের ক্রিকেটাররা।

এই তালিকায় আছে শেখ মেহেদী হাসানের নামও। নিজের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে দেওয়া বার্তায় দেশবাসীকে ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এই অলরাউন্ডার। একই সঙ্গে প্রয়াত মায়ের কথা ভেবে মন খারাপের বিষয়টিও উল্লেখ করেছেন তিনি। কিছু দিন আগে মা হারিয়েছেন মেহেদী। যে কষ্ট এখনো তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে তাঁকে। মা বেঁচে থাকলে ঈদের আনন্দ কতটা বেড়ে যেত—সে অনুভূতিই প্রকাশ করেছেন এই ক্রিকেটার।

সেই বার্তায় মেহেদী লিখেছেন, ‘আসসালামু আলাইকুম সবাইকে ঈদ মোবারক। পৃথিবীতে সবাই তোমাকে ভালোবাসবে, সেই ভালোবাসার মাঝে যে কোনো প্রয়োজন লুকিয়ে থাকে। কিন্তু একজন ব্যক্তি কোনো প্রয়োজন ছাড়াই তোমাকে ভালোবাসবে সে হলো মা। জীবনে প্রথম মা ছাড়া ঈদ। আসলে মা ছাড়া ঈদ কখনো পরিপূর্ণ হয় না, মা থাকলে ঈদ আরও ১০০০ গুন বেশি আনন্দ বেড়ে যায়।’

পাকিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ শেষে আপাতত কোনো ব্যস্ততা নেই ক্রিকেটারদের। সবাই তাই নিজেদের মতো ঈদ উদযাপন করছেন। আগামী মাসের মাঝামাঝি থেকে আবার ব্যস্ততা শুরু হবে জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের। ১৭ এপ্রিল থেকে ২ মে নিজেদের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তিনটি করে ওয়ানডে এবং টি-টোয়েন্টি খেলবে বাংলাদেশ।

শুরুতে ওয়ানডে সিরিজ খেলবে দুই দল। এই সংস্করণে নিয়মিত নন মেহেদী। সবশেষ ২০২৩ সালের নভেম্বরের পর আর ওয়ানডে দলে দেখা যায়নি তাঁকে। তবে টি-টোয়েন্টি দলের নিয়মিত মুখ মেহেদী। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে শেষে ছোট সংস্করণের সিরিজ শুরু হবে ২৭ এপ্রিল। চোট না পেলে সে সিরিজে দেখা যাবে মেহেদীকে। বাংলাদেশের হয়ে এখন পর্যন্ত ৭০টি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন তিনি। ৬৮ ইনিংস বল করে নিয়েছেন সমান উইকেট; ওভারপ্রতি খরচ করেছেন ৬.৭৩ রান। এ ছাড়া ৪৮ ইনিংস ব্যাটিংয়ে নেমে ৪২৭ রান করেছেন মেহেদী।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটমেহেদী হাসান
