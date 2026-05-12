সেঞ্চুরি হাতছাড়া করলেন শান্ত, কত দূর যেতে পারবে বাংলাদেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১২ মে ২০২৬, ১২: ০২
৮৭ রানে থেমেছে শান্তর ইনিংস। ছবি: বিসিবি

ঢাকা টেস্টের দুই ইনিংসেই সেঞ্চুরির সুযোগ ছিল নাজমুল হোসেন শান্তর সামনে। কিন্তু অতি অভিজাত শট খেলতে গিয়ে সেই সুযোগ হাতছাড়া করলেন বাংলাদেশ অধিনায়ক। দ্বিতীয় ইনিংসে সেঞ্চুরির খুব কাছ থেকে ফিরেছেন এই বাঁহাতি ব্যাটার।

৫৮ রান নিয়ে শেষ দিন ব্যাট করতে নামেন শান্ত। এদিন শুরুতেই মুশফিকুর রহিমের পর প্যাভিলিয়নের পথ ধরেন লিটন দাস। দুজনের বিদায় নিলেও সাবলীল ব্যাটিংয়ে রানের চাকা সচল রেখেছিলেন শান্ত। কিন্তু ভালো খেলতে খেলতেই আউট হন। নোমান আলীর একটি ডেলিভারিতে রিভার্স সুইপ করতে গিয়েছিলেন। বলের লাইনে না যাওয়ায় ব্যাটে স্পর্শ না করে সোজা প্যাডে গিয়ে লাগে।

সঙ্গে সঙ্গেই জোরালো আবেদন হয়। আবেদনে সাড়া দিয়ে আঙুল তুলেন আম্পায়ার। আম্পায়ারের সিদ্ধান্তের পর রিভিউ নেন শান্ত। তাতে অবশ্য লাভ হয়নি। সাজঘরে ফেরার আগে ৭ বাউন্ডারিতে ৮৭ রানের ইনিংস খেলেন শান্ত। সাদমান ইসলাম আউট হলে ২৩ রানে দ্বিতীয় উইকেট হারায় বাংলাদেশ। এরপর ক্রিজে আসেন এই ব্যাটার। দ্বিতীয় উইকেটে মুমিনুল হককে নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে দলকে ভালো অবস্থানে নিয়ে যান। তৃতীয় উইকেটে দুজনে যোগ করেন ১০৩ রান। ৫৬ রানে মুমিনুল শাহিন শাহ আফ্রিদির বলে মোহাম্মদ রিওয়ানের হাতে ধরা পড়লে এই জুটি ভাঙে।

এরপর মুশফিকুর রহিমকে নিয়ে আরও একটি বড় জুটি গড়ার আভাস দিয়েছিলেন শান্ত। দুজনে মিলে চতুর্থ দিনের বাকি সময় পার করে দেন। ক্রিজে টিকে গেলেও ইনিংস বড় করতে পারেননি মুশফিক। শেষ দিনের শুরুতেই ফেরেন এই অভিজ্ঞ ব্যাটার। সাবেক অধিনায়কের (২২ রান) বিদায়ের আগে চতুর্থ উইকেটে জমা হয় ৩৬ রান।

লিটন দাসও দায়িত্ব নিতে পারেননি। ছক্কা মারার চেষ্টায় ১১ রানে বাউন্ডারির কাছে হাসান আলীর হাতে ধরা পড়েন টি-টোয়েন্টি দলপতি। একে একে সতীর্থরা বিদায় নিলেও একপ্রান্ত আগলে রেখেছিলেন শান্ত। কিন্তু সেঞ্চুরি হাতছাড়া করার আক্ষেপ নিয়েই মাঠ ছাড়তে হলো তাঁকে।

