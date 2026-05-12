পাকিস্তানকে ২৬৮ রানের লক্ষ্য দিল বাংলাদেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১২ মে ২০২৬, ১২: ১২
২৪০ রানে ৯ উইকেট হারিয়ে ইনিংস ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ। ছবি: বিসিবি

নোমান আলীর স্পিন ঘূর্ণিতে অলআউট হওয়ার শঙ্কা জেগেছিল বাংলাদেশের। শেষ পর্যন্ত সেটা হয়নি। ২৪০ রানে ৯ উইকেট হারালে ইনিংস ঘোষণা করে স্বাগতিকেরা। ঢাকা টেস্ট জিততে হলে পাকিস্তানকে করতে হবে ২৬৮ রান। এর আগে প্রথম ইনিংসে ২৭ রানের লিড পেয়েছিল বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ ইনিংস ঘোষণা করায় রোমাঞ্চ অপেক্ষা করছে ঢাকা টেস্টের শেষ দিনে। বৃষ্টি ও আলোকস্বল্পতা না থাকলে চতুর্থ ইনিংসে অন্তত ৭৫ ওভার পাবে পাকিস্তান। এমতাবস্থায় দুই দলের সামনেই থাকছে জয়ের সুযোগ। জয়ের লক্ষ্যে আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করতে হবে সফরকারীদের। শান মাসুদের দল সেই পথে হাঁটলে তাদের অলআউট হওয়ার ঝুঁকিও থাকবে। অর্থাৎ এই টেস্টে ফল হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি।

১৫২ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে চতুর্থ দিনের খেলা শেষ করে বাংলাদেশ। শান্ত ৫৮ এবং মুশফিকুর রহিম ১৬ রান নিয়ে শেষ দিনে ব্যাট করতে নামেন। আজ ইনিংস ঘোষণার আগে ৮৮ রানে ৬ উইকেট হারায় বাংলাদেশ। আগের দিনের সঙ্গে আর মাত্র ৬ রান যোগ করে ফেরেন মুশফিক। লিটন দাস ফেরেন ১১ রান করে; ছক্কা মারতে গিয়ে বাউন্ডারি লাইনে হাসান আলীর তালুবন্দী হন এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার। দলের হয়ে এবারও সবচেয়ে বেশি রানের ইনিংসটা খেলেন শান্ত। নোমান আলীর বলে এলবিডব্লু হওয়ার আগে তাঁর অবদান ৮৭ রান।

শেষ দিকে ব্যাট হাতে কিছুটা আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছিলেন তাসকিন আহমেদ এবং মেহেদি হাসান মিরাজ। সপ্তম ব্যাটার হিসেবে আউট হওয়ার আগে ২৪ রান করেন মিরাজ। হাসানের করা ৭১তম ওভারের চতুর্থ বলে ফেরেন তাসকিন। ৫ বলে একটি করে চার এবং ছক্কায় ১১ রান করেন এই পেসার। তাঁর বিদায়ের পরই ইনিংস ঘোষণা করে বাংলাদেশ।

শেষ দিনে বাংলাদেশের পতন হওয়া ৬ উইকেটের তিনটাই নেন নোমান। ১৮ ওভারে এই বাঁহাতি স্পিনারের খরচ ৭৬ রান। সমান ৩ উইকেট নিতে ৫২ রান দেন হাসান। এ ছাড়া ৫৪ রানে ২ উইকেট নেন আফ্রিদি।

