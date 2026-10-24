Ajker Patrika
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ক্রিকেট

টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৪ অক্টোবর ২০২৬, ০৯: ৫৫
টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন
সিরিজে এগিয়ে আছে ভারত। ছবি: সংগৃহীত

৫ ম্যাচ সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে এগিয়ে আছে ভারত। দ্বিতীয় ম্যাচে আজ মাঠে নামবে দুই দল। ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় দুপুর ১টায়। সরাসরি দেখাবে সনি টেন ১, ৩ ও ৪। ভারত-নিউজিল্যান্ড লড়াই ছাড়াও আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।

ক্রিকেট

জাতীয় ক্রিকেট লিগ

সিলেট-খুলনা

ময়মনসিংহ-চট্টগ্রাম

ঢাকা-রাজশাহী

রংপুর-বরিশাল

সকাল ৯টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

বিসিবি ইউটিউব

দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি

নিউজিল্যান্ড-ভারত

বেলা ১টা, সরাসরি

সনি টেন ১, ৩ ও ৪

ফুটবল

বাংলাদেশ ফুটবল লিগ

মোহামেডান-ঢাকা ওয়ান্ডারার্স

বেলা ২টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি

বসুন্ধরা কিংস-চট্টগ্রাম সিটি

বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

টি স্পোর্টস

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

অ্যাস্টন ভিলা-ম্যানসিটি

বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

আর্সেনাল-এভারটন

রাত ৮টা, সরাসরি

চেলসি-টটেনহাম

রাত ১০টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লা লিগা

আতলেতিকো-দেপোর্তিভো

রাত ১টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস

বিষয়:

টিভিতে আজকের খেলা
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