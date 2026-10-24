টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন

টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন
৫ ম্যাচ সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে এগিয়ে আছে ভারত। দ্বিতীয় ম্যাচে আজ মাঠে নামবে দুই দল। ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় দুপুর ১টায়। সরাসরি দেখাবে সনি টেন ১, ৩ ও ৪। ভারত-নিউজিল্যান্ড লড়াই ছাড়াও আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।
ক্রিকেট
জাতীয় ক্রিকেট লিগ
সিলেট-খুলনা
ময়মনসিংহ-চট্টগ্রাম
ঢাকা-রাজশাহী
রংপুর-বরিশাল
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
বিসিবি ইউটিউব
দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি
নিউজিল্যান্ড-ভারত
বেলা ১টা, সরাসরি
সনি টেন ১, ৩ ও ৪
ফুটবল
বাংলাদেশ ফুটবল লিগ
মোহামেডান-ঢাকা ওয়ান্ডারার্স
বেলা ২টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি
বসুন্ধরা কিংস-চট্টগ্রাম সিটি
বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
টি স্পোর্টস
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
অ্যাস্টন ভিলা-ম্যানসিটি
বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
আর্সেনাল-এভারটন
রাত ৮টা, সরাসরি
চেলসি-টটেনহাম
রাত ১০টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লা লিগা
আতলেতিকো-দেপোর্তিভো
রাত ১টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস