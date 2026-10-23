ব্যালন ডি’অরের ভোটে কে এগিয়ে

ব্যালন ডি’অরের ভোটে কে এগিয়ে
ব্যালন ডি’অরের দৌড়ে কে এগিয়ে, তা নিয়ে চলছে আলোচনা। আনুষ্ঠানিক ফল ঘোষণার আগে আরব বিশ্বের জনপ্রিয় ক্রীড়াবিষয়ক ওয়েবসাইট কুয়োরার ১৫ সম্পাদকের ভোটে সবার ওপরে আছেন লামিনে ইয়ামাল। ১৯৫ পয়েন্ট নিয়ে হ্যারি কেইন ও কিলিয়ান এমবাপ্পেকে পেছনে ফেলেছেন এই উইঙ্গার।
কুয়োরার সম্পাদকদের এই ভোটাভুটিতে দ্বিতীয় হয়েছেন কেইন। বায়ার্ন মিউনিখের এই স্ট্রাইকার পেয়েছেন ১৬২ পয়েন্ট। আর ১১৬ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন এমবাপ্পে।
কুয়োরার ভোটে ইয়ামালের এগিয়ে থাকার বড় কারণ প্রথম স্থানের ভোট। ১৫ জন সম্পাদকের মধ্যে সাতজন তাঁকে নিজেদের প্রথম পছন্দ হিসেবে বেছে নিয়েছেন। পাশাপাশি দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান থেকেও পয়েন্ট পেয়েছেন তিনি। সব মিলিয়ে ১৯৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষস্থান নিশ্চিত করেন বার্সেলোনা তারকা।
অন্যদিকে, দ্বিতীয় স্থানের ভোটে সবচেয়ে বেশি জায়গা পেয়েছেন কেইন। এতে তাঁর মোট পয়েন্টের হিসাবও বেড়েছে। তবে শেষ পর্যন্ত ইয়ামালের সঙ্গে ব্যবধান ঘোচাতে পারেননি তিনি।
এমবাপ্পে পেয়েছেন ১১৬ পয়েন্ট। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান মিলিয়ে ভোট পাওয়ায় শীর্ষ তিনে জায়গা করে নিয়েছেন রিয়াল মাদ্রিদের এই ফরোয়ার্ড।
তালিকার চারে আছেন লিওনেল মেসি। আর্জেন্টিনার সাবেক অধিনায়কের সংগ্রহ ৪৫ পয়েন্ট। ২২ পয়েন্ট নিয়ে পঞ্চম হয়েছেন খভিচা কাভারাৎসখেলিয়া। ১৫ পয়েন্ট পেয়ে ষষ্ঠ স্থানে রয়েছেন ফাবিয়ান রুইজ।
এই ভোটাভুটিতে প্রত্যেক সম্পাদক তিনজন খেলোয়াড়কে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রেখেছেন। প্রথম স্থানের জন্য ১৫ পয়েন্ট, দ্বিতীয় স্থানের জন্য ১২ পয়েন্ট এবং তৃতীয় স্থানের জন্য ১০ পয়েন্ট বরাদ্দ ছিল। অর্থাৎ, শুধু প্রথম পছন্দের ভোট নয়, তিনটি অবস্থানে পাওয়া পয়েন্ট যোগ করেই চূড়ান্ত তালিকা তৈরি করা হয়েছে।
ফ্রান্স ফুটবল সাময়িকীর দেওয়া ব্যালন ডি’অর ফুটবলের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিগত পুরস্কার। বিজয়ী নির্বাচনে খেলোয়াড়ের ব্যক্তিগত পারফরম্যান্স, দলের সাফল্যে অবদান এবং সামগ্রিক অর্জন বিবেচনায় নেওয়া হয়।
তবে কুয়োরার এই ভোট কেবল অংশ নেওয়া সম্পাদকদের পছন্দের প্রতিফলন। এর কোনো আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি নেই এবং ব্যালন ডি’অরের মূল ফলাফলেও এর কোনো প্রভাব নেই। তাই ইয়ামাল কুয়োরার ভোটে এগিয়ে থাকলেও আনুষ্ঠানিক পুরস্কার কার হাতে উঠবে, তা জানতে অপেক্ষা করতে হবে ঘোষণার জন্য।