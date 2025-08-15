Ajker Patrika
যুক্তরাষ্ট্রের মাইনর লিগে খেলবেন সাকিব

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৫, ২২: ০৪
ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ খেলে বেড়াচ্ছেন সাকিব। ফাইল ছবি
রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে বাংলাদেশ আসতে পারছেন না সাকিব আল হাসান। বিদেশের বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলে সময় কাটছে তাঁর। যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার পর নিউইয়র্কের স্থানীয় কিছু ম্যাচে তাঁকে দেখা গেছে অপেশাদার ক্রিকেটারদের সঙ্গে খেলতে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তিনি এখনো পুরোদস্তুর পেশাদার ক্রিকেটার।

এবারই প্রথম সাকিব যুক্তরাষ্ট্রের মাইনর লিগ ক্রিকেটে খেলতে যাচ্ছেন। টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটের ঘরোয়া প্রতিযোগিতাটি আইসিসির আনুষ্ঠানিক অনুমোদন পায়নি। তবে এটি মেজর লিগ ক্রিকেটের (এমএলসি) একটি উন্নয়নমূলক ধাপ হিসেবে বিবেচিত হয়। ২০২৩ সাল থেকে আইসিসি এই লিগকে উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি পর্যালোচনায় রেখেছে।

সাকিবকে দলে নিয়েছে বাংলাদেশি মালিকানাধীন আটলান্টা ফায়ার্স। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার হিসেবে তিনি ওয়াইল্ড কার্ড সুবিধায় বিদেশি কোটায় খেলবেন। একই কোটায় আগে বাংলাদেশি অলরাউন্ডার নাসির হোসেনও খেলেছেন।

বর্তমানে পরিবার নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে আছেন সাকিব। স্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হলেও তিনি এখনো মার্কিন নাগরিকত্ব নেননি। ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (সিপিএল) খেলার পর অবসর সময়ে এবার মাইনর লিগের মঞ্চে নামবেন।

বিষয়:

খেলাসাকিব আল হাসানক্রিকেট
