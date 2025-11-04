শ্রীলঙ্কায় সফল নাঈমকে কেন বাদ দিল বিসিবি

নিজস্ব প্রতিবদেক
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের দল হাতে পাওয়ার পর একটা কারণে চোখ আটকে যায়। সবশেষ শ্রীলঙ্কা সিরিজে দুর্দান্ত বোলিং করেও জায়গা হারিয়েছেন নাঈম হাসান। যেটা অবাক করেছে সবাইকে। আইরিশ সিরিজে এই স্পিনারের না থাকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচক প্যানেলের সদস্য হাসিবুল হোসেন শান্ত।
গত জুনে শ্রীলঙ্কার মাটিতে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলেছে বাংলাদেশ। ড্র দিয়ে সিরিজ শুরুর পর দ্বিতীয় ম্যাচে ইনিংস ব্যবধানে হেরে যায় সফরকারীরা। দলীয় পারফরম্যান্স ভালো না হলেও ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সে ঠিকই আলো ছড়িয়েছেন নাঈম। ২ ম্যাচের ৩ ইনিংসে তুলে নেন ৯ উইকেট। স্বাভাবিকভাবেই আয়ারল্যান্ড সিরিজের দলে তাঁর না থাকা নিয়ে কৌতুহল তৈরি হয়। শান্ত জানালেন, ডানহাতি-বাঁহাতি কম্বিনেশনের কারণেই বাদ পড়েছেন নাঈম। এছাড়া পেস বান্ধব উইকেটের কথা মাথায় রেখেও নেওয়া হয়নি এই স্পিনারকে।
আজকের পত্রিকাকে বিসিবির নির্বাচক প্যানেলের সদস্য হাসিবুল হোসেন শান্ত বলেন, ‘আয়ারল্যান্ড দলে সব ব্যাটারই ডানহাতি। নাঈম তো ডানহাতি স্পিনার। এজন্য তাঁকে দলে নেওয়া হয়নি। তাছাড়া সিলেটের মাঠে পেস বোলারদের জন্য সহায়তা বেশি থাকে। সেই বিবেচনাতেও বাদ পড়েছেন নাঈম। ওর বিষয়টা মাথায় আছে। দ্বিতীয় ম্যাচের আগে ভাবা হবে নাঈমকে নিয়ে।’
২০১৮ সালের নভেম্বরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে চট্টগ্রামে টেস্ট অভিষেক হয় নাঈমের। এখন পর্যন্ত খেলা ১৪ টেস্টের ২৫ ইনিংসে বল হাতে নিয়েছেন ৪৮ উইকেট। ৫ উইকেট নিয়েছেন চারবার। ইনিংসে ১০৫ রানে ৬ উইকেট তাঁর সেরা বোলিং ফিগার।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঘরের মাঠে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজটা আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অংশ নয়। তবে এই সিরিজটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে মুশফিকুর রহিমের সৌজন্যে। বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে ১০০ টেস্ট খেলতে যাচ্ছেন মুশফিক। তাঁর শততম টেস্ট সিরিজের দল থেকে বাদ পড়েছেন মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন ও নাঈম হাসান।
সর্বশেষ বাংলাদেশ টেস্ট দল থেকে বাদ পড়েছেন এনামুল হক বিজয়ও। সাম্প্রতিক সময়ে টি-টোয়েন্টি সংস্করণে ব্যাট হাতে ফর্মে নেই জাকের আলী অনিক। তবে টেস্ট দলে তাঁকে জায়গা দিয়েছেন নির্বাচকরা। সাদা পোশাকের ক্রিকেটে ৬ ম্যাচের ১১ ইনিংসে ৩০ গড়ে করেছেন ৩৩৭ রান। ফিফটি করেছেন চারটি।
রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপে খেলবেন মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন। এজন্য আয়ারল্যান্ড সিরিজের দলে রাখা হয়নি এই উইকেটরক্ষক ব্যাটারকে। সবশেষ ১৪ ইনিংসে কোনো ফিফটি নেই মাহমুদুল হাসান জয়ের। এরপরও রাখা হয়েছে এই ব্যাটারকে। সাদমান ইসলাম অনিকের সাথে ওপেনিং করবেন জয়। দলে আছেন চার পেসার। স্পিনার রাখা হয়েছে তিনজন।
আগামী ৬ নভেম্বর ঢাকা আসবে আয়ারল্যান্ড। ১১ নভেম্বর সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টেস্ট খেলতে নামবে সফরকারীরা। দুই দলের দ্বিতীয় টেস্ট শুরু হবে ১৯ নভেম্বর। ভেন্যু মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম।
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের জন্য বাংলাদেশ দল: নাজমুল হোসেন শান্ত (অধিনায়ক), মুশফিকুর রহিম, মেহেদি হাসান মিরাজ, লিটন দাস, মাহমুদুল হাসান জয়, মুমিনুল হক, জাকের আলী অনিক, হাসান মাহমুদ, নাহিদ রানা, এবাদত হোসেন চৌধুরী, হাসান মুরাদ, খালেদ আহমেদ, তাইজুল ইসলাম ও সাদমান ইসলাম অনিক।
এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ভারত ম্যাচের প্রস্তুতি নিতে ১৩ নভেম্বর নেপালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। জাতীয় স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে রাত ৮টায়। কাল থেকে পাওয়া যাবে এই ম্যাচের টিকিট। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক পোস্টের মাধ্যমে তা জানিয়েছে বাফুফে।
সাধারণ গ্যালারির জন্য টিকেটের দাম রাখা হয়েছে ৩০০ টাকা। ভিআইপি টিকিটের জন্য (ক্লাব হাউস ২) গুনতে হবে ১০০০ টাকা। দুপুর ২টা থেকে অনলাইন প্লাটফর্ম কুইকেট ডট মিতে পাওয়া যাবে টিকিট।
এই ম্যাচের পর এশিয়ান কাপ বাছাই পর্বের ম্যাচে ভারতের বিপক্ষে ১৮ নভেম্বর মাঠে নামবে বাংলাদেশ। সেই ম্যাচের টিকিট ছাড়া হবে ৯ নভেম্বর।
৮ নভেম্বর থেকে ঢাকায় শুরু হচ্ছে এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপ। বাংলাদেশসহ ৩০ দেশের ২০৯ খেলোয়াড় অংশ নেবেন এই টুর্নামেন্টে। ফিলিস্তিনের আর্চারদের অন অ্যারাইভাল ভিসা দিচ্ছে বাংলাদেশ।
রিকার্ভ নারী এককে একজন ও কম্পাউন্ড পুরুষ বিভাগে খেলবেন ফিলিস্তিনের ৩ আর্চার। আজ হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তাঁদের আগমন নিয়ে বাংলাদেশ আর্চারি ফেডারেশনের সদস্য ও এশিয়ান আর্চারি ফেডারেশনের সহ সভাপতি কাজী রাজিব উদ্দিন আহমেদ চপল জানান এমন তথ্য।
তিনি বলেন, ‘ফিলিস্তিনের অসহায়ত্বের কথা আপনারা জানেন। অন অ্যারাইভাল ভিসার মাধ্যমে আনার ব্যবস্থা করছি তাদের। লেবানন, সিরিয়া আছে, ইয়েমেন আছে, আরও অনেক দেশ আছে তাদের এলওসির মাধ্যমে বিশেষ প্রণোদনা দিয়ে আনা হচ্ছে। এবার যদি আমাদের ভালো সাফল্য আসে, তাহলে আমরা আরেক ধাপ এগিয়ে যাব। আমরা চাই সুন্দর একটা চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজন করতে।’
এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের শুরুর ৫ দিন হবে জাতীয় স্টেডিয়ামে। ১৩ ও ১৪ নভেম্বর চূড়ান্ত পর্বের ভেন্যু আর্মি স্টেডিয়াম। যদিও পুরোটাই হওয়ার কথা ছিল জাতীয় স্টেডিয়ামে। ফেডারেশনের সভাপতি ও সিনিয়র সচিব ড. মোখলেছুর রহমান বলেন, ‘আমরা পুরো টুর্নামেন্টের জন্যই জাতীয় স্টেডিয়াম বরাদ্দ পেয়েছিলাম। ফুটবলে ফেডারেশনের একটা প্রোগ্রাম থাকায় দুই দিন আমরা আর্মি স্টেডিয়ামে যাচ্ছি এই আয়োজন করতে।’
ক্রীড়া ডেস্ক
লম্বা ক্যারিয়ারে বিশ্বের বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলেছেন সাকিব আল হাসান। চলতি মাসে আবুধাবি টি-টেন লিগে অভিষেক হবে তাঁর। টুর্নামেন্টটিতে খেলতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন বাংলাদেশ দলের সাবেক অধিনায়ক।
টি-টেন লিগে সাকিব খেলবেন রয়েল চ্যাম্পসের হয়ে। কোয়েটা কাভালরি ও নর্দান ওয়ারিয়র্সের মধ্যকার ম্যাচ দিয়ে আগামী ১৮ নভেম্বর টি-টেন লিগের নতুন আসর শুরু হবে। পরদিন অর্থাৎ ১৯ নভেম্বর ভিস্তা রাইডার্সের বিপক্ষে মাঠে নামবে রয়েল চ্যাম্পস। সবকিছু ঠিক থাকলে সে ম্যাচ দিয়ে ১০ ওভারের টুর্নামেন্টটিতে অভিষেক হবে সাকিবের। গত মাসেই তাঁকে দলভূক্ত করেছে রয়েল চ্যাম্পস।
জাতীয় দলের বাইরে থাকলেও ক্রিকেট থেকে দূরে নেই সাকিব। বিভিন্ন দেশের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলে বেড়াচ্ছেন তারকা অলরাউন্ডার। গত কয়েক মাসে ক্যারিবিয়ান সুপার লিগ, (সিপিএল), মাইনর লিগ ক্রিকেট, কানাডা সুপার সিক্সটির মতো টুর্নামেন্টে খেলেছেন সাকিব। এবার তাঁর ক্যারিয়ারে যোগ হবে আরও একটি টুর্নামেন্টে খেলার অভিজ্ঞতা।
অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে সাকিব বলেন, ‘রয়্যাল চ্যাম্পসে যোগ দিতে এবং আবুধাবি টি-টেন লিগে খেলার সুযোগ পেয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এই নতুন সংষ্করণটি খুবই রোমাঞ্চকর। আমি দলের জন্য নিজের সেরাটা দিতে চাই। এই সংস্করণে ভালো করার জন্য শক্তি, গতি তীক্ষ্ণতা এবং দলগত পারফরম্যান্স দরকার হয়। আমি বিশ্বাস করি টুর্নামেন্টে আমরা ভালো করতে পারব।’
নিজেদের দল নিয়ে আত্মবিশ্বাসী সাকিব। তাঁর বিশ্বাস, ভক্তদের আস্থার প্রতিদান দিতে পারবে রয়েল চ্যাম্পস, ‘এই দলটির (রয়েল চ্যাম্পস) হয়ে খেলা চ্যালেঞ্জিং। আমাদের দারুণ সব ক্রিকেটার আছে। ভক্তদের জন্য ভালো কিছু করতে আমরা প্রস্তুত। আমি ভিস্তা রাইডার্সের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচের জন্য প্রস্তুত এবং অত্যন্ত মনোযোগী।’
