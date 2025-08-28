Ajker Patrika
অস্ট্রেলিয়ায় ১১৪ রানে গুটিয়ে গেল বাংলাদেশ ‘এ’

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ২১: ৩০
‘এ’ দলের হয়ে সর্বোচ্চ ২৭ রান করেছেন এনামুল হক। ফাইল ছবি
ডারউইনে প্রথম দিনে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া দলের বিপক্ষে ১১৪ রানে গুটিয়ে গেছে বাংলাদেশের ‘এ’ দল। টসে হেরে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়ে বাংলাদেশ ‘এ’।

ওপেনার ইফতেখার হোসেন ইফতি রানের খাতা খুলতেই পারেননি। জাতীয় দলের ওপেনার মাহমুদুল হাসান জয় ১৩ রানে ফিরেছেন। তিনে নামা অমিত হাসান মাত্র ৩ রান করে আউট। অধিনায়ক মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন ব্যাট হাতে ৯ রানই যোগ করতে পেরেছেন। টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজে ভালো করা ইয়াসির আলী রাব্বিও ফিরেছেন মাত্র ১ রানে।

চারে নামা শাহাদাত হোসেন দিপু লড়াই করেছেন, ৪৩ বলে ২৫ রান যোগ করে আউট হয়েছেন। ৬৬ রানে ৯ উইকেট হারিয়ে এক শর আগেই গুটিয়ে যাওয়ার শঙ্কা জাগে তখনই। এ পরিস্থিতি থেকে দলকে কিছুটা মুক্তি দিয়েছেন স্পিনার রাকিবুল হাসান (২২) ও শেষ ব্যাটার এনামুল। শেষ উইকেটে দুজন ৪৮ রানের জুটি গড়েন। অলআউট হওয়ার আগে দলের স্কোর ১১৪। এনামুল হক ২৭ রানে অপরাজিত থেকে ইনিংস সর্বোচ্চ রান করেছেন।

বোলিংয়ে শুরুটা ছিল খানিকটা আশা জাগানো। ৫০ রানের আগেই স্বাগতিক দলের চার ব্যাটারকে ফেরিয়ে বাংলাদেশ ‘এ’ দল দিনের খেলা কিছুটা স্বস্তিতে শেষ করার চেষ্টা করছিল। কিন্তু এরপর জেইক ফ্রেজার ম্যাকগার্ক ও জেসন সাঙ্ঘা গড়ে তোলেন ৯৬ রানের জুটি। ম্যাকগার্ক ৫ চার ও ২ ছক্কায় ৫২ রান করে আউট হন। সাঙ্ঘা ও হ্যারি নিয়েলসেনের জুটি অবিচ্ছিন্ন থেকে ৬১ রান যোগ করেন। দিন শেষে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার সংগ্রহ দাঁড়ায় ২০৪/৫। ‘এ’ দলের মুশফিক হাসান, হাসান মাহমুদ, নাঈম হাসান, হাসান মুরাদ ও এনামুল নিয়েছেন একটি করে উইকেট ।

খেলাক্রিকেট
