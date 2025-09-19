লঙ্কান ক্রিকেটারের বাবার মৃত্যুতে লিটন–তাসকিনদের শোক

ক্রীড়া ডেস্ক
হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন শ্রীলঙ্কার বাঁহাতি স্পিনার দুনিথ ভেল্লালাগের বাবা সুরাঙ্গা ভেল্লালাগে। ভেল্লালাগের বাবার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন লিটন দাস, তাসকিন আহমেদ, তাওহীদ হৃদয়রা।
শোক জানাতে গিয়ে তাসকিন লিখেছেন, ‘দুনিথ ভেল্লালাগের পরিবারের জন্য আমার আন্তরিক প্রার্থনা, তার বাবা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তান ম্যাচের ঠিক পরেই দুনিথ হৃদয়বিদারক খবরটি পান।’
লিটন লিখেছেন, ‘মাথা উঁচু করে চলো দুনিথ ভেল্লালাগে। তোমার বাবা সুরঙ্গা ভেল্লাল্লাগে মারা যাওয়ার খবর শুনে আমি গভীরভাবে দুঃখিত। তিনি নিজেও একজন প্রাক্তন ক্রিকেটার। এই কঠিন সময়ে সর্বশক্তিমান তাকে চিরশান্তি দান করুন এবং পরিবারকে শক্তি দিন।’
তরুণ ব্যাটার হৃদয় শোক জানিয়েছেন এভাবে, ‘আর এই কঠিন সময়ে আমার প্রিয় বন্ধু দুনিথ ভেল্লালাগে এবং তার পরিবারের প্রতি আমার চিন্তাভাবনা এবং প্রার্থনা রইল। তারা যেন শক্তি এবং সান্ত্বনা পান।’
এশিয়া কাপে ‘বি’ গ্রুপের ম্যাচে গতকাল আফগানিস্তানকে ৬ উইকেটে হারিয়েছে শ্রীলঙ্কা। এই জয়ে সুপার ফোর নিশ্চিত করেছে লঙ্কানরা। দল জিতলেও দিনটা মোটেও ভালো যায়নি ভেল্লালাগের। এদিন ৪ ওভার বল করে ৪৯ রান খরচ করেন এই বোলার। নিজের করা শেষ ওভারের কারণেই এদিন ব্যক্তিগত পারফরম্যান্স রাঙাতে পারেননি তিনি। তাঁর করা সেই ওভারে ৫টি ছয় মারেন আফগানিস্তানের অভিজ্ঞ ক্রিকেটার মোহাম্মদ নবি।
তাঁর শেষের ঝড়ে ভর দিয়ে নির্ধারিত ২০ ওভারে ১৬৯ রানের পুঁজি পায় আফগানিস্তান। এর পরও শেষ হাসি হেসেছে শ্রীলঙ্কা। কুশল মেন্ডিসের ফিফটির পাশাপাশি কুশল পেরেরা ও কামিন্দু মেন্ডিসের দুটি ইনিংসে দাঁড়িয়ে ৮ বল হাতে রেখে জয় তুলে নেয় শ্রীলঙ্কা। ৫২ বলে ৭৪ রানে অপরাজিত থাকেন মেন্ডিস। ১৩ বলে ২৬ রানে অপরাজিত থাকেন কামিন্দু। এ ছাড়া ২৮ রান আসে পেরেরার ব্যাট থেকে। দলের জয়ের পর বাবার মৃত্যুর সংবাদ পান ভেল্লালাগে। সব মিলিয়ে জীবন থেকে ভুলে যাওয়ার মতোই একটা দিন গেল ২২ বছর বয়সী ক্রিকেটারের।
৬ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের শীর্ষে থেকে শেষ চারে পা রেখেছে শ্রীলঙ্কা। তাদের এই জয়ে বাংলাদেশও শেষ চারের টিকিট কেটেছে। তিন ম্যাচ শেষে লিটনদের সংগ্রহ ৪ পয়েন্ট।
