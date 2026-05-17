Ajker Patrika
ক্রিকেট

সাকিবের রেকর্ড ভেঙে তাইজুলের পেছনে ছুটছেন রানা

ক্রীড়া ডেস্ক    
সাকিবের রেকর্ড ভেঙে তাইজুলের পেছনে ছুটছেন রানা
পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্টে ১৫ উইকেট পেয়েছেন নাহিদ রানা। ছবি: বিসিবি

পাকিস্তান নাহিদ রানার ‘প্রিয়’ প্রতিপক্ষ বললেও ভুল বলা হবে না। বিদেশের মাঠে হোক কিংবা ঘরে, আগুনে বোলিংয়ে পাকিস্তানকে কাবু করছেন বাংলাদেশের গতিতারকা। এবার তিনি ভেঙে দিলেন সাকিব আল হাসানের রেকর্ড।

আজ সিলেট টেস্টের দ্বিতীয় দিনের লাঞ্চ বিরতির পর পাকিস্তানের ৬ উইকেট ভাগাভাগি করে নিয়েছেন রানা-তাইজুল। খুররম শেহজাদ, সাজিদ খানকে ফিরিয়ে পাকিস্তানের ইনিংসের ইতি টেনেছেন রানা। ৩ উইকেট নিয়ে পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্টে এখন রানার উইকেট ১৫। তাতে পেছনে পড়ে গেলেন সাকিব। টেস্টে পাকিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার পেয়েছেন ১৪ উইকেট।

পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্টে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারীর তালিকায় রানা অবস্থান করছেন পাঁচ নম্বরে। এই তালিকায় সবার ওপরে থাকা তাইজুল তাঁর (রানা) প্রায় দ্বিগুণ উইকেট নিয়েছেন। এশিয়ার এই দলটির বিপক্ষে সর্বোচ্চ ২৯ উইকেট পেয়েছেন তাইজুল। দুই ও তিনে থাকা মেহেদী হাসান মিরাজ ও মোহাম্মদ রফিকের উইকেট ২০ ও ১৭। পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্টে সেরা পাঁচে থাকা উইকেটশিকারীর তালিকায় রানাই একমাত্র পেসার।

মিরপুর, সিলেটে দুই টেস্টেই রানার খেলার ধরন একই। যেখানে মিরপুরে প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে এক উইকেট পেয়েছিলেন রানা। দ্বিতীয় ইনিংসে নিয়েছিলেন ৫ উইকেট। এবার সিলেটে দ্বিতীয় টেস্টে পাকিস্তানের প্রথম ইনিংসেও উইকেট পেয়েছেন তিনি। শুরুতেও মুক্ত হস্তে রান বিলিয়ে দিচ্ছিলেন। কিন্তু প্রয়োজনের সময় উইকেট পেয়ে পাকিস্তানকে গুঁড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। ৪.৭৩ ইকোনমিতে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্টে রানা ১৫ উইকেটের মধ্যে বাবরকেই আউট করেছেন তিন বার। চলমান সিরিজে ৯ উইকেট পেয়েছেন রানা। আর সাকিব ২০২৪ সালের অক্টোবর থেকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলছেন না। সেই সুযোগে তাঁর রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন তাইজুল-রানারা।

পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্টে বাংলাদেশের বোলারের উইকেট
বোলারউইকেট
তাইজুল ইসলাম২৯
মেহেদী হাসান মিরাজ২০
মোহাম্মদ রফিক১৭
নাহিদ রানা১৫
সাকিব আল হাসান১৪

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেটটেস্ট ক্রিকেটবাংলাদেশ পাকিস্তান সিরিজ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিনা খরচে কারিনা কায়সারের মরদেহ দেশে আনছে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস

বিনা খরচে কারিনা কায়সারের মরদেহ দেশে আনছে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস

ওমানে ৪ ভাইয়ের মৃত্যু: মাকে বাঁচাতে ফটকে তালা একমাত্র জীবিত ছেলের

ওমানে ৪ ভাইয়ের মৃত্যু: মাকে বাঁচাতে ফটকে তালা একমাত্র জীবিত ছেলের

‘আজকে পুলিশ মেরে ভাত খাব’

‘আজকে পুলিশ মেরে ভাত খাব’

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাবেক ডিজি সীমান্তে আটক

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাবেক ডিজি সীমান্তে আটক

ফেসবুকে সমালোচনার পর প্রত্যাহার হচ্ছেন এসপিরা

ফেসবুকে সমালোচনার পর প্রত্যাহার হচ্ছেন এসপিরা

সম্পর্কিত

কোলম্যানের নিয়োগ নিয়ে ধোঁয়াশা, বাংলাদেশের কোচ হবেন তো

কোলম্যানের নিয়োগ নিয়ে ধোঁয়াশা, বাংলাদেশের কোচ হবেন তো

১৫৬ রানের লিড নিয়ে দিন পার করল বাংলাদেশ

১৫৬ রানের লিড নিয়ে দিন পার করল বাংলাদেশ

বিসিবির নির্বাচনে ভোটার হলেন তামিম-মাহমুদউল্লাহসহ যে ক্রিকেটাররা

বিসিবির নির্বাচনে ভোটার হলেন তামিম-মাহমুদউল্লাহসহ যে ক্রিকেটাররা

আফগান ক্রিকেটারের মৃত্যুর খবর, পরে জানা গেল আসল ঘটনা

আফগান ক্রিকেটারের মৃত্যুর খবর, পরে জানা গেল আসল ঘটনা