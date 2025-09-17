‘বাংলাদেশের স্বার্থের কথা চিন্তা করে তো শ্রীলঙ্কা খেলবে না’

ক্রীড়া ডেস্ক
টুর্নামেন্টে টিকতে থাকতে হলে আফগানিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশকে অবশ্যই জিততে হতো। আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ গত রাতে ৮ রানের রুদ্ধশ্বাস জয় পেয়েছে। কিন্তু জেতার পরও স্বস্তিতে নেই তানজিদ তামিম-লিটন দাসরা। তাঁদের সুপার ফোরে ওঠার সুতো এখন শ্রীলঙ্কার হাতে।
‘বি’ গ্রুপের শেষ ম্যাচে আগামীকাল আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তান। বাংলাদেশের ভক্ত-সমর্থকেরা যে তীর্থের কাকের মতো এই ম্যাচের দিকে তাকিয়ে থাকবেন, সেটা না বললেও চলছে। কারণ, শ্রীলঙ্কা এই ম্যাচ জিতলে সমীকরণ ছাড়াই বাংলাদেশ উঠে যাবে সুপার ফোরে। যদি উল্টোটা হয় (আফগানিস্তানের জয়), তাহলে বাংলাদেশের স্বার্থের কথা চিন্তা করে লঙ্কানদের বিপক্ষে অনেক বড় ব্যবধানে জিততে হবে।
আবুধাবিতে গত রাতে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান ম্যাচ শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন রাসেল আরনল্ড। শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তান ম্যাচের ওপর যে বাংলাদেশের ভাগ্য ঝুলছে, সেই প্রসঙ্গে লঙ্কান ধারাভাষ্যকার বলেন, ‘দেখুন, বাংলাদেশের কথা চিন্তা করে শ্রীলঙ্কা অবশ্যই খেলবে না। কীভাবে নিজেদের উন্নতি করা যায়, সেটাই তারা (শ্রীলঙ্কা) ভাববে এবং সেটা মাঠে প্রয়োগের চেষ্টা করবে। তারা জানে কীভাবে নিজেদের ভাগ্য বদলাতে হয়। এমনটা হলে উপকার হবে বাংলাদেশেরও।’
নেগেটিভ থেকে পজেটিভ নেট রানরেট পেতে বাংলাদেশকে গতকাল কমপক্ষে ২৩ রানের ব্যবধানে জিততে হতো আফগানদের বিপক্ষে। কিন্তু ১৯তম ওভারের দ্বিতীয় বলে রশিদ খান আউট হলে বাংলাদেশের সেই সমীকরণ নষ্ট হয়ে যায়। কারণ, ১৫৫ রানের লক্ষ্যে নেমে তখন আফগানিস্তানের স্কোর ১৮.২ ওভারে ৮ উইকেটে ১৩২ রান। বাংলাদেশের নেট রানরেটটা আরও কমে যায় শেষ ওভারে তাসকিন আহমেদের খরুচে বোলিংয়ে। ইনিংসের শেষ বলে নুর আহমদকে আউট করার আগে তাসকিন ১৩ রান দিয়েছেন।
রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ জয়ের পর বাংলাদেশকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন আরনল্ড। তাঁর মতে প্রথম দুই ম্যাচের চেয়ে লিটন-তানজিদ হাসান তামিমরা অনেক ভালো খেলেছেন। ম্যাচ শেষে সাংবাদিকদের লঙ্কান ধারাভাষ্যকার বলেন, ‘প্রথম দুই ম্যাচের চেয়ে তারা ভালো খেলেছে। ম্যাচে অনেক বাঁকবদল হয়েছে। সেই চাপটা ধরে রাখতে হতো তাদের। বাংলাদেশের জন্য অনেক ইতিবাচক ব্যাপার আছে এখানে। সুযোগ হারানোর জন্য হয়তো নিজেদের দায়ী করতে পারে। কিন্তু এখনো তাদের আশা বেঁচে আছে।’
বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা দুই দলেরই পয়েন্ট ৪। কিন্তু পজেটিভ নেট রানরেটের (+১.৫৪৬) কারণে লঙ্কানরা শীর্ষে। দুইয়ে থাকা বাংলাদেশের নেট রানরেট -০.২৭০। তবে আফগানিস্তানের পয়েন্ট ২ হলেও তাদের নেট রানরেট গ্রুপে সবার চেয়ে বেশি। রশিদ খানের দলের নেট রানরেট +২.১৫। গ্রুপের অপর দল হংকং কোনো ম্যাচ না জিতেই টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিয়েছে।
বাংলাদেশের এশিয়া কাপে খেলার সম্ভাবনা পুরোটাই এখন নির্ভর করছে শ্রীলঙ্কার ওপর। গ্রুপের শেষ ম্যাচে লঙ্কানরা আফগানিস্তানকে হারালে বাংলাদেশ অনায়াসে খেলবে সুপার ফোরে। তাই ১৮ সেপ্টেম্বরের ম্যাচটিতে শ্রীলঙ্কাকে কি সমর্থন করবেন অধিনায়ক লিটন দাস। পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে এমন প্রশ্ন করা হয় তাঁকে।৮ ঘণ্টা আগে
ইনিংসের প্রথম বলেই মিলল উইকেট। এলবিডব্লিউর ফাঁদে ফেলেন সেদিকউল্লাহ আতালকে। পাওয়ারপ্লের ভেতর চতুর্থ ওভারে ইব্রাহিম জাদরানকেও তুলে নেন নাসুম আহমেদ। তাঁর টাইট বোলিংয়ে ভর করে ১৫৫ রানের পুঁজি নিয়েও আফগানিস্তানকে ৮ রানে হারিয়েছে বাংলাদেশ। বাঁচিয়ে রেখেছে এশিয়া কাপের সুপার ফোরে খেলার আশা।৯ ঘণ্টা আগে
উইকেটে তখন বাংলাদেশের জয়ের পথে কাঁটা হয়ে ছিলেন আজমতউল্লাহ ওমরজাই। চাপকে জয় করে খুল্লাম খুল্লা ব্যাটিং করে যাাচ্ছিলেন তিনি। আফগান ইনিংসের ১৬তম ওভারে তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন তাসকিন আহমেদ। তাসকিনের স্লোয়ার সোজা ব্যাটে খেলতে গিয়েছিলেন। কিন্তু ব্যাটের ওপরের কানায় লেগে তালুবন্দী হলেন সাইফ হাসানের হাতে।১০ ঘণ্টা আগে
শুরুটা দারুণ হলেও মাঝের ওভারে ঘটে ছন্দপতন। সেই ঘাটতি শেষেও আর কাটিয়ে উঠতে পারেনি বাংলাদেশ। সেই ধাক্কায় আফগানিস্তানকে ১৫৫ রানের বেশি লক্ষ্য দিতে পারেনি লিটন দাসের দল।১২ ঘণ্টা আগে