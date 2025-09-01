Ajker Patrika
সাকিবের তাণ্ডবের রাতে ঝোড়ো সেঞ্চুরিতে রেকর্ড গড়লেন নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেটার

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২: ১৭
সাইফার্টের রেকর্ড সেঞ্চুরিতে ম্লান সাকিবের তাণ্ডব। ছবি: ক্রিকইনফো
ঝড়, সাইক্লোন, সুনামি—সেন্ট লুসিয়ার গ্রস আইলেটে সেন্ট লুসিয়া কিংস-অ্যান্টিগা এন্ড বারবুডা ফ্যালকনস ম্যাচে গত রাতে যা হয়েছে, তা বোঝাতে এই শব্দগুলোও যেন কম হয়ে যায়। প্রথমে তাণ্ডব চালিয়েছেন সাকিব আল হাসান। সাকিবের পর টিম সাইফার্টের বিধ্বংসী ইনিংস ছাড়িয়ে গেছে সবকিছু।

আগের মতো তেমন ধারাবাহিক না হলেও সাকিব যেদিন জ্বলে উঠেন, সেদিন প্রতিপক্ষ বোলাররা রীতিমতো চোখে সর্ষেফুল দেখেন। ২৬ বলে ৫টি করে চার ও ছক্কায় করেন ৬৫ রান। সাকিবের তাণ্ডবের রাতে টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া অ্যান্টিগা এন্ড বারবুডা ফ্যালকনস ২০ ওভারে ৪ উইকেটে ২০৪ রান করেছে। বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডারের তাণ্ডব ম্লান করে সেন্ট লুসিয়া ১৩ বল হাতে রেখে ৬ উইকেটে জিতেছে। সেন্ট লুসিয়ার সাইফার্ট ৪০ বলে সেঞ্চুরি করে সিপিএলে যৌথভাবে দ্রুততম সেঞ্চুরির কীর্তি গড়লেন। এর আগে আন্দ্রে রাসেল ২০১৮ সিপিএলে ৪০ বলে সেঞ্চুরি করেছিলেন। সাত বছর আগে ত্রিনিদাদের পোর্ট অব স্পেনে তিনি তাণ্ডব চালিয়েছিলেন ত্রিনবাগোর বিপক্ষে। রাসেল তখন খেলেছিলেন গায়ানার হয়ে।

অ্যান্টিগার দেওয়া ২০৫ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ১৭.৫ ওভারে ৪ উইকেটে ২০৬ রান করেছে সেন্ট লুসিয়া। ম্যাচসেরার পুরস্কার নিশ্চিতভাবেই উঠেছে সাইফার্টের হাতে। ৫৩ বলে ১০ চার ও ৯ ছক্কায় ১২৫ রান করে অপরাজিত থাকেন নিউজিল্যান্ডের এই ওপেনার। সাইফার্টকে দুই দলের অধিনায়কই প্রশংসায় ভাসিয়েছেন। ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সাইফার্টকে নিয়ে সেন্ট লুসিয়া অধিনায়ক ডেভিড ভিসে বলেন, ‘সে (সাইফার্ট) দারুণ ক্রিকেটার। ভালো ফর্মে আছে। রান করতে ক্ষুধার্ত থাকে এবং কখনো উইকেট বিলিয়ে দেয় না। এটা খুব দারুণ ব্যাপার।’

সাইফার্টের প্রশংসার পাশাপাশি অ্যান্টিগা অধিনায়ক ইমাদ ওয়াসিম নিজেদের বাজে ফিল্ডিংকেও দায়ী করেছেন। ইমাদ বলেন, ‘যখন আপনি ভালো ক্রিকেটারকে ভালো উইকেটে জীবন দেবেন, সে ম্যাচ শেষ করে আসবে। এমন উইকেটে ক্যাচ মিস করলে বোলারদের কাজটা একটু কঠিন হয়ে যায়। টিম সাইফার্ট অসাধারণ খেলেছে। পুরো কৃতিত্ব তার প্রাপ্য।’

হেলমেটের ফিতা কামড়ে সাকিবের ঝড়হেলমেটের ফিতা কামড়ে সাকিবের ঝড়

২০ বলে ফিফটি করে সিপিএলে নন ক্যারিবীয় ব্যাটারদের মধ্যে যৌথভাবে চতুর্থ দ্রুততম ফিফটি করেন সাকিব। লুক রনকিরও ২০ বলে ফিফটি রয়েছে সিপিএলে। সাকিবের ২৬ বলে ৬১ রানের ইনিংসের প্রশংসা করেছেন ইমাদ। অ্যান্টিগা অধিনায়ক বলেন, ‘সাকিব ব্যাটিংয়ে এসে দারুণ ইনিংস খেলেছে।’

এই হারে ৮ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে ২০২৫ সিপিএলের পয়েন্ট টেবিলের তিনে অ্যান্টিগা। ১০ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স। সেন্ট লুসিয়া কিংসের ১০ পয়েন্ট হলেও নেট রানরেটের কারণে দুইয়ে রয়েছে দলটি।

সিপিএলে দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড

বল দল প্রতিপক্ষ সাল
টিম সাইফার্ট ৪০ সেন্ট লুসিয়া অ্যান্টিগা ২০২৫

আন্দ্রে রাসেল ৪০ জ্যামাইকা ত্রিনবাগো ২০১৮

শাই হোপ ৪১ গায়ানা বার্বাডোজ ২০২৩

বিষয়:

খেলাসাকিব আল হাসানক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
