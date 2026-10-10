ভিসা জটিলতায় ওমান সফর স্থগিত

আগের দিন আনুষ্ঠানিক ফটোসেশন, বিকেলে অনুশীলন—সবই হয়েছে পরিকল্পনামতো। কিন্তু ওড়াল দেওয়ার আগে জানা গেল, ভিসা না পাওয়ায় আপাতত ওমান যাওয়া হচ্ছে না বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের। আফগানিস্তানের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের যুব ওয়ানডে সিরিজ খেলতে নির্ধারিত সফর স্থগিত হওয়ার ঘটনায় বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।
আজ সকালে দলের ওমানের উদ্দেশে রওনা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আগের দিন রাতে ক্রিকেটারদের জানিয়ে দেওয়া হয়, ভিসা জটিলতায় নির্ধারিত ফ্লাইটে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। পরে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সফর স্থগিতের বিষয়টি নিশ্চিতও করে বিসিবি।
বিসিবির ভাষ্য অনুযায়ী, সিরিজের স্বাগতিক আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (এসিবি) ওমান কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে বলে জানিয়েছে। সেপ্টেম্বরের শুরুতে ভিসার প্রক্রিয়া শুরু হলেও এখনো তা সম্পন্ন হয়নি। ভিসা পাওয়া বিসিবির নিয়ন্ত্রণে নেই উল্লেখ করে বোর্ড জানিয়েছে, দলকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। অনুমতি মিললেই যাত্রার ব্যবস্থা করা হবে। আগামী দু-এক দিনের মধ্যে দলটি ওমান যেতে পারে বলে একটি সূত্র জানিয়েছে।
ওমানের ক্রিকেট একাডেমি মাঠে আগামী ১৩ অক্টোবর প্রথম ম্যাচ দিয়ে সিরিজ শুরু হওয়ার কথা ছিল। পরের চারটি ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল ১৫, ১৮, ২০ ও ২৩ অক্টোবর। তবে সময়মতো ভিসা না পাওয়ায় পুরো সূচি নিয়েই অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।
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