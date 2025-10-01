বিসিবি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন তামিম

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচন নিয়ে কিছুদিন ধরেই আলোচনা–সমালোনায় মুখর ছিল দেশের ক্রিকেটাঙ্গন। এবার আলোচনার নতুন মোড় দিলেন তামিম ইকবাল। বিসিবি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন সাবেক অধিনায়ক।
আজ দুপুর ১২টা পর্যন্ত বিসিবির পরিচালনা পর্ষদ নির্বাচনের প্রার্থীতা বাতিলের শেষ সময়। তার আগে ১০টা দিকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামের পাশে অবস্থিত বিসিবি অফিসে হাজির হন তামিম। এরপর দেশের ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রার্থীতা প্রত্যাহার করেন বাঁ হাতি ব্যাটার। তামিমের ঘনিষ্ঠ সূত্র আজকের পত্রিকাকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
বিসিবি কয়েকটি ক্লাবকে কাউন্সিলরশিপ না দেওয়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন তামিম। তাই চূড়ান্ত যাচাই বাছাই শেষ মনোনয়ন টিকে গেলেও স্বেচ্ছায় বিসিবি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন জাতীয় দলের এক সময়কার নিয়মিত মুখ।
বিস্তারিত আসছে.....
বিস্তারিত আসছে.....
