৭৪ ভোটের ৭৩টি তামিমের, হলেন বিসিবি সভাপতি

নির্বাচন ঘিরে আজ বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিবেশটা ছিল অন্য রকম। পরিবেশ যেমনই থাকুক না কেন, নির্বাচনের ফল ছিল অনেকটাই অনুমিত। বিসিবির অ্যাডহক কমিটির প্রধান তামিম ইকবাল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে হয়েছেন বোর্ড পরিচালক। পরিচালকদের ভোটে হয়ে গেলেন বিসিবি সভাপতি।
৭৪ ভোটের মধ্যে ৭৩টি পেয়ে বিসিবি পরিচালক হয়েছেন তামিম ইকবাল। পরিচালকদের ভোটে ১৭তম বিসিবি সভাপতি হয়েছেন দেশের সাবেক এই অধিনায়ক। সহসভাপতি হয়েছেন ফাহিম সিনহা। তামিম ওল্ড ডিওএইচএস ক্লাব থেকে কাউন্সিলর হয়েছিলেন। তামিমসহ ক্লাব ক্যাটাগরি থেকে নির্বাচিত হয়েছেন ১২ পরিচালক। অন্যরা হলেন ফাহিম সিনহা, মাসুদুজ্জামান, রফিকুল ইসলাম, সাঈদ ইব্রাহীম, ইসরাফিল খসরু, শানিয়ান তানিম, ফয়সাল ইয়াসির, মির্জা ইয়াসির, রফিকুল ইসলাম, সাকিব আহমেদ ও ড. সরকার মাহবুব শামীম। এই ক্যাটাগরি থেকে হেরেছেন মেজর ইমরোজ আহমেদ (অব.), আমজাদ হোসেন, ফায়জুর মিতু ও বোরহানুল হোসেন পাপ্পু। আমজাদ ও মিতু আগের বোর্ডের পরিচালক ছিলেন।
তামিমদের অধীনে আজ অনুষ্ঠিত বিসিবি নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ আমেজ হারিয়েছে আগেই। ঈদের আগে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন তিন প্রার্থী। তখন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন আট পরিচালক। চট্টগ্রাম ও ঢাকা থেকে দুজন করে এবং রাজশাহী, রংপুর ও সিলেট থেকে একজন করে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিচালক হয়েছেন। চট্টগ্রাম থেকে হয়েছেন বিসিবির সাবেক প্রধান নির্বাচক মিনহাজুল আবেদীন নান্নু। আর ক্যাটাগরি-৩ থেকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিচালক হয়েছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্যাল এডুকেশন বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত ও সাবেক পরিচালক সিরাজউদ্দিন মোহাম্মদ আলমগীর। তিনি বিসিবির বর্তমান সভাপতি তামিমের ফুফা।
২৫ জনের মধ্যে দুজন আসবেন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের (এনএসসি) প্রতিনিধি হিসেবে। অন্য ২৩ জনের মধ্যে আগেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আটজন পরিচালক নির্বাচিত হয়েছেন। আজ ক্লাব ক্যাটাগরি থেকে হয়েছেন ১২ জন। অন্য তিনজন হয়েছেন খুলনা ও বরিশাল বিভাগ থেকে। মিজানুর রহমান বরিশাল বিভাগ থেকে পরিচালক নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি বিপিএলের দল ফরচুন বরিশালের স্বত্বাধিকারী। খুলনা বিভাগ থেকে পরিচালক হয়েছেন শান্তনু ইসলাম ও শফিকুল আলম। এনএসসি থেকে হয়েছেন শেখ মোহাম্মদ রুহুল আমিন ও মোহাম্মদ সরফরাজ আহমেদ।
আট মাসের মধ্যে দুবার হচ্ছে বিসিবি নির্বাচন। গত বছরের অক্টোবরে আমিনুল ইসলাম বুলবুল হয়েছিলেন বিসিবি সভাপতি। সহসভাপতি হয়েছিলেন ফারুক আহমেদ ও শাখাওয়াত হোসেন। গত ৭ এপ্রিল বিসিবির পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে দেওয়ার পর তামিমকে করা হয়েছিল অ্যাডহক কমিটির প্রধান। এবার তিনিই হলেন বিসিবি সভাপতি।
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