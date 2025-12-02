চট্টগ্রামে তামিমের হাতেই শেষ আয়ারল্যান্ড, সিরিজ বাংলাদেশের

ক্রীড়া ডেস্ক
চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আজ রাজত্ব করেছেন তানজিদ হাসান তামিম। ফিল্ডিংয়ে পাঁচ ক্যাচ ধরে নাম লিখিয়েছেন রেকর্ড বইয়ে। এরপর ব্যাটিংয়ে নেমে আয়ারল্যান্ডের বোলারদের তুলোধুনো করেছেন তামিম। তামিমময় বিকেলে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে আইরিশদের উড়িয়ে সিরিজ নিশ্চিত করল বাংলাদেশ।
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের প্রথম দুই টি-টোয়েন্টি সন্ধ্যার সময় হলেও আজ চট্টগ্রামে তৃতীয় টি-টোয়েন্টি হয়েছে দিনের আলোয়। ফিল্ডিংয়ে অর্ধেক কাজ সেরে রাখে বাংলাদেশ। স্বাগতিকদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে ১১৭ রানে গুটিয়ে যায় আয়ারল্যান্ড। ১১৮ রানের লক্ষ্য তাড়া করে ৩২ বল হাতে রেখে ৮ উইকেটে জিতেছে বাংলাদেশ। তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ ২-১ ব্যবধানে জিতল লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ।
১১৮ রানের লক্ষ্যে নেমে আক্রমণাত্মক শুরু করে বাংলাদেশ। দুই ওপেনার তানজিদ হাসান তামিম ও সাইফ হাসান গড়েন ২৪ বলে ৩৮ রানের জুটি। চতুর্থ ওভারের শেষ বলে সাইফকে (১৯) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন ক্রেগ ইয়াং। উইকেট ছেড়ে বেরিয়ে খেলতে গিয়ে মিড অনে মার্ক অ্যাডাইরের তালুবন্দী হয়েছেন সাইফ। তিন নম্বরে নামা অধিনায়ক লিটন দাস ৭ বলে ৮ রান করে ফিরেছেন।
সাইফ-লিটনের বিদায়ে বাংলাদেশের স্কোর হয়ে যায় ৫.২ ওভারে ২ উইকেটে ৪৬ রান। তবে দ্রুত ২ উইকেট হারালেও স্বাগতিকদের ম্যাচ জিততে কোনো অসুবিধা হয়নি। তৃতীয় উইকেটে ৫০ বলে ৭৩ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটি গড়েন তানজিদ হাসান তামিম ও পারভেজ হোসেন ইমন। ১১তম ওভারে গ্যারেথ ডেলানিকে পিটিয়ে একাই ১৭ রান নিয়েছেন তানজিদ তামিম। সেই ওভারে তামিম এক ওভারে দুই ছক্কা ও এক চার মেরেছেন।
৩৮ বলে তানজিদ তামিম তুলে নিয়েছেন আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারের ১১তম ফিফটি। ১৪তম ওভারের প্রথম বলে ইয়াংকে ছক্কা মেরে তামিম তুলে নেন ফিফটি। সেই ওভারের চতুর্থ বলে ইয়াংকে মিড উইকেট দিয়ে পুল করে চার মেরে বাংলাদেশকে এনে দেন ৮ উইকেটের আয়েশী জয়। ৩৬ বলে ৪ চার ও ৩ ছক্কায় ৫৫ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে ম্যাচসেরা হয়েছেন তানজিদ হাসান তামিম। ইমন ২৬ বলে ১ চার ও ৩ ছক্কায় ৩৩ রান করে অপরাজিত থাকেন। আয়ারল্যান্ডের হ্যারি টেক্টর ও ইয়াং একটি করে উইকেট নিয়েছেন।
এর আগে টস জিতে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে আগে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন আয়ারল্যান্ড অধিনায়ক পল স্টার্লিং। প্রথম ৫ ওভারে ১ উইকেটে ৫০ রান করলেও আইরিশরা উইকেট হারিয়েছে নিয়মিত বিরতিতে। সফরকারীরা ১৯.৫ ওভারে ১১৭ রানে গুটিয়ে গেছে। সর্বোচ্চ ৩৮ রান এসেছে অধিনায়ক স্টার্লিংয়ের ব্যাট থেকে। ২৭ বলের ইনিংসে মেরেছেন ৫ চার ও ১ ছক্কা। মোস্তাফিজুর রহমান ও রিশাদ হোসেন নিয়েছেন তিনটি করে উইকেট। মোস্তাফিজ ৩ ওভারে খরচ করেন ১১ রান। শরীফুল পেয়েছেন ২ উইকেট। শেখ মেহেদী হাসান ও সাইফউদ্দিন নিয়েছেন একটি করে উইকেট। সিরিজে ৪ উইকেট নিয়ে সিরিজসেরা হয়েছেন শেখ মেহেদী হাসান।
আরও পড়ুন:
চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আজ রাজত্ব করেছেন তানজিদ হাসান তামিম। ফিল্ডিংয়ে পাঁচ ক্যাচ ধরে নাম লিখিয়েছেন রেকর্ড বইয়ে। এরপর ব্যাটিংয়ে নেমে আয়ারল্যান্ডের বোলারদের তুলোধুনো করেছেন তামিম। তামিমময় বিকেলে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে আইরিশদের উড়িয়ে সিরিজ নিশ্চিত করল বাংলাদেশ।
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের প্রথম দুই টি-টোয়েন্টি সন্ধ্যার সময় হলেও আজ চট্টগ্রামে তৃতীয় টি-টোয়েন্টি হয়েছে দিনের আলোয়। ফিল্ডিংয়ে অর্ধেক কাজ সেরে রাখে বাংলাদেশ। স্বাগতিকদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে ১১৭ রানে গুটিয়ে যায় আয়ারল্যান্ড। ১১৮ রানের লক্ষ্য তাড়া করে ৩২ বল হাতে রেখে ৮ উইকেটে জিতেছে বাংলাদেশ। তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ ২-১ ব্যবধানে জিতল লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ।
১১৮ রানের লক্ষ্যে নেমে আক্রমণাত্মক শুরু করে বাংলাদেশ। দুই ওপেনার তানজিদ হাসান তামিম ও সাইফ হাসান গড়েন ২৪ বলে ৩৮ রানের জুটি। চতুর্থ ওভারের শেষ বলে সাইফকে (১৯) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন ক্রেগ ইয়াং। উইকেট ছেড়ে বেরিয়ে খেলতে গিয়ে মিড অনে মার্ক অ্যাডাইরের তালুবন্দী হয়েছেন সাইফ। তিন নম্বরে নামা অধিনায়ক লিটন দাস ৭ বলে ৮ রান করে ফিরেছেন।
সাইফ-লিটনের বিদায়ে বাংলাদেশের স্কোর হয়ে যায় ৫.২ ওভারে ২ উইকেটে ৪৬ রান। তবে দ্রুত ২ উইকেট হারালেও স্বাগতিকদের ম্যাচ জিততে কোনো অসুবিধা হয়নি। তৃতীয় উইকেটে ৫০ বলে ৭৩ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটি গড়েন তানজিদ হাসান তামিম ও পারভেজ হোসেন ইমন। ১১তম ওভারে গ্যারেথ ডেলানিকে পিটিয়ে একাই ১৭ রান নিয়েছেন তানজিদ তামিম। সেই ওভারে তামিম এক ওভারে দুই ছক্কা ও এক চার মেরেছেন।
৩৮ বলে তানজিদ তামিম তুলে নিয়েছেন আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারের ১১তম ফিফটি। ১৪তম ওভারের প্রথম বলে ইয়াংকে ছক্কা মেরে তামিম তুলে নেন ফিফটি। সেই ওভারের চতুর্থ বলে ইয়াংকে মিড উইকেট দিয়ে পুল করে চার মেরে বাংলাদেশকে এনে দেন ৮ উইকেটের আয়েশী জয়। ৩৬ বলে ৪ চার ও ৩ ছক্কায় ৫৫ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে ম্যাচসেরা হয়েছেন তানজিদ হাসান তামিম। ইমন ২৬ বলে ১ চার ও ৩ ছক্কায় ৩৩ রান করে অপরাজিত থাকেন। আয়ারল্যান্ডের হ্যারি টেক্টর ও ইয়াং একটি করে উইকেট নিয়েছেন।
এর আগে টস জিতে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে আগে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন আয়ারল্যান্ড অধিনায়ক পল স্টার্লিং। প্রথম ৫ ওভারে ১ উইকেটে ৫০ রান করলেও আইরিশরা উইকেট হারিয়েছে নিয়মিত বিরতিতে। সফরকারীরা ১৯.৫ ওভারে ১১৭ রানে গুটিয়ে গেছে। সর্বোচ্চ ৩৮ রান এসেছে অধিনায়ক স্টার্লিংয়ের ব্যাট থেকে। ২৭ বলের ইনিংসে মেরেছেন ৫ চার ও ১ ছক্কা। মোস্তাফিজুর রহমান ও রিশাদ হোসেন নিয়েছেন তিনটি করে উইকেট। মোস্তাফিজ ৩ ওভারে খরচ করেন ১১ রান। শরীফুল পেয়েছেন ২ উইকেট। শেখ মেহেদী হাসান ও সাইফউদ্দিন নিয়েছেন একটি করে উইকেট। সিরিজে ৪ উইকেট নিয়ে সিরিজসেরা হয়েছেন শেখ মেহেদী হাসান।
আরও পড়ুন:
ক্রীড়া ডেস্ক
চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আজ রাজত্ব করেছেন তানজিদ হাসান তামিম। ফিল্ডিংয়ে পাঁচ ক্যাচ ধরে নাম লিখিয়েছেন রেকর্ড বইয়ে। এরপর ব্যাটিংয়ে নেমে আয়ারল্যান্ডের বোলারদের তুলোধুনো করেছেন তামিম। তামিমময় বিকেলে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে আইরিশদের উড়িয়ে সিরিজ নিশ্চিত করল বাংলাদেশ।
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের প্রথম দুই টি-টোয়েন্টি সন্ধ্যার সময় হলেও আজ চট্টগ্রামে তৃতীয় টি-টোয়েন্টি হয়েছে দিনের আলোয়। ফিল্ডিংয়ে অর্ধেক কাজ সেরে রাখে বাংলাদেশ। স্বাগতিকদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে ১১৭ রানে গুটিয়ে যায় আয়ারল্যান্ড। ১১৮ রানের লক্ষ্য তাড়া করে ৩২ বল হাতে রেখে ৮ উইকেটে জিতেছে বাংলাদেশ। তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ ২-১ ব্যবধানে জিতল লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ।
১১৮ রানের লক্ষ্যে নেমে আক্রমণাত্মক শুরু করে বাংলাদেশ। দুই ওপেনার তানজিদ হাসান তামিম ও সাইফ হাসান গড়েন ২৪ বলে ৩৮ রানের জুটি। চতুর্থ ওভারের শেষ বলে সাইফকে (১৯) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন ক্রেগ ইয়াং। উইকেট ছেড়ে বেরিয়ে খেলতে গিয়ে মিড অনে মার্ক অ্যাডাইরের তালুবন্দী হয়েছেন সাইফ। তিন নম্বরে নামা অধিনায়ক লিটন দাস ৭ বলে ৮ রান করে ফিরেছেন।
সাইফ-লিটনের বিদায়ে বাংলাদেশের স্কোর হয়ে যায় ৫.২ ওভারে ২ উইকেটে ৪৬ রান। তবে দ্রুত ২ উইকেট হারালেও স্বাগতিকদের ম্যাচ জিততে কোনো অসুবিধা হয়নি। তৃতীয় উইকেটে ৫০ বলে ৭৩ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটি গড়েন তানজিদ হাসান তামিম ও পারভেজ হোসেন ইমন। ১১তম ওভারে গ্যারেথ ডেলানিকে পিটিয়ে একাই ১৭ রান নিয়েছেন তানজিদ তামিম। সেই ওভারে তামিম এক ওভারে দুই ছক্কা ও এক চার মেরেছেন।
৩৮ বলে তানজিদ তামিম তুলে নিয়েছেন আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারের ১১তম ফিফটি। ১৪তম ওভারের প্রথম বলে ইয়াংকে ছক্কা মেরে তামিম তুলে নেন ফিফটি। সেই ওভারের চতুর্থ বলে ইয়াংকে মিড উইকেট দিয়ে পুল করে চার মেরে বাংলাদেশকে এনে দেন ৮ উইকেটের আয়েশী জয়। ৩৬ বলে ৪ চার ও ৩ ছক্কায় ৫৫ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে ম্যাচসেরা হয়েছেন তানজিদ হাসান তামিম। ইমন ২৬ বলে ১ চার ও ৩ ছক্কায় ৩৩ রান করে অপরাজিত থাকেন। আয়ারল্যান্ডের হ্যারি টেক্টর ও ইয়াং একটি করে উইকেট নিয়েছেন।
এর আগে টস জিতে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে আগে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন আয়ারল্যান্ড অধিনায়ক পল স্টার্লিং। প্রথম ৫ ওভারে ১ উইকেটে ৫০ রান করলেও আইরিশরা উইকেট হারিয়েছে নিয়মিত বিরতিতে। সফরকারীরা ১৯.৫ ওভারে ১১৭ রানে গুটিয়ে গেছে। সর্বোচ্চ ৩৮ রান এসেছে অধিনায়ক স্টার্লিংয়ের ব্যাট থেকে। ২৭ বলের ইনিংসে মেরেছেন ৫ চার ও ১ ছক্কা। মোস্তাফিজুর রহমান ও রিশাদ হোসেন নিয়েছেন তিনটি করে উইকেট। মোস্তাফিজ ৩ ওভারে খরচ করেন ১১ রান। শরীফুল পেয়েছেন ২ উইকেট। শেখ মেহেদী হাসান ও সাইফউদ্দিন নিয়েছেন একটি করে উইকেট। সিরিজে ৪ উইকেট নিয়ে সিরিজসেরা হয়েছেন শেখ মেহেদী হাসান।
আরও পড়ুন:
চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আজ রাজত্ব করেছেন তানজিদ হাসান তামিম। ফিল্ডিংয়ে পাঁচ ক্যাচ ধরে নাম লিখিয়েছেন রেকর্ড বইয়ে। এরপর ব্যাটিংয়ে নেমে আয়ারল্যান্ডের বোলারদের তুলোধুনো করেছেন তামিম। তামিমময় বিকেলে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে আইরিশদের উড়িয়ে সিরিজ নিশ্চিত করল বাংলাদেশ।
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের প্রথম দুই টি-টোয়েন্টি সন্ধ্যার সময় হলেও আজ চট্টগ্রামে তৃতীয় টি-টোয়েন্টি হয়েছে দিনের আলোয়। ফিল্ডিংয়ে অর্ধেক কাজ সেরে রাখে বাংলাদেশ। স্বাগতিকদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে ১১৭ রানে গুটিয়ে যায় আয়ারল্যান্ড। ১১৮ রানের লক্ষ্য তাড়া করে ৩২ বল হাতে রেখে ৮ উইকেটে জিতেছে বাংলাদেশ। তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ ২-১ ব্যবধানে জিতল লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ।
১১৮ রানের লক্ষ্যে নেমে আক্রমণাত্মক শুরু করে বাংলাদেশ। দুই ওপেনার তানজিদ হাসান তামিম ও সাইফ হাসান গড়েন ২৪ বলে ৩৮ রানের জুটি। চতুর্থ ওভারের শেষ বলে সাইফকে (১৯) ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন ক্রেগ ইয়াং। উইকেট ছেড়ে বেরিয়ে খেলতে গিয়ে মিড অনে মার্ক অ্যাডাইরের তালুবন্দী হয়েছেন সাইফ। তিন নম্বরে নামা অধিনায়ক লিটন দাস ৭ বলে ৮ রান করে ফিরেছেন।
সাইফ-লিটনের বিদায়ে বাংলাদেশের স্কোর হয়ে যায় ৫.২ ওভারে ২ উইকেটে ৪৬ রান। তবে দ্রুত ২ উইকেট হারালেও স্বাগতিকদের ম্যাচ জিততে কোনো অসুবিধা হয়নি। তৃতীয় উইকেটে ৫০ বলে ৭৩ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটি গড়েন তানজিদ হাসান তামিম ও পারভেজ হোসেন ইমন। ১১তম ওভারে গ্যারেথ ডেলানিকে পিটিয়ে একাই ১৭ রান নিয়েছেন তানজিদ তামিম। সেই ওভারে তামিম এক ওভারে দুই ছক্কা ও এক চার মেরেছেন।
৩৮ বলে তানজিদ তামিম তুলে নিয়েছেন আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারের ১১তম ফিফটি। ১৪তম ওভারের প্রথম বলে ইয়াংকে ছক্কা মেরে তামিম তুলে নেন ফিফটি। সেই ওভারের চতুর্থ বলে ইয়াংকে মিড উইকেট দিয়ে পুল করে চার মেরে বাংলাদেশকে এনে দেন ৮ উইকেটের আয়েশী জয়। ৩৬ বলে ৪ চার ও ৩ ছক্কায় ৫৫ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে ম্যাচসেরা হয়েছেন তানজিদ হাসান তামিম। ইমন ২৬ বলে ১ চার ও ৩ ছক্কায় ৩৩ রান করে অপরাজিত থাকেন। আয়ারল্যান্ডের হ্যারি টেক্টর ও ইয়াং একটি করে উইকেট নিয়েছেন।
এর আগে টস জিতে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে আগে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন আয়ারল্যান্ড অধিনায়ক পল স্টার্লিং। প্রথম ৫ ওভারে ১ উইকেটে ৫০ রান করলেও আইরিশরা উইকেট হারিয়েছে নিয়মিত বিরতিতে। সফরকারীরা ১৯.৫ ওভারে ১১৭ রানে গুটিয়ে গেছে। সর্বোচ্চ ৩৮ রান এসেছে অধিনায়ক স্টার্লিংয়ের ব্যাট থেকে। ২৭ বলের ইনিংসে মেরেছেন ৫ চার ও ১ ছক্কা। মোস্তাফিজুর রহমান ও রিশাদ হোসেন নিয়েছেন তিনটি করে উইকেট। মোস্তাফিজ ৩ ওভারে খরচ করেন ১১ রান। শরীফুল পেয়েছেন ২ উইকেট। শেখ মেহেদী হাসান ও সাইফউদ্দিন নিয়েছেন একটি করে উইকেট। সিরিজে ৪ উইকেট নিয়ে সিরিজসেরা হয়েছেন শেখ মেহেদী হাসান।
আরও পড়ুন:
যেখানেই বল, সেখানেই তানজিদ হাসান তামিম—চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড তৃতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচটা যেন এমনই। আয়ারল্যান্ডের অর্ধেক উইকেটেই তাঁর অবদান রয়েছে। তবে বোলার হিসেবে নয়। ফিল্ডার হিসেবে গুনে গুনে পাঁচ ক্যাচ ধরেছেন।১ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটারদের ব্যর্থতায় ৩৯ রানে হেরেছে বাংলাদেশ। একই মাঠে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ ৪ উইকেটে জিতলেও শেষ মুহূর্তে এলোমেলো ব্যাটিং করতে দেখা গেছে। আজ চট্টগ্রামে২ ঘণ্টা আগে
২০২৬ বিশ্বকাপকে সামনে রেখে ফিটনেস ইস্যুতে কোনো ছাড় দিতে চান না কার্লো আনচেলত্তি। তাই বিশ্ব ফুটবলের ২৩ তম আসরে জায়গা করে নেওয়াটা বেশ কঠিনই হতে পারে নেইমার, ভিনিসিয়ুস জুনিয়রদের জন্য। আনচেলত্তির সোজাসাপ্টা কথা, শতভাগ ফিট না হলে এই দুই ফুটবলারকে বিশ্বকাপ দলের জন্য বিবেচনা করবেন না তিনি।২ ঘণ্টা আগে
ব্রিসবেন টেস্টের দুই দিন আগে একাদশ দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। চোট পাওয়ায় অ্যাশেজ সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে উসমান খাজার খেলা নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়েছিল। অবশেষে সে শঙ্কাই সত্যি হলো। তারকা ব্যাটারকে ছাড়াই ব্রিসবেন টেস্ট খেলতে নামবে অস্ট্রেলিয়া।৩ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
যেখানেই বল, সেখানেই তানজিদ হাসান তামিম—চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড তৃতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচটা যেন এমনই। আয়ারল্যান্ডের অর্ধেক উইকেটেই তাঁর অবদান রয়েছে। তবে বোলার হিসেবে নয়। ফিল্ডার হিসেবে গুনে গুনে পাঁচ ক্যাচ ধরেছেন।
আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এক ইনিংসে পাঁচ ক্যাচ নিয়েবাংলাদেশের ফিল্ডারদের মধ্যে তো বটেই। তানজিদ তামিম সব মিলিয়েই এক ইনিংসে সর্বোচ্চ ক্যাচের রেকর্ড গড়েছেন। সমান পাঁচ ক্যাচ নিয়ে তাঁর সঙ্গে এই তালিকায় যৌথভাবে শীর্ষে আরও দুই ক্রিকেটার। মালদ্বীপের ওয়েদাগে মালিন্দা ও সুইডেনের সেদিক সাহাক এক ইনিংসে পাঁচটি করে ক্যাচ নিয়েছেন। ২০২৩ সালে কাতারের বিপক্ষে মালদ্বীপের মালিন্দা এই কীর্তি গড়েছিলেন। সুইডেনের সেদিকের পাঁচ ক্যাচ নেওয়ার রেকর্ডটা হয়েছে এ বছরের সেপ্টেম্বরে আইল অব ম্যানের বিপক্ষে।
আয়ারল্যান্ডের ষষ্ঠ থেকে দশম—শেষ পাঁচ উইকেটের প্রত্যেকটিতে ক্যাচ ধরেছেন তানজিদ তামিম। শুরুটা করেছেন ১৬তম ওভারের পঞ্চম বলে গ্যারেথ ডেলানিকে দিয়ে। ১৭তম ওভারের তৃতীয় বলে রিশাদকে তুলে মারতে গিয়ে ডেলানি লং অফে ধরা পড়েছেন তানজিদ তামিমের হাতে। এরপর ১৮তম ওভারের তৃতীয় ও ষষ্ঠ বলে মার্ক অ্যাডাইর ও ম্যাথু হামফ্রিজের ক্যাচ তালুবন্দী করেছেন তানজিদ তামিম। মোস্তাফিজকে তুলে মারতে গিয়ে অ্যাডাইর, হামফ্রিজ দুজনেই লং অনে তানজিদ তামিমের তালুবন্দী করেছেন। পরবর্তীতে শরীফুল ইসলামের বলে লং অফে তামিম ধরেছেন গ্যারেথ ডেলানির ক্যাচ। শেষটা করেছেন ২০তম ওভারের পঞ্চম বলে বেন হোয়াইটের ক্যাচ ধরে। আইরিশদের ইনিংসের ইতি টেনেছেন মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন।
তানজিদ তামিমের পর বাংলাদেশের ফিল্ডারদের মধ্যে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এক ইনিংসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ তিনটি ক্যাচ ধরার রেকর্ড রয়েছে। সাব্বির রহমান তিনবার এক ইনিংসে তিনটি করে ক্যাচ ধরার রেকর্ড ধরেছেন তিন প্রতিপক্ষের বিপক্ষে। ২০১৬ সালে জিম্বাবুয়ে ও পাকিস্তানের বিপক্ষে এই কীর্তি গড়েছিলেন। ২০১৮ সালে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে তিন ক্যাচ ধরেছিলেন সাব্বির। ২০১৬ সালে মাশরাফি বিন মর্তুজা সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে তিন ক্যাচ ধরেছিলেন।
আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এক ইনিংসে সর্বোচ্চ ক্যাচ
দল ক্যাচ প্রতিপক্ষ সাল
তানজিদ হাসান তামিম বাংলাদেশ ৫ আয়ারল্যান্ড ২০২৫
সেদিক সাহাক সুইডেন ৫ আইল অব ম্যান ২০২৫
ওয়েদাগে মালিন্দা মালদ্বীপ ৫ কাতার ২০২৩
যেখানেই বল, সেখানেই তানজিদ হাসান তামিম—চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড তৃতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচটা যেন এমনই। আয়ারল্যান্ডের অর্ধেক উইকেটেই তাঁর অবদান রয়েছে। তবে বোলার হিসেবে নয়। ফিল্ডার হিসেবে গুনে গুনে পাঁচ ক্যাচ ধরেছেন।
আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এক ইনিংসে পাঁচ ক্যাচ নিয়েবাংলাদেশের ফিল্ডারদের মধ্যে তো বটেই। তানজিদ তামিম সব মিলিয়েই এক ইনিংসে সর্বোচ্চ ক্যাচের রেকর্ড গড়েছেন। সমান পাঁচ ক্যাচ নিয়ে তাঁর সঙ্গে এই তালিকায় যৌথভাবে শীর্ষে আরও দুই ক্রিকেটার। মালদ্বীপের ওয়েদাগে মালিন্দা ও সুইডেনের সেদিক সাহাক এক ইনিংসে পাঁচটি করে ক্যাচ নিয়েছেন। ২০২৩ সালে কাতারের বিপক্ষে মালদ্বীপের মালিন্দা এই কীর্তি গড়েছিলেন। সুইডেনের সেদিকের পাঁচ ক্যাচ নেওয়ার রেকর্ডটা হয়েছে এ বছরের সেপ্টেম্বরে আইল অব ম্যানের বিপক্ষে।
আয়ারল্যান্ডের ষষ্ঠ থেকে দশম—শেষ পাঁচ উইকেটের প্রত্যেকটিতে ক্যাচ ধরেছেন তানজিদ তামিম। শুরুটা করেছেন ১৬তম ওভারের পঞ্চম বলে গ্যারেথ ডেলানিকে দিয়ে। ১৭তম ওভারের তৃতীয় বলে রিশাদকে তুলে মারতে গিয়ে ডেলানি লং অফে ধরা পড়েছেন তানজিদ তামিমের হাতে। এরপর ১৮তম ওভারের তৃতীয় ও ষষ্ঠ বলে মার্ক অ্যাডাইর ও ম্যাথু হামফ্রিজের ক্যাচ তালুবন্দী করেছেন তানজিদ তামিম। মোস্তাফিজকে তুলে মারতে গিয়ে অ্যাডাইর, হামফ্রিজ দুজনেই লং অনে তানজিদ তামিমের তালুবন্দী করেছেন। পরবর্তীতে শরীফুল ইসলামের বলে লং অফে তামিম ধরেছেন গ্যারেথ ডেলানির ক্যাচ। শেষটা করেছেন ২০তম ওভারের পঞ্চম বলে বেন হোয়াইটের ক্যাচ ধরে। আইরিশদের ইনিংসের ইতি টেনেছেন মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন।
তানজিদ তামিমের পর বাংলাদেশের ফিল্ডারদের মধ্যে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এক ইনিংসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ তিনটি ক্যাচ ধরার রেকর্ড রয়েছে। সাব্বির রহমান তিনবার এক ইনিংসে তিনটি করে ক্যাচ ধরার রেকর্ড ধরেছেন তিন প্রতিপক্ষের বিপক্ষে। ২০১৬ সালে জিম্বাবুয়ে ও পাকিস্তানের বিপক্ষে এই কীর্তি গড়েছিলেন। ২০১৮ সালে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে তিন ক্যাচ ধরেছিলেন সাব্বির। ২০১৬ সালে মাশরাফি বিন মর্তুজা সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে তিন ক্যাচ ধরেছিলেন।
আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এক ইনিংসে সর্বোচ্চ ক্যাচ
দল ক্যাচ প্রতিপক্ষ সাল
তানজিদ হাসান তামিম বাংলাদেশ ৫ আয়ারল্যান্ড ২০২৫
সেদিক সাহাক সুইডেন ৫ আইল অব ম্যান ২০২৫
ওয়েদাগে মালিন্দা মালদ্বীপ ৫ কাতার ২০২৩
চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আজ রাজত্ব করেছেন তানজিদ হাসান তামিম। ফিল্ডিংয়ে পাঁচ ক্যাচ ধরে নাম লিখিয়েছেন রেকর্ড বইয়ে। এরপর ব্যাটিংয়ে নেমে আয়ারল্যান্ডের বোলারদের তুলোধুনো করেছেন তামিম। তামিমময় বিকেলে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে আইরিশদের উড়িয়ে সিরিজ নিশ্চিত৪০ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটারদের ব্যর্থতায় ৩৯ রানে হেরেছে বাংলাদেশ। একই মাঠে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ ৪ উইকেটে জিতলেও শেষ মুহূর্তে এলোমেলো ব্যাটিং করতে দেখা গেছে। আজ চট্টগ্রামে২ ঘণ্টা আগে
২০২৬ বিশ্বকাপকে সামনে রেখে ফিটনেস ইস্যুতে কোনো ছাড় দিতে চান না কার্লো আনচেলত্তি। তাই বিশ্ব ফুটবলের ২৩ তম আসরে জায়গা করে নেওয়াটা বেশ কঠিনই হতে পারে নেইমার, ভিনিসিয়ুস জুনিয়রদের জন্য। আনচেলত্তির সোজাসাপ্টা কথা, শতভাগ ফিট না হলে এই দুই ফুটবলারকে বিশ্বকাপ দলের জন্য বিবেচনা করবেন না তিনি।২ ঘণ্টা আগে
ব্রিসবেন টেস্টের দুই দিন আগে একাদশ দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। চোট পাওয়ায় অ্যাশেজ সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে উসমান খাজার খেলা নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়েছিল। অবশেষে সে শঙ্কাই সত্যি হলো। তারকা ব্যাটারকে ছাড়াই ব্রিসবেন টেস্ট খেলতে নামবে অস্ট্রেলিয়া।৩ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটারদের ব্যর্থতায় ৩৯ রানে হেরেছে বাংলাদেশ। একই মাঠে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ ৪ উইকেটে জিতলেও শেষ মুহূর্তে এলোমেলো ব্যাটিং করতে দেখা গেছে। আজ চট্টগ্রামে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে মড়ক লাগে আয়ারল্যান্ডের ইনিংসে।
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের প্রথম দুই টি-টোয়েন্টি সন্ধ্যার সময় হলেও আজ চট্টগ্রামে তৃতীয় টি-টোয়েন্টি হয়েছে দিনের আলোয়। বাংলাদেশ সময় বেলা ২টায় শুরু হওয়া ম্যাচে আয়ারল্যান্ড আগে ব্যাটিং নিয়ে চোখে সর্ষেফুল দেখেছে। সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশকে ১১৮ রানের লক্ষ্য দিয়েছে আয়ারল্যান্ড।
সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়েছেন আয়ারল্যান্ড অধিনায়ক পল স্টার্লিং। ইনিংসের প্রথম ওভারে বোলিংয়ে আসা শেখ মেহেদী হাসানের ওভার থেকে একাই ১৩ রান নিয়েছেন স্টার্লিং। যার মধ্যে তিনটি চার মেরেছেন আইরিশ অধিনায়ক। আয়ারল্যান্ডের বিধ্বংসী শুরুর পেছনে বাংলাদেশের পিচ্ছিল ফিল্ডিংয়েরও অবদান রয়েছে। তৃতীয় ওভারের তৃতীয় বলে মোহাম্মদ সাইফউদ্দিনকে তুলে মারতে যান স্টার্লিং। উল্টো দিকে দৌড়েও আকাশে দীর্ঘক্ষণ ভেসে থাকা বল তালুবন্দী করতে পারেননি সাইফউদ্দিন। স্টার্লিংয়ের রান তখন ১৫ ও আইরিশদের স্কোর ১৮। দলীয় ৩৮ রানে ভেঙে যায় আইরিশদের উদ্বোধনী জুটি। চতুর্থ ওভারের শেষ বলে টিম টেক্টরকে (১৭) অসাধারণ এক ডেলিভারিতে বোল্ড করেন শরীফুল ইসলাম।
উদ্বোধনী জুটি ভাঙার পর যখন সাইফউদ্দিন বোলিংয়ে আসেন, সেই ওভারে ১২ রান নিয়েছে আয়ারল্যান্ড। প্রথম ৫ ওভারে ১ উইকেটে ৫০ রান করে আইরিশরা। এখান থেকেই সফরকারীদের ইনিংসে ভাঙনের শুরু। ষষ্ঠ ওভারের তৃতীয় বলে হ্যারি টেক্টরকে (৫) বোল্ড করেন মোস্তাফিজুর রহমান। হ্যারি টেক্টর পা দিয়েও বাঁচাতে পারেননি নিজের উইকেট। দুই টেক্টর ভাইয়ের বিদায়ে ৫.২ ওভারে ২ উইকেটে ৫০ রানে পরিণত হয় আয়ারল্যান্ড। ৫১ রানে ২ উইকেট হারিয়ে পাওয়ারপ্লে (প্রথম ৬ ওভারের) খেলা শেষ করেছে।
দুই টপ অর্ডার ব্যাটারের বিদায়ের পর আয়ারল্যান্ডের ইনিংসে যে ধস নেমেছে, তাতে শুরুর ৮-এর ওপরে রাখা রানরেট ধরে রাখতে পারেনি দলটি। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকা আইরিশরা ১৯.৫ ওভারে ১১৭ রানে গুটিয়ে গেছে। ইনিংস শেষে তাদের রানরেট ৫.৮৯। আয়ারল্যান্ডের ইনিংসে সর্বোচ্চ ৩৮ রান এসেছে অধিনায়ক স্টার্লিংয়ের ব্যাট থেকে। ২৭ বলের ইনিংসে মেরেছেন ৫ চার ও ১ ছক্কা। মোস্তাফিজুর রহমান ও রিশাদ হোসেন নিয়েছেন তিনটি করে উইকেট। মোস্তাফিজ ৩ ওভারে খরচ করেন ১১ রান। শরীফুল পেয়েছেন ২ উইকেট। শেখ মেহেদী হাসান ও সাইফউদ্দিন নিয়েছেন একটি করে উইকেট।
চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটারদের ব্যর্থতায় ৩৯ রানে হেরেছে বাংলাদেশ। একই মাঠে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ ৪ উইকেটে জিতলেও শেষ মুহূর্তে এলোমেলো ব্যাটিং করতে দেখা গেছে। আজ চট্টগ্রামে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে মড়ক লাগে আয়ারল্যান্ডের ইনিংসে।
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের প্রথম দুই টি-টোয়েন্টি সন্ধ্যার সময় হলেও আজ চট্টগ্রামে তৃতীয় টি-টোয়েন্টি হয়েছে দিনের আলোয়। বাংলাদেশ সময় বেলা ২টায় শুরু হওয়া ম্যাচে আয়ারল্যান্ড আগে ব্যাটিং নিয়ে চোখে সর্ষেফুল দেখেছে। সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশকে ১১৮ রানের লক্ষ্য দিয়েছে আয়ারল্যান্ড।
সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়েছেন আয়ারল্যান্ড অধিনায়ক পল স্টার্লিং। ইনিংসের প্রথম ওভারে বোলিংয়ে আসা শেখ মেহেদী হাসানের ওভার থেকে একাই ১৩ রান নিয়েছেন স্টার্লিং। যার মধ্যে তিনটি চার মেরেছেন আইরিশ অধিনায়ক। আয়ারল্যান্ডের বিধ্বংসী শুরুর পেছনে বাংলাদেশের পিচ্ছিল ফিল্ডিংয়েরও অবদান রয়েছে। তৃতীয় ওভারের তৃতীয় বলে মোহাম্মদ সাইফউদ্দিনকে তুলে মারতে যান স্টার্লিং। উল্টো দিকে দৌড়েও আকাশে দীর্ঘক্ষণ ভেসে থাকা বল তালুবন্দী করতে পারেননি সাইফউদ্দিন। স্টার্লিংয়ের রান তখন ১৫ ও আইরিশদের স্কোর ১৮। দলীয় ৩৮ রানে ভেঙে যায় আইরিশদের উদ্বোধনী জুটি। চতুর্থ ওভারের শেষ বলে টিম টেক্টরকে (১৭) অসাধারণ এক ডেলিভারিতে বোল্ড করেন শরীফুল ইসলাম।
উদ্বোধনী জুটি ভাঙার পর যখন সাইফউদ্দিন বোলিংয়ে আসেন, সেই ওভারে ১২ রান নিয়েছে আয়ারল্যান্ড। প্রথম ৫ ওভারে ১ উইকেটে ৫০ রান করে আইরিশরা। এখান থেকেই সফরকারীদের ইনিংসে ভাঙনের শুরু। ষষ্ঠ ওভারের তৃতীয় বলে হ্যারি টেক্টরকে (৫) বোল্ড করেন মোস্তাফিজুর রহমান। হ্যারি টেক্টর পা দিয়েও বাঁচাতে পারেননি নিজের উইকেট। দুই টেক্টর ভাইয়ের বিদায়ে ৫.২ ওভারে ২ উইকেটে ৫০ রানে পরিণত হয় আয়ারল্যান্ড। ৫১ রানে ২ উইকেট হারিয়ে পাওয়ারপ্লে (প্রথম ৬ ওভারের) খেলা শেষ করেছে।
দুই টপ অর্ডার ব্যাটারের বিদায়ের পর আয়ারল্যান্ডের ইনিংসে যে ধস নেমেছে, তাতে শুরুর ৮-এর ওপরে রাখা রানরেট ধরে রাখতে পারেনি দলটি। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকা আইরিশরা ১৯.৫ ওভারে ১১৭ রানে গুটিয়ে গেছে। ইনিংস শেষে তাদের রানরেট ৫.৮৯। আয়ারল্যান্ডের ইনিংসে সর্বোচ্চ ৩৮ রান এসেছে অধিনায়ক স্টার্লিংয়ের ব্যাট থেকে। ২৭ বলের ইনিংসে মেরেছেন ৫ চার ও ১ ছক্কা। মোস্তাফিজুর রহমান ও রিশাদ হোসেন নিয়েছেন তিনটি করে উইকেট। মোস্তাফিজ ৩ ওভারে খরচ করেন ১১ রান। শরীফুল পেয়েছেন ২ উইকেট। শেখ মেহেদী হাসান ও সাইফউদ্দিন নিয়েছেন একটি করে উইকেট।
চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আজ রাজত্ব করেছেন তানজিদ হাসান তামিম। ফিল্ডিংয়ে পাঁচ ক্যাচ ধরে নাম লিখিয়েছেন রেকর্ড বইয়ে। এরপর ব্যাটিংয়ে নেমে আয়ারল্যান্ডের বোলারদের তুলোধুনো করেছেন তামিম। তামিমময় বিকেলে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে আইরিশদের উড়িয়ে সিরিজ নিশ্চিত৪০ মিনিট আগে
যেখানেই বল, সেখানেই তানজিদ হাসান তামিম—চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড তৃতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচটা যেন এমনই। আয়ারল্যান্ডের অর্ধেক উইকেটেই তাঁর অবদান রয়েছে। তবে বোলার হিসেবে নয়। ফিল্ডার হিসেবে গুনে গুনে পাঁচ ক্যাচ ধরেছেন।১ ঘণ্টা আগে
২০২৬ বিশ্বকাপকে সামনে রেখে ফিটনেস ইস্যুতে কোনো ছাড় দিতে চান না কার্লো আনচেলত্তি। তাই বিশ্ব ফুটবলের ২৩ তম আসরে জায়গা করে নেওয়াটা বেশ কঠিনই হতে পারে নেইমার, ভিনিসিয়ুস জুনিয়রদের জন্য। আনচেলত্তির সোজাসাপ্টা কথা, শতভাগ ফিট না হলে এই দুই ফুটবলারকে বিশ্বকাপ দলের জন্য বিবেচনা করবেন না তিনি।২ ঘণ্টা আগে
ব্রিসবেন টেস্টের দুই দিন আগে একাদশ দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। চোট পাওয়ায় অ্যাশেজ সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে উসমান খাজার খেলা নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়েছিল। অবশেষে সে শঙ্কাই সত্যি হলো। তারকা ব্যাটারকে ছাড়াই ব্রিসবেন টেস্ট খেলতে নামবে অস্ট্রেলিয়া।৩ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
২০২৬ বিশ্বকাপকে সামনে রেখে ফিটনেস ইস্যুতে কোনো ছাড় দিতে চান না কার্লো আনচেলত্তি। তাই বিশ্ব ফুটবলের ২৩ তম আসরে জায়গা করে নেওয়াটা বেশ কঠিনই হতে পারে নেইমার, ভিনিসিয়ুস জুনিয়রদের জন্য। আনচেলত্তির সোজাসাপ্টা কথা, শতভাগ ফিট না হলে এই দুই ফুটবলারকে বিশ্বকাপ দলের জন্য বিবেচনা করবেন না তিনি।
ফিটনেস ইস্যুতে আনচেলত্তি কতটা সতর্ক, সেটার প্রমাণ ইতোমধ্যে দিয়েছেন তিনি। গত মে মাসে ব্রাজিল জাতীয় দলের কোচ হয়ে আসেন। এরপর বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব এবং প্রীতি ম্যাচের জন্য বেশ কয়েকবার দল দিয়েছেন এই ইতালিয়ান কোচ। চোটের কারণে এখন পর্যন্ত আনচেলত্তির অধীনে ব্রাজিলের স্কোয়াডে ডাক পাননি নেইমার।
সবশেষ ২০২৩ সালের অক্টোবর ব্রাজিলের জার্সিতে খেলেছেন নেইমার। চোটের কারণে এরপর থেকেই দলের বাইরে আছেন এই অভিজ্ঞ ফরোয়ার্ড। সম্প্রতি চোট নিয়ে মাঠে নেমে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে সান্তোসকে জিতিয়েছেন তিনি। একটি করে গোল এবং অ্যাসিস্ট করেছেন সাবেক আল হিলাল তারকা। নেইমারের যোগ্যতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই আনচেলত্তির। কিন্তু তাঁর বার্তা স্পষ্ট; শতভাগ ফিট না হলে দলে জায়গা হবে না।
এক সাক্ষাৎকারে আনচেলত্তি বলেন, ‘নেইমার ও ভিনিসিয়ুস যদি ৯০ শতাংশ ফিট থাকে তাহলেও আমি ২০২৬ বিশ্বকাপের জন্য অন্য কোনো খেলোয়াড়েক বেছে নেব। আমাদের দলে অনেক ভালো খেলোয়াড় আছে। নেইমারকে শতভাগ ফিট থাকতে হবে। ভিনিসিয়ুসের জন্যও এটা প্রযোজ্য। যদি সে শতভাগ ফিট না থাকে তাহলে আমি অন্য কাউকে দলে ডাকব যে শতভাগ ফিট। দলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনেক বেশি। বিশেষ করে আক্রমণভাগে।’
ফিটনেসের বিচারে তারকা খ্যাতিকেও প্রাধান্য দিতে রাজি নন আনচেলত্তি। তিনি বলেন, ‘নেইমার একজন প্রতিভাবান ফুটবলার। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে বারবার চোটের পড়ে। এজন্য সে শারীরিকভাবে ভালো অবস্থায় থাকতে পারে না। প্রতিভার দিক থেকে সে দলের বাকিদের থেকে আলাদা।’
২০২৬ বিশ্বকাপকে সামনে রেখে ফিটনেস ইস্যুতে কোনো ছাড় দিতে চান না কার্লো আনচেলত্তি। তাই বিশ্ব ফুটবলের ২৩ তম আসরে জায়গা করে নেওয়াটা বেশ কঠিনই হতে পারে নেইমার, ভিনিসিয়ুস জুনিয়রদের জন্য। আনচেলত্তির সোজাসাপ্টা কথা, শতভাগ ফিট না হলে এই দুই ফুটবলারকে বিশ্বকাপ দলের জন্য বিবেচনা করবেন না তিনি।
ফিটনেস ইস্যুতে আনচেলত্তি কতটা সতর্ক, সেটার প্রমাণ ইতোমধ্যে দিয়েছেন তিনি। গত মে মাসে ব্রাজিল জাতীয় দলের কোচ হয়ে আসেন। এরপর বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব এবং প্রীতি ম্যাচের জন্য বেশ কয়েকবার দল দিয়েছেন এই ইতালিয়ান কোচ। চোটের কারণে এখন পর্যন্ত আনচেলত্তির অধীনে ব্রাজিলের স্কোয়াডে ডাক পাননি নেইমার।
সবশেষ ২০২৩ সালের অক্টোবর ব্রাজিলের জার্সিতে খেলেছেন নেইমার। চোটের কারণে এরপর থেকেই দলের বাইরে আছেন এই অভিজ্ঞ ফরোয়ার্ড। সম্প্রতি চোট নিয়ে মাঠে নেমে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে সান্তোসকে জিতিয়েছেন তিনি। একটি করে গোল এবং অ্যাসিস্ট করেছেন সাবেক আল হিলাল তারকা। নেইমারের যোগ্যতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই আনচেলত্তির। কিন্তু তাঁর বার্তা স্পষ্ট; শতভাগ ফিট না হলে দলে জায়গা হবে না।
এক সাক্ষাৎকারে আনচেলত্তি বলেন, ‘নেইমার ও ভিনিসিয়ুস যদি ৯০ শতাংশ ফিট থাকে তাহলেও আমি ২০২৬ বিশ্বকাপের জন্য অন্য কোনো খেলোয়াড়েক বেছে নেব। আমাদের দলে অনেক ভালো খেলোয়াড় আছে। নেইমারকে শতভাগ ফিট থাকতে হবে। ভিনিসিয়ুসের জন্যও এটা প্রযোজ্য। যদি সে শতভাগ ফিট না থাকে তাহলে আমি অন্য কাউকে দলে ডাকব যে শতভাগ ফিট। দলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনেক বেশি। বিশেষ করে আক্রমণভাগে।’
ফিটনেসের বিচারে তারকা খ্যাতিকেও প্রাধান্য দিতে রাজি নন আনচেলত্তি। তিনি বলেন, ‘নেইমার একজন প্রতিভাবান ফুটবলার। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে বারবার চোটের পড়ে। এজন্য সে শারীরিকভাবে ভালো অবস্থায় থাকতে পারে না। প্রতিভার দিক থেকে সে দলের বাকিদের থেকে আলাদা।’
চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আজ রাজত্ব করেছেন তানজিদ হাসান তামিম। ফিল্ডিংয়ে পাঁচ ক্যাচ ধরে নাম লিখিয়েছেন রেকর্ড বইয়ে। এরপর ব্যাটিংয়ে নেমে আয়ারল্যান্ডের বোলারদের তুলোধুনো করেছেন তামিম। তামিমময় বিকেলে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে আইরিশদের উড়িয়ে সিরিজ নিশ্চিত৪০ মিনিট আগে
যেখানেই বল, সেখানেই তানজিদ হাসান তামিম—চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড তৃতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচটা যেন এমনই। আয়ারল্যান্ডের অর্ধেক উইকেটেই তাঁর অবদান রয়েছে। তবে বোলার হিসেবে নয়। ফিল্ডার হিসেবে গুনে গুনে পাঁচ ক্যাচ ধরেছেন।১ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটারদের ব্যর্থতায় ৩৯ রানে হেরেছে বাংলাদেশ। একই মাঠে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ ৪ উইকেটে জিতলেও শেষ মুহূর্তে এলোমেলো ব্যাটিং করতে দেখা গেছে। আজ চট্টগ্রামে২ ঘণ্টা আগে
ব্রিসবেন টেস্টের দুই দিন আগে একাদশ দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। চোট পাওয়ায় অ্যাশেজ সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে উসমান খাজার খেলা নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়েছিল। অবশেষে সে শঙ্কাই সত্যি হলো। তারকা ব্যাটারকে ছাড়াই ব্রিসবেন টেস্ট খেলতে নামবে অস্ট্রেলিয়া।৩ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
ব্রিসবেন টেস্টের দুই দিন আগে একাদশ দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। চোট পাওয়ায় অ্যাশেজ সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে উসমান খাজার খেলা নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়েছিল। অবশেষে সে শঙ্কাই সত্যি হলো। তারকা ব্যাটারকে ছাড়াই ব্রিসবেন টেস্ট খেলতে নামবে অস্ট্রেলিয়া।
ব্রিসবেনের গ্যাবায় ৪ ডিসেম্বর অ্যাশেজ সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট শুরু হবে। পিঠের চোট থেকে সুস্থ হতে না পারায় সে ম্যাচের একাদশে খাজাকে রাখেনি অস্ট্রেলিয়া। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ) বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। একাদশে না থাকলেও দলের বাইরে যাচ্ছেন না এই ওপেনার। দলের সঙ্গে থেকেই সুস্থ হওয়ার লড়াই চালিয়ে যাবেন ৩৮ বছর বয়সী ক্রিকেটার। এক বিবৃতিতে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা জানিয়েছে, খাজা তাঁর পুনর্বাসনপ্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার জন্য দলের সঙ্গেই থাকবেন।
পার্থ টেস্টে ইংল্যান্ডকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। অপটাস স্টেডিয়ামে সে ম্যাচেই পিঠের চোট পান খাজা। একমাত্র ইনিংসে তাঁর ব্যাট থেকে আসে মাত্র ২ রান। চোটের কারণে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নামতে পারেননি খাজা। এবার বাদ পড়লেন দ্বিতীয় টেস্টের একাদশ থেকেই। ১৭ ডিসেম্বর অ্যাডিলেড ক্রিকেট গ্রাউন্ডে সিরিজের তৃতীয় টেস্ট শুরু হবে। সুস্থ হওয়ার জন্য দুই সপ্তাহের বেশি সময় পাচ্ছেন খাজা।
খাজা চোটে পড়ায় পার্থ টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে জ্যাক ওয়েদারাল্ডের সঙ্গে ওপেনিং করতে নামেন ট্রাভিস হেড। তাঁর ৮৩ বলে ১৮৩ রানের ইনিংসে মাত্র দুদিনেই ইংল্যান্ডকে হারায় অস্ট্রেলিয়া। খাজা না থাকায় ব্রিসবেন টেস্টেও ইনিংসের গোড়াপত্তন করতে নামবেন হেড।
খাজা সুস্থ না হলেও স্কোয়াডে কোনো পরিবর্তন আনেনি সিএ। অতিরিক্ত ব্যাটার হিসেবে স্কোয়াডে আছেন বিউ ওয়েবস্টার, জস ইংলিশরা। হেড ওপেনিং করলে মিডলঅর্ডারে শূন্যতা তৈরি হবে। ধারণা করা হচ্ছে, ওয়েবস্টারকে দিয়ে সেই শূন্যতা পূরণ করতে পারে স্বাগতিকেরা।
ব্রিসবেন টেস্টের দুই দিন আগে একাদশ দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। চোট পাওয়ায় অ্যাশেজ সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে উসমান খাজার খেলা নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়েছিল। অবশেষে সে শঙ্কাই সত্যি হলো। তারকা ব্যাটারকে ছাড়াই ব্রিসবেন টেস্ট খেলতে নামবে অস্ট্রেলিয়া।
ব্রিসবেনের গ্যাবায় ৪ ডিসেম্বর অ্যাশেজ সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট শুরু হবে। পিঠের চোট থেকে সুস্থ হতে না পারায় সে ম্যাচের একাদশে খাজাকে রাখেনি অস্ট্রেলিয়া। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ) বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। একাদশে না থাকলেও দলের বাইরে যাচ্ছেন না এই ওপেনার। দলের সঙ্গে থেকেই সুস্থ হওয়ার লড়াই চালিয়ে যাবেন ৩৮ বছর বয়সী ক্রিকেটার। এক বিবৃতিতে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা জানিয়েছে, খাজা তাঁর পুনর্বাসনপ্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার জন্য দলের সঙ্গেই থাকবেন।
পার্থ টেস্টে ইংল্যান্ডকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। অপটাস স্টেডিয়ামে সে ম্যাচেই পিঠের চোট পান খাজা। একমাত্র ইনিংসে তাঁর ব্যাট থেকে আসে মাত্র ২ রান। চোটের কারণে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নামতে পারেননি খাজা। এবার বাদ পড়লেন দ্বিতীয় টেস্টের একাদশ থেকেই। ১৭ ডিসেম্বর অ্যাডিলেড ক্রিকেট গ্রাউন্ডে সিরিজের তৃতীয় টেস্ট শুরু হবে। সুস্থ হওয়ার জন্য দুই সপ্তাহের বেশি সময় পাচ্ছেন খাজা।
খাজা চোটে পড়ায় পার্থ টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে জ্যাক ওয়েদারাল্ডের সঙ্গে ওপেনিং করতে নামেন ট্রাভিস হেড। তাঁর ৮৩ বলে ১৮৩ রানের ইনিংসে মাত্র দুদিনেই ইংল্যান্ডকে হারায় অস্ট্রেলিয়া। খাজা না থাকায় ব্রিসবেন টেস্টেও ইনিংসের গোড়াপত্তন করতে নামবেন হেড।
খাজা সুস্থ না হলেও স্কোয়াডে কোনো পরিবর্তন আনেনি সিএ। অতিরিক্ত ব্যাটার হিসেবে স্কোয়াডে আছেন বিউ ওয়েবস্টার, জস ইংলিশরা। হেড ওপেনিং করলে মিডলঅর্ডারে শূন্যতা তৈরি হবে। ধারণা করা হচ্ছে, ওয়েবস্টারকে দিয়ে সেই শূন্যতা পূরণ করতে পারে স্বাগতিকেরা।
চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আজ রাজত্ব করেছেন তানজিদ হাসান তামিম। ফিল্ডিংয়ে পাঁচ ক্যাচ ধরে নাম লিখিয়েছেন রেকর্ড বইয়ে। এরপর ব্যাটিংয়ে নেমে আয়ারল্যান্ডের বোলারদের তুলোধুনো করেছেন তামিম। তামিমময় বিকেলে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে আইরিশদের উড়িয়ে সিরিজ নিশ্চিত৪০ মিনিট আগে
যেখানেই বল, সেখানেই তানজিদ হাসান তামিম—চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড তৃতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচটা যেন এমনই। আয়ারল্যান্ডের অর্ধেক উইকেটেই তাঁর অবদান রয়েছে। তবে বোলার হিসেবে নয়। ফিল্ডার হিসেবে গুনে গুনে পাঁচ ক্যাচ ধরেছেন।১ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটারদের ব্যর্থতায় ৩৯ রানে হেরেছে বাংলাদেশ। একই মাঠে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ ৪ উইকেটে জিতলেও শেষ মুহূর্তে এলোমেলো ব্যাটিং করতে দেখা গেছে। আজ চট্টগ্রামে২ ঘণ্টা আগে
২০২৬ বিশ্বকাপকে সামনে রেখে ফিটনেস ইস্যুতে কোনো ছাড় দিতে চান না কার্লো আনচেলত্তি। তাই বিশ্ব ফুটবলের ২৩ তম আসরে জায়গা করে নেওয়াটা বেশ কঠিনই হতে পারে নেইমার, ভিনিসিয়ুস জুনিয়রদের জন্য। আনচেলত্তির সোজাসাপ্টা কথা, শতভাগ ফিট না হলে এই দুই ফুটবলারকে বিশ্বকাপ দলের জন্য বিবেচনা করবেন না তিনি।২ ঘণ্টা আগে