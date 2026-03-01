যুদ্ধে দুবাইয়ে আটকা পড়েছেন ইংল্যান্ডের ক্রিকেটাররা

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ তীব্র আকার ধারণ করেছে। ইরানে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ হামলার পর পাল্টা জবাব দিচ্ছে ইরানও। এমন সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতিতে দুবাইয়ে আটকা পড়েছেন ইংল্যান্ডের ক্রিকেটাররা।
মধ্যপ্রাচ্যে হামলা-পাল্টা হামলায় দুবাইও শিকার হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য মিসাইল ছুড়েছে ইরান। দুবাইয়ের পাম জুমেইরা রিসোর্টে হামলা চালিয়েছে ইরান। ইংল্যান্ড লায়নসের ২৫ জনের বহর আটকা পড়েছে দুবাইয়ে। কারণ, মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতিতে আমিরাতের আকাশপথ বন্ধ করা হয়েছে। যাঁদের মধ্যে আছেন কোচ অ্যান্ড্রু ফ্লিনটফ ও ইংল্যান্ডের সাদা বলের তারকা ক্রিকেটার জনি বেয়ারস্টো।
আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে মঙ্গলবার হওয়ার কথা ছিল ইংল্যান্ড লায়নস-পাকিস্তান শাহিনস সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডে। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতিতে ক্রিকেটারদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে ইংল্যান্ড এন্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি) যুক্তরাজ্য সরকার ও নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। সেই নির্দেশ মেনেই আবুধাবিতে খেলতে চাচ্ছে না ইংল্যান্ড। ইসিবির এক মুখপাত্র বলেছেন, ‘আমাদের দল ও কোচিং স্টাফদের নিরাপত্তা সবার আগে। মধ্যপ্রাচ্যে বর্তমান পরিস্থিতির কারণে নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ ও সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করছি এবং সেই নির্দেশনা মানা হচ্ছে। আগামী সপ্তাহে ইংল্যান্ড নারী দলের ক্যাম্প করতে আবুধাবি যাওয়ার কথা ছিল। সেটা স্থগিত করা হয়েছে।’
ইসিবির মুখপাত্র বলেন, ‘আমরা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছি। ভবিষ্যতে এ ধরনের সফরে যাব কি না, সেই ব্যাপারে কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছি।’
পাকিস্তান শাহিনসের বিপক্ষে ইংল্যান্ড লায়নসের কোচের দায়িত্বে আছেন অ্যান্ড্রু ফ্লিনটফ। তবে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এর প্রভাব পড়ছে না। সূচি মেনেই হ্যারি ব্রুকের নেতৃত্বাধীন দল মুম্বাইয়ে খেলতে যাবে দ্বিতীয় সেমিফাইনাল। বৃহস্পতিবার ওয়াংখেড়েতে হবে দ্বিতীয় সেমিফাইনাল।
শিরোনামে যা বলা আছে সেটাই এখন এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আয়োজক ভারত এবং শ্রীলঙ্কা। এশিয়ার মাটিতে চলমান এই বিশ্বমঞ্চের সুপার এইটেই এশিয়ার সবগুলো দল বাদ পড়ে কি না সে চিন্তা ভক্তদের চোখে মুখে।৬ মিনিট আগে
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) প্রধান নির্বাচক হিসেবে গাজী আশরাফ হোসেন লিপুর মেয়াদ শেষ হয়েছে গতকাল। এরই মধ্যে নতুন নির্বাচক খুঁজে পেতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে বিসিবি। এই বিজ্ঞপ্তিতে দুজন নতুন নির্বাচক নেওয়া হবে।৩৯ মিনিট আগে
নারী এশিয়ান কাপের প্রথম ম্যাচে আজ মুখোমুখি হবে অস্ট্রেলিয়া-ফিলিপাইনস। লড়াইয়ে নামার জন্য বাংলাদেশকে অবশ্য খানিকটা অপেক্ষায় থাকতে হচ্ছে। ৩ মার্চ সিডনির ওয়েস্টার্ন স্টেডিয়ামে ঋতুপর্ণা-আফঈদাদের প্রতিপক্ষ বর্তমান চ্যাম্পিয়ন চীন। বাংলাদেশ সময় বেলা দুইটায় শুরু হবে ম্যাচ।২ ঘণ্টা আগে
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে গতকাল লিডস ইউনাইটেডের মাঠ থেকে ১-০ গোলের স্বস্তির জয় নিয়ে ফিরেছে ম্যানচেস্টার সিটি। দল জিতলেও ইফতারের বিরতি নিয়ে দুয়ো দেওয়ায় স্বাগতিক দর্শকদের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সিটিজেনদের প্রধান কোচ পেপ গার্দিওলা।২ ঘণ্টা আগে