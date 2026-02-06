বিশ্বকাপ ফাইনালে ঝোড়ো সেঞ্চুরিতে সূর্যবংশীর ইতিহাস

রঞ্জি ট্রফি দিয়ে আলোচনায় এসেছিলেন বৈভব সূর্যবংশী। এরপর ২০২৫ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগেও (আইপিএল) নিজের জাত চিনিয়েছেন এই কিশোর ব্যাটার। ভারতের অনূর্ধ্ব ১৯ দলের হয়েও সমানতালে চলছে তার ব্যাট। এবার বয়সভিত্তিক বিশ্বকাপের ফাইনালে দারুণ এক ইনিংস খেলে ইতিহাস গড়লেন সূর্যবংশী।
অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপের ফাইনালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে আগে ব্যাট করছে ভারত। হারারে স্পোর্টস ক্লাব মাঠে ইনিংসের শুরু থেকেই ইংলিশ বোলারদের ওপর চড়াও হন সূর্যবংশী। লুমসডেনের করা ২৬ তম ওভারে ফেরার আগে ১৭৫ রান এনে দেন তিনি। অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপের ফাইনালে প্রথমবারের মতো দেড়শ রানের ইনিংস খেললেন কোনো ব্যাটার। ১৫টি করে চার এবং ছক্কায় সাজানো তার ৮০ বলের ইনিংস।
দলীয় ২০ রানে অ্যারন জর্জ আউট হওয়ার পর দ্বিতীয় উইকেটে আয়ুশ মাত্রেকে নিয়ে ১৫২ রান যোগ করেন সূর্যবংশী। এরপর তৃতীয় উইকেটে গড়েন ৯৯ রানের জুটি।
অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপের এক আসরে সর্বোচ্চ ছক্কার নতুন রেকর্ড এখন সূর্যবংশীর দখলে। চলতি টুর্নামেন্টে ৩০টি ছক্কা মেরেছেন তিনি। ফাইনালের আগে ১৫ ছক্কা আসে সূর্যবংশীর ব্যাট থেকে। এত দিন এই রেকর্ডটি ছিল দেওয়াল্ড ব্রেভিসের দখলে। ২০২২ সালের যুব বিশ্বকাপে ১৮টি ছক্কা মারেন এই প্রোটিয়া ব্যাটার। সমান ছয় মেরে তালিকার পরের স্থানটিতে আছেন নিউজিল্যান্ডের ফিন অ্যালেন।
এবারের অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপে সূর্যবংশীর সর্বোচ্চ ইনিংসটি ছিল ৭২ রানের; বাংলাদেশের বিপক্ষে ৬৭ বলে এই ইনিংস খেলেছিলেন তিনি। সেমিফাইনালে আফগানিস্তানের বিপক্ষে ৩৩ বলে করেন ৬৮ রান। জিম্বাবুয়ের বিপক্ষেও ফিফটি (৩০ বলে ৫২ রান) করেছিলেন তিনি। এ ছাড়া নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ২৩ বলে ৪০ এবং পাকিস্তানের বিপক্ষে ৩০ রানের ইনিংস খেলেন সূর্যবংশী।
