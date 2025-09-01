অক্টোবরেই বিসিবির নির্বাচন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সিলেটে চলছে বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস টি-টোয়েন্টি সিরিজ। এর মধ্যেই আজ শহরটিতে হয়ে গেল বিসিবির বোর্ড সভা। দুপুর ২টা থেকে ঘণ্টাখানেক ধরে চলা বিসিবির বোর্ড সভায় ঠিক হয় বিসিবির নির্বাচন নিয়ে রোডম্যাপ।
বোর্ডের সহসভাপতি নাজমুল আবেদীন ফাহিম সভা শেষে সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামের মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ‘অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহেই হবে বিসিবির নির্বাচন। নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করবে নির্বাচন কমিশন। আর এই কমিশন গঠনের দায়িত্ব থাকছে বোর্ড সভাপতির হাতে। তিন সদস্যের কমিশন দুই-তিন দিনের মধ্যেই গঠিত হবে। কমিশন বসার পরই আনুষ্ঠানিকভাবে নির্ধারণ হবে ভোটের দিন।’
সভায় শুধু নির্বাচন নয়, ক্রিকেটের সামগ্রিক উন্নয়ন নিয়েও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। যার মধ্যে আছে বিসিবিতে সাইমন টফেলকে নিয়ে আসা। আইসিসির সাবেক খ্যাতনামা এই আম্পায়ারকে নিয়ে আনা হচ্ছে বিসিবির আম্পায়ারিং ও ম্যাচ অফিশিয়াল বিভাগ উন্নয়নের জন্য। দুই বছরের চুক্তিতে তিনি থাকবেন মাঠের ম্যাচ রেফারি, আম্পায়ার ও অফিশিয়ালদের ট্রেনিং–গ্রেডিং এবং টেকনিক্যাল কোর্স চালু করার দায়িত্বে। ফাহিমের ভাষায়—‘এই সময়ে আমরা অনেক কিছু শিখব। পরে নিজেরাই চালাতে পারব।’
এ ছাড়া বিপিএলের আয়োজক সত্ত্ব দেওয়া হয়েছে বিশ্বের অন্যতম বড় ক্রীড়া বিপণন প্রতিষ্ঠান আইএমজিকে। নাজমুল আবেদীনের আশা, ‘আমরা সবাই জানি টুর্নামেন্টের মান যেভাবে নেমে গিয়েছে, আইএমজির অভিজ্ঞতায় সেটাকে আবার আন্তর্জাতিক মানে ফেরানো যাবে বলেই বিশ্বাস বোর্ডের।’
শুধু তাই নয়, কোচিং ও ব্যাটিং উন্নয়নে আসছে নতুন উদ্যোগ। তিন দিনের ব্যাটিং বিশেষজ্ঞ ক্যাম্প হবে জুনিয়র থেকে এলিট কোচদের নিয়ে, যা আন্তর্জাতিক মানের প্রথম স্কিল প্রোগ্রাম হতে যাচ্ছে দেশে। সেপ্টেম্বরেই দীর্ঘ ১৬ বছর পর চালু হচ্ছে লেভেল–থ্রি কোচিং কোর্স। এবার কোনো এসিসি বা আইসিসি নয়, বিসিবির সরাসরি ব্যবস্থাপনায়, অস্ট্রেলীয় এডুকেটরদের অংশগ্রহণে।
অন্যদিকে বিপিএল তদন্ত প্রতিবেদন নিয়ে বোর্ড গঠন করেছে নতুন চার সদস্যের কমিটি। আগের ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং কমিটির প্রতিবেদন রিভিউ করে এরা আইনি কাঠামোর আলোকে বিসিবির করণীয় ঠিক করতে সুপারিশ করবে বলে জানানো হয়।
