নাইটক্লাব কাণ্ডে মিথ্যা বলেছিলেন ইংল্যান্ডের ক্রিকেটার

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ৩১ জানুয়ারি ২০২৬, ১০: ১৯
ওয়েলিংটনে নাইটক্লাবের ঘটনায় আসল সত্য প্রকাশ করেছেন হ্যারি ব্রুক। ছবি: ক্রিকইনফো

ওয়েলিংটনের নাইটক্লাবে নিরাপত্তা কর্মীদের সঙ্গে হ্যারি ব্রুকের ৫০ লাখ টাকা জরিমানার কথাই অনেকের জানা ছিল। তবে গত বছরের অক্টোবরে ঘটে যাওয়া কাহিনি এবার নিল নতুন মোড়। সেই ঘটনায় ব্রুক অনেক কিছু গোপন করেছিলেন বলে জানা গেছে। সতীর্থদের বাঁচাতেই এমনটা করেছিলেন বলে দাবি করছেন তিনি।

ওয়েলিংটনে গত বছরের অক্টোবরে নাইটক্লাবের ঘটনায় ব্রুক ও তাঁর দুই সতীর্থ জ্যাকব বেথেল, জশ টাঙকে নিয়ে তদন্ত চলছে বলে কয়েক দিন আগে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ‘দ্য টেলিগ্রাফে’ এমন প্রতিবেদন প্রকাশ পেয়েছে। এই ঘটনা নিয়ে ব্রুক আসল সত্যিটা স্বীকার করেছেন গতকাল। পাল্লেকেলেতে গতকাল শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে বৃষ্টি আইনে ১১ রানের জয়ের পর ইংল্যান্ড অধিনায়ক বলেন, ‘ওয়েলিংটনে যা ঘটেছে, সেটার সম্পূর্ণ দায় আমার। সেদিন সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে আরও অনেকে ছিলেন। আগে যে মন্তব্য করছি, সেটার জন্য খুবই দুঃখিত। আমার কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে যেন সতীর্থরা না জড়ায় এবং তাদের বাঁচানো আমার উদ্দেশ্য ছিল।’

অধিনায়কত্বের দায়িত্ব সামলানো সহজ নয়, সেটা নাইটক্লাব কাণ্ডের পর আরও ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন ব্রুক। ইংল্যান্ডের সাদা বলের অধিনায়ক বলেন, ‘আমি আবারও ক্ষমা চাইছি এবং বিষয়টি আমাকে ভাবাবে। ক্যারিয়ারের চ্যালেঞ্জিং এক সময় ছিল। সেখান থেকে আমি শিখছি। বুঝতে পেরেছি যে অধিনায়কত্বের পাশাপাশি মাঠের বাইরের দায়িত্ব সম্পর্কে আরও শিখতে হবে বলে মনে করছি। ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে কীভাবে উন্নতি করা যায়, সেটার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করব।’

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগমুহূর্তে ইংল্যান্ড এখন শ্রীলঙ্কায় অবস্থান করছে। গত সপ্তাহে কলম্বোতে নাইটক্লাবের ঘটনা নিয়ে ব্রুক বলেন,  ‘প্রথমে অল্প ড্রিংক নেওয়ার পর আরও ড্রিংক নিতে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। একটা নাইটক্লাবে ঢোকার সময় নিরাপত্তাকর্মী আঘাত করেছিলেন। আগের মতো এবারও একই কথা বলছি, মাতাল ছিলাম না আমি।’

মেলবোর্নে অ্যাশেজে বক্সিং ডে টেস্টের সময় ব্রুকের নাইটক্লাব কাণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি অ্যাশেজের চতুর্থ টেস্টের একাদশেও ছিলেন। ওয়েলিংটনের নাইটক্লাবের ঘটনায় ৩০ হাজার পাউন্ড জরিমানা দিয়েছিলেন তিনি। বাংলাদেশি মুদ্রায় ৫০ লাখ ৫৭ হাজার ৭০০ টাকা। অ্যাশেজে ইংল্যান্ড যখন খুবই বাজে সময় কাটাচ্ছিল, সেই মুহূর্তে এমন খবরে ব্রুকের সাদা বলের অধিনায়কত্ব চলে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়েছিল।

ব্রুকের অবশ্য সীমিত ওভারের ক্রিকেটের অধিনায়কত্ব চলে যায়নি। ব্রুকের নেতৃত্বে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ ইংল্যান্ড জেতে ২-১ ব্যবধানে। প্রথম ওয়ানডে হারার পর টানা দুই ম্যাচ জেতে ইংলিশরা। গতকাল পাল্লেকেলেতে জিতে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল ইংল্যান্ড।

খেলাক্রিকেট
