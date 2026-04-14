আইপিএল অভিষেকে হইচই ফেলে দেওয়া সাকিবকে যখন ‘অবহেলা’ করেছিল কলকাতা

আইপিএল অভিষেকে রেকর্ড বইয়ে নাম লিখিয়ে ফেলেছেন সাকিব হুসেইন। যে রাজস্থান রয়্যালস এবারের আইপিএলে হয়ে উঠেছিল অপ্রতিরোধ্য, সেই দলটি তাঁর পেস বোলিংয়ের কাছে হার মেনেছে। অথচ এই সাকিবের অভিষেক হতে পারত দুই বছর আগেই।
২০২২-২৩ সালে সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফি দিয়েই সাকিবের টি-টোয়েন্টিতে অভিষেক। প্রথম মৌসুমে তিনি খেলেছিলেন বিহারের হয়ে। প্রথম ম্যাচে ২ ওভারে ২৭ রান দিয়ে কোনো উইকেট পাননি। তবে ঘুরে দাঁড়াতে বেশি সময় লাগেনি। গুজরাটের বিপক্ষে নিয়েছিলেন ২ ওভারে ২০ রানে ৪ উইকেট। যেটা ছিল তাঁর টি-টোয়েন্টিতে দ্বিতীয় ম্যাচ। এই সাকিবকে ২০২৪ আইপিএল নিলামের আগে কলকাতা নাইট রাইডার্স সাকিবকে সরাসরি চুক্তিতে নিয়েছিল। কিন্তু সেই টুর্নামেন্ট তাঁর কেটেছে কলকাতার ডাগআউটে বসে। কোনো ম্যাচ না খেলিয়েই পরের মৌসুমের আগে তাঁকে বাদ দেয় আইপিএলের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি।
শুরুতে তেমন সুযোগ না পেলেও সাকিব দমে যাননি। ২০২৫-২৬ মৌসুমের মুশতাক আলী ট্রফিতে বিহারের জার্সিতে নিয়েছেন ৫ উইকেট। ২০২৬ আইপিএল নিলামের আগে তাঁকে ৩০ লাখ রুপিতে নেয় সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। বাংলাদেশি মুদ্রায় তা ৩৯ লাখ ৫০ হাজার টাকা। সেই সাকিবের অভিষেক হয়েছে হায়দরাবাদের পঞ্চম ম্যাচে এসে। তাও আবার ট্রাভিস হেডের ইমপ্যাক্ট সাব হিসেবে।
